Утро по-сибирски: что приготовить на завтрак туристам и чем побаловать себя — изучаем местную кухню и варианты блюд

Сырники с кедровым орехом и брусничным вареньем Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске прошло необычное мероприятие: в одной из кофеен известный ресторатор и приглашенный шеф-повар представили фестивальное меню завтраков. Обозреватель НГС решил, что это достаточный повод поговорить о том, какое место завтрак занимает в нашей жизни и можно ли придумать какой-то сибирский вариант. Подробности — в материале Стаса Соколова.

Фестиваль «Русский завтрак» задумала компания «Эконива», которая старается в последнее время покрепче закрепиться в роли поставщика продуктов для ресторанов.

«ЭкоНива» — один из крупнейших аграрных холдингов России с предприятиями в 13 регионах, в том числе в Новосибирской области (Маслянинский район). Основным направлением деятельности холдинга является молочное животноводство и переработка молока, но его предприятия так же занимаются выращиванием сельскохозяйственных культур.

Управляющей компанией холдинга является ООО «Эконива АПХ Холдинг». Собственная выручка этой организации в прошлом году составила 2,4 миллиарда рублей. Компания также является учредителем (с разными долями) еще более 30 предприятий, общая выручка которых уже превышает 100 миллиардов рублей. Генеральным директором ООО «Эконива АПК Агрохолдинг» является создатель компании Штефан Дюрр. Владеет 98% долей немецкое «Экозем-Аграр Аг», доли, по данным «Контур.Фокус», находятся в залоге у «Россельхозбанка».

Новосибирским подразделением управляет ООО «Сибирская нива» с выручкой 8,6 миллиарда рублей и чистой прибылью 458 миллионов рублей.

Фестиваль идет с начала октября, но как-то не особенно заметно. По этой причине, видимо, было решено организовать некое мероприятие, и выбор пал на кофейню «Креп де кофе». Там публике представили меню, придуманное новосибирским ресторатором Владимиром Бурковским и шеф-поваром из Екатеринбурга Даниилом Казаковым.

Даниил Казаков и Владимир Бурковский Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Несмотря на то, что названо мероприятие было «Завтраком в четыре руки», в этих самых руках у них были только микрофоны — блюда готовили повара на кухне. Зато была возможность поговорить о том, что же такое этот самый русский в целом и сибирский, в частности, завтрак. Владимир Бурковский рассказал об использовании кедровых орехов (они в Сибири действительно отличаются), грибов и ягод. Даниил Казаков же поделился наблюдением, что на Урале очень любят варить варенье — даже помидоры идут в ход.

Дальше публике были представлены собственно фестивальные блюда: пшенная каша на топленом молоке с чатни (вид сваренного соуса) из яблок и желе из инжира, сырный суп с молодой крапивой, драник с яйцом пашот и колбасой из косули, сырники с кедровым орехом и брусничным вареньем, а так же йогуртовый мусс с попкорном из овсянки и пудрой из калины.

Если некоторые слова в этом списке вам оказались непонятными, переживать не нужно. Нынче такие времена: если публике понятны все слова в меню, у неё может сложиться впечатление, что заведение какое-то отсталое и немодное. Приходится соответствовать.

Завтрак русского олигарха по версии Робби Уильямса Источник: Robbie Williams / youtube.com











В целом это интересный вопрос: что считать русским традиционным завтраком? Герой клипа Party like a Russian британского певца Робби Уильямса (там речь идет о некоем русском олигархе, который «присвоил деньги целой нации») на завтрак ест сырники, яйцо всмятку и гречневую кашу «Увелка» в пакетиках. Выглядит это как пародия, но, в сущности, такой набор не грешит против истины.

Первое, что приходит на ум, — это действительно каши. Домашний быт в России долгое время строился вокруг массивной печи, без которой трудно было выжить зимой. В нее можно было ещё с вечера поставить кашу и утром достать ещё теплое готовое блюдо. В современных условиях можно обойтись просто свежеприготовленной. Но можно поставить ее в духовку на ночь на минимальный нагрев.

Пшенная каша с яблочным чатни и мармеладом из инжира Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Дальше идут сырники. Собственно, сыров в современном понимании на Руси не делали, если не считать частных сыроварен с выписанными из Европы специалистами. Развитие молочного производства началось только во второй половине 19-го века усилиями энтузиастов — прежде всего, Николая Верещагина. А вот творог водился и активно использовался на кухне.

Сами сырники можно приготовить множеством разных способов. Мне лично больше нравятся «домашние», с достаточно крупными творожными «зернами», которые начинают плавиться при нагревании. В творожную массу можно что-то добавить (изюм, мак, перетертое яблоко), не говоря уже о разнообразии всего, что на сырники можно налить, намазать и посыпать сверху.

Сибирский завтрак с яйцом и дичью Источник: Стас Соколов / NGS.RU











С блинами не всё так однозначно. Мы все, конечно, давно привыкли к тонким, которые поджаривают на сковороде. Но ещё в 19-м веке в России их называли «немецкими». Да и во всем мире такое блюдо ассоциируется больше с французской кухней и их крепами. Русские же блины не жарили, а пекли (и мы до сих пор используем этот глагол) в печи, они были довольно толстыми, потому что приготовленное загодя тесто было дрожжевым. В процессе выпекания можно было добавить в качестве припека то, что нашлось в доме.

Не очень понятно, что делать с яйцами. Можно, конечно, просто жарить глазунью или болтунью с помидорами и не обращать внимания на скептиков, которые говорят, что глазунья и болтунья есть везде, а помидоры вообще привезены в Старый Свет из Америки. В списке фестивальных блюд из других городов, например, несколько раз встречаются яичные блины (четыре яйца на пол стакана молока и ложка муки) — их, кстати, тоже лучше не жарить, а запекать в духовке.

Традиционный алтайский напиток — с маслом и толокном Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Если к этой базе добавить местных ягод, грибов, рыбы (у нас же есть, например, пелядь), можно обеспечить разнообразием завтраков не одно заведение. А для пущей аутентичности добавить в список новосибирские котлеты и кусочек новосибирского торта. Их, правда, хотя бы раз пробовал далеко не каждый новосибирец. Но тем лучше для заведений — у местных жителей тоже будет повод познакомиться с местной же кухней.

Что касается напитков, то разнообразия тут меньше: чай, кофе и, может быть, травы. Это привычно, но не обязательно в этом привычном круге оставаться всегда. У сибирских народов (ближайший пример — Горный Алтай) есть много вариаций чая с добавлением животного жира. В традиционный алтайский идёт толокно (крупномолотый ячмень), сливочное масло и молочные пенки. Штука непривычная, но при определенных усилиях вполне может если не потеснить, то хотя бы занять место в ряду с капучино и латте. Тем более, что там уже прочно обосновался кедровый раф.

Что вы предпочитаете на завтрак? Яичница или омлет Каша на молоке Сырники Кофе с бутербродом Лучший завтрак — в отеле в отпуске Ем, что найду в холодильнике