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Происшествия эксперт Столкнулись под оранжевым светом: легковушка и автобус не поделили перекресток в центре Новосибирска — кто из них забыл о ПДД

Столкнулись под оранжевым светом: легковушка и автобус не поделили перекресток в центре Новосибирска — кто из них забыл о ПДД

НГС изучил запись аварии с автоинспектором

793
2 комментария

Автобус смял кроссоверу переднюю часть

Глядя на движение на перекрестках в Новосибирске, иногда хочется свериться с ПДД и удостовериться, что правила не изменились, и теперь первым проезжать пересечение улиц не должен водитель самого дорогого или большого автомобиля. Показательный случай попал в объектив камеры видеонаблюдения на перекрестке улицы Гоголя и Красного проспекта. НГС посмотрел запись аварии с автоюристом и узнал, кто из водителей был неправ больше и как его накажут.

Это видео было снято и опубликовано в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте» 12 ноября. Несмотря на то, что фонари на улице еще горят, утренние заторы явно уже рассосались, и движение вполне свободное. Но спеша довезти пассажиров, шофер автобуса отважно пытается проскочить перекресток на красный свет. В этот момент наперерез ему выскакивает водитель легковушки, который явно тоже очень торопится. Встреча торопыг закономерно заканчивается разбитой «мордой» кроссовера. Рассмотреть повреждения, которые мог получить автобус, не удается: если он и остановился, то после того, как выехал за пределы кадра.

Подписчики паблика не могли пройти мимо красивого документального кино.

— Блин, да там светофор глючит регулярно, только никто этого не замечает, — поспешил оправдать обоих водителей Александр П.

— Аварии там каждый день, — поддержала его Оксана Т.

Впрочем, больше всего подписчиками понравилась метафора редакторов сообщества: ситуацию, когда один водитель едет на красный свет, а другой — на желтый, они остроумно назвали оранжевым светом.

Чтобы понять, кто из торопыг не прав больше и кому придется ответить за аварию собственным кошельком, НГС посмотрел видео с автоюристом, адвокатом Марией Соловьевой. По ее словам, пока точно не видно сигналы светофора, сказать, выехал водитель автобуса на красный или как раз спешит закончить движение через перекресток, невозможно.

— Про автобус по этому видео сказать ничего не возможно: нужно знать, как работает светофор, а здесь его не видно. Видно только, что все попутные автобусу автомобили стали притормаживать, а он выехал на перекресток, — заметила Мария Соловьева.

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Зато с лихачом за рулем кроссовера все более или менее ясно: как бы ни двигался автобус, водитель легковушки нарушил правила дорожного движения.

— Согласно пункту 13.4 ПДД, при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо, — напомнила автоюрист. — Кроме того, по правилам водитель обязан принять меры к торможению и избежанию столкновения, а тут из нескольких водителей только один, видя автобус, поехал — все остальные попутные ему авто автобус пропустили. Нарушение пункта 10.1 ПДД (то есть, то, что водитель, выбирая скорость должен учитывать все нюансы дорожной обстановки, а заметив опасность, снизить скорость вплоть до полной остановки. — Прим.ред.) у него точно есть.

Непосредственно за нарушение пункта 10.1, если оно не привело к серьезным последствиям, водителей не наказывают. Зато в случае ДТП именно такие нарушения позволяют автоинспекторам назвать того или иного водителя виновником аварии.

Ранее НГС писал о том, как водитель на Выборной сбил бабушку-пешехода. Мы узнали, сможет ли он избежать наказания, если одетую в темную куртку пожилую женщину можно было увидеть лишь в самый последний момент.

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Комментарии
2
гута
38 минут
Здесь что спорить? Ситуация из рубрики ,"Уступи дураку дорогу". Минивэн не уступил....
Простой сибиряк
32 минуты
Виноваты оба. И красный и желтый запрещающие
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