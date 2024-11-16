Пригнали экскаваторы: что происходит у «Студенческой», где планируют построить 100-метровый апарт-отель

Ранее тут находились магазины «Пятерочка» и «Магнит» Источник: Павел Пешков / NGS.RU











В Новосибирске на углу Блюхера и Геодезической продолжат разбирать склады и магазины. Недавно на территорию пригнали тяжелую технику для сноса зданий. В будущем тут появится 31-этажный апарт-отель с рабочим названием «Сити-Холл».

По словам читателей, экскаваторы на территорию привезли чуть больше недели назад. Рабочие продолжают разбирать здания, во многих из них нет уже окон и дверей. Помимо этого, участок начали обносить забором.

Территорию начали обносить забором Источник: Павел Пешков / NGS.RU











В октябре на месте заметили рабочих, которые начали разбирать склады. Ранее на этом участке находились магазины «Пятерочка» и «Магнит», а также производственный цех кондитерской «ЭльКремо» и офис Laute. Все заведения закрылись в конце сентября.

В октябре 2023 года мэрия выдала разрешение на строительство 31-этажного апарт-отеля. Проект представили еще в 2022 году. Высота двух башен здания составит 100 метров.

Проект отеля представили еще в 2022 году Источник: Павел Пешков / NGS.RU











Участком, на котором будут строить апарт-отель, владеет группа «Септима» через компанию «Аврора». Ранее здесь предлагали построить жилой комплекс (в 2007–2009 годах его разрабатывали в АМ «Сергей Киселев и Партнеры»), трехэтажный «Ашан» и склад для онлайн-магазинов.

Бренд «Септима» известен в Новосибирске одноименной сетью магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Компания с такими названием и видом деятельности сейчас ликвидирована, но в городе работают 9 магазинов под этим брендом, еще 4 — под связанным с сетью брендом «ВиноГрад». Также «Септима» развивала сеть кофеен «Кофемолка», которая долгое время была одной из крупнейших в городе. Выручка УК «Септима» за 2023 год составила 24,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,1 миллиона. Компанией владеют Роман Шегуров, Сергей Кириков и Андрей Козловский. У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». Они же стояли у истоков компании «Новотелеком», самым известным брендом которой является «Электронный город».

Ранее журналисты НГС побывали на месте событий. Посмотрите, как выглядело это место до начала реновации.