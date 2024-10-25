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Город В Новосибирске возле «Студенческой» начали разбирать магазины и склады — в будущем тут построят 100-метровый апарт-отель

В Новосибирске возле «Студенческой» начали разбирать магазины и склады — в будущем тут построят 100-метровый апарт-отель

Заведения закрыли в конце сентября

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33 комментария

Ранее тут находились магазины «Пятерочка» и «Магнит»

В Новосибирске начали сносить склады и магазины углу Блюхера и Геодезической. В будущем тут появится 31-этажный апарт-отель с рабочим названием «Сити-Холл».

Пару недель назад территорию огородили металлическим забором, а сегодня на месте заметили рабочих, которые начали разбирать склады. Ранее на этом участке находились магазины «Пятерочка» и «Магнит», а также производственный цех кондитерской «ЭльКремо» и офис Laute. Все заведения закрылись в конце сентября.

В октябре 2023 года мэрия выдала разрешение на строительство 31-этажного апарт-отеля. Проект представили еще в 2022 году. Высота двух башен здания составит 100 метров.

Участком, на котором будут строить апарт-отель, владеет группа «Септима» через компанию «Аврора». Ранее здесь предлагали построить жилой комплекс (в 2007–2009 годах его разрабатывали в АМ «Сергей Киселев и Партнеры»), трехэтажный «Ашан» и склад для онлайн-магазинов.

Бренд «Септима» известен в Новосибирске одноименной сетью магазинов, торгующих алкогольной продукцией. Компания с такими названием и видом деятельности сейчас ликвидирована, но в городе работает 9 магазинов под этим брендом и еще 4 — под связанным с сетью брендом «ВиноГрад». Также «Септима» развивала сеть кофеен «Кофемолка», которая долгое время была одной из крупнейших в городе. Выручка УК «Септима» за 2023 год составила 24,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 4,1 миллиона. Компанией владеют Роман Шегуров, Сергей Кириков и Андрей Козловский. У предпринимателей уже есть опыт в девелоперских проектах: владельцы «Септимы» были в числе крупнейших инвесторов «СитиЦентра». Они же стояли у истоков компании «Новотелеком», самым известным брендом которой является «Электронный город».

Редакция НГС направила официальный запрос в компанию, с просьбой прокомментировать, как долго продлился снос зданий и когда начнется строительство апарт-отеля.

Ранее журналисты НГС побывали на месте событий. Посмотрите, как выглядело это место до начала реновации.

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Снос магазинов Строительство Новосибирск
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Комментарии
33
Татьяна 53
1 час
Здания, конечно, страшные на фото, но сделать там сквер никому даже в голову не придёт.
280795109
1 час
Харе уже народ морщить....31 ин этаж ....у чиновников вообще фляга свистит от бабла ....в таком перегруженном месте и 31 этаж .....это как возле жд переезда на троллейке пару многоэтажек воткнуть отсекая возможность поставить в будущем автопереезд через пути , там и так пробки многочасовые и на тебе в 100 метрах от переезда высотки )))) так и здесь ....дурдом ....совсем из города помойку сделали
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