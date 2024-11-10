Открытие мемориала ЧВК «Вагнер» и ярмарка-раздача животных: главные события 9 ноября в Новосибирске

За этот день произошло множество событий Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день через наши новостные ленты проходит множество новостей. Уследить за всем — практически невозможно. Мы выбрали пять самых интересных событий, которые произошли в Новосибирской области 9 ноября, чтобы вы не пропустили ничего важного.

Машина улетела на обочину: появились кадры жуткого ДТП в Новосибирской области — погиб водитель ВАЗ

Авария произошла утром в субботу Источник: ГАИ по Новосибирской области











Утром 9 ноября в Каргатском районе произошло смертельное ДТП. На трассе Р-254 «Иртыш» столкнулись два автомобиля. От полученных травм скончался 50-летний водитель ВАЗ, еще два человека пострадали.

Царство льда: на Обском море пляж захватили огромные сосульки — сказочный фоторепортаж

Водохранилище покроется льдом еще через много недель Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Пляж Обского моря превратился в ледяное царство. Там после шторма, ветра и морозов появились огромные сосульки на всех поверхностях. Волшебные кадры на пляже «Звезда» сделал фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков.

«Приставил мне в подреберье нож»: жительница Новосибирска раскрыла подробности утреннего конфликта в Дивногорском

Местные жители самостоятельно задержали нападавшего и доставили в полицию Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











Утром в микрорайоне Дивногорский у дома № 7 по улице Юности произошла громкая потасовка. Мужчина напал с ножом на местную жительницу и требовал отдать ему «айфон и деньги». После этого соседи поймали дебошира и доставили в отдел полиции. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Академгородке посреди ТРЦ начали раздавать кошек и собак — фоторепортаж с грустными глазами

Своих новых хозяев ожидали 25 кошек и 12 собак Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Академгородке в ТРК «Эдем» 9 ноября прошла выставка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков съездил на выставку и посмотрел, какие животные ждут своих хозяев.

«Мы — часть одного оркестра»: в Новосибирске открыли мемориал вагнерам — холодный репортаж с кладбища с «зубами дракона»

Родственницы погибших бойцов выпустили в небо белых голубей Источник: Андрей Бортко / NGS.ru









