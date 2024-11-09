Машина улетела на обочину: появились кадры с жуткого ДТП в Новосибирской области — погиб водитель «ВАЗ»

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло сегодня, 9 ноября, утром в Каргатском районе. В пресс-службе ГАИ показали кадры с места происшествия.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, 49-летний водитель «Renault Logan» ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска в направлении Омска. По предварительной информации, на 1296 километре трассы «Renault Logan» выехал на встречную полосу и там столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21043», которым управлял 50-летний мужчина.
Водитель «ВАЗ» от полученных травм скончался на месте. Также в ДТП пострадали водитель «Renault» и 35-летний мужчина.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственная группа полиции, обстоятельства устанавливаются.
Вчера, 8 ноября, на трассе в Кузбассе столкнулись 16 автомобилей. Из-за этого движение в сторону Новосибирска было перекрыто.