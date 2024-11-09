«Приставил мне в подреберье нож»: жительница Новосибирска раскрыла подробности утреннего конфликта в Дивногорском

Местные жители самостоятельно задержали нападавшего и доставили в полицию Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В микрорайоне Дивногорский утром 9 ноября произошла громкая потасовка. Мужчина напал с ножом на местную жительницу. После этого соседи поймали его и доставили в отдел полиции. Подробности утреннего конфликта редакции НГС рассказала потерпевшая Ирина (имя изменено).

— В 06:50 я только вышла из подъезда, с собакой пошла гулять. Собака у меня спокойная, но почему-то на него, когда он еще даже не подошел, начала рычать. Я наклонилась, удерживая ее за поводок. Он подходит и дальше не идет. Я боковым зрением вижу, что он стоит. Выпрямляюсь, он говорит: «Деньги, айфоны где?». Я глаза так опускаю вниз, а он просто приставил мне в правое подреберье нож, — говорит сибирячка.

Женщина начала отходить назад и звать на помощь. Из соседнего дома вышел мужчина и окликнул нападавшего. В это момент Ирина схватила собаку и побежала в подъезд.

По словам женщины, нападавший выходил на улицу из соседнего подъезда трижды за утро. Сначала около 05:00 он разбил стекло одному из припаркованных автомобилей. Спустя пару часов напал на нее, а затем повторно вышел на улицу с ножом около 08:00. Тогда его смогли поймать местные жители.

— Он, оказывается, там не живет, а в гости приходил, — уточнила сибирячка.

Она также отметила, что уже написала заявления в полицию и прокуратуру.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС рассказали, что буйного мужчину в отдел полиции доставили местные жители. Он находился в состоянии сильного опьянения. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.

Редакция НГС направила запрос в региональную прокуратура для уточнения обстоятельств происшествия.