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Подробности утреннего конфликта в Дивногорском

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Происшествия эксклюзив «Приставил мне в подреберье нож»: жительница Новосибирска раскрыла подробности утреннего конфликта в Дивногорском

«Приставил мне в подреберье нож»: жительница Новосибирска раскрыла подробности утреннего конфликта в Дивногорском

Буйный мужчина требовал у нее айфон и деньги

1 868
24 комментария

Местные жители самостоятельно задержали нападавшего и доставили в полицию

В микрорайоне Дивногорский утром 9 ноября произошла громкая потасовка. Мужчина напал с ножом на местную жительницу. После этого соседи поймали его и доставили в отдел полиции. Подробности утреннего конфликта редакции НГС рассказала потерпевшая Ирина (имя изменено).

— В 06:50 я только вышла из подъезда, с собакой пошла гулять. Собака у меня спокойная, но почему-то на него, когда он еще даже не подошел, начала рычать. Я наклонилась, удерживая ее за поводок. Он подходит и дальше не идет. Я боковым зрением вижу, что он стоит. Выпрямляюсь, он говорит: «Деньги, айфоны где?». Я глаза так опускаю вниз, а он просто приставил мне в правое подреберье нож, — говорит сибирячка.

Женщина начала отходить назад и звать на помощь. Из соседнего дома вышел мужчина и окликнул нападавшего. В это момент Ирина схватила собаку и побежала в подъезд.

По словам женщины, нападавший выходил на улицу из соседнего подъезда трижды за утро. Сначала около 05:00 он разбил стекло одному из припаркованных автомобилей. Спустя пару часов напал на нее, а затем повторно вышел на улицу с ножом около 08:00. Тогда его смогли поймать местные жители.

— Он, оказывается, там не живет, а в гости приходил, — уточнила сибирячка.

Она также отметила, что уже написала заявления в полицию и прокуратуру.

В пресс-службе регионального МВД редакции НГС рассказали, что буйного мужчину в отдел полиции доставили местные жители. Он находился в состоянии сильного опьянения. По факту произошедшего следователь возбудил уголовное дело по ст. 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании новосибирцу меры пресечения.

Редакция НГС направила запрос в региональную прокуратура для уточнения обстоятельств происшествия.

Ранее жителя Новосибирской области обвинили в жестоком избиении 18-летней девушки.

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Комментарии
24
МАРГО
38 минут
А писали, что муж за женой с ножом бегал...Вот же люди, как старухи на лавочке сплетни собирают, население дезинформируют. С другой стороны, хорошо, что это оказался не муж, а алкоголик обыкновенный.
------------!
29 минут
Да понаехали в город не пойми откуда и не пойми кто, и все безумные!!! И творят дичь!!! Сидели бы в своих близлежащих деревнях !!
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