Животные В Академгородке посреди ТРЦ начали раздавать кошек и собак — фоторепортаж с грустными глазами
В Академгородке посреди ТРЦ начали раздавать кошек и собак — фоторепортаж с грустными глазами
Своих новых хозяев ожидают 25 кошек и 12 собак
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В Академгородке сегодня, 9 ноября, проходит выставка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Клетки с кошками и собаки на поводках появились посреди ТРК «Эдем» около 12 часов дня. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков съездил на выставку и посмотрел, какие животные ждут своих хозяев.
В Новосибирске нашли мейн-куна с шестью пальцами на каждой лапе. Это особенность некоторых представителей породы. Животное было истощено.
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