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Животные В Академгородке посреди ТРЦ начали раздавать кошек и собак — фоторепортаж с грустными глазами

В Академгородке посреди ТРЦ начали раздавать кошек и собак — фоторепортаж с грустными глазами

Своих новых хозяев ожидают 25 кошек и 12 собак

1 756
16 комментариев

Ярмарка-раздача животных проходит 9 ноября

В Академгородке сегодня, 9 ноября, проходит выставка-раздача животных «День Хвоста» (0+). Клетки с кошками и собаки на поводках появились посреди ТРК «Эдем» около 12 часов дня. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков съездил на выставку и посмотрел, какие животные ждут своих хозяев.

На выставке сегодня 25 кошек

Это не первый раз, когда «День Хвоста» проходит в «Эдеме»

Все животные кастрированы, привиты от вирусов, обработаны от паразитов, чипированы

На раздачу привезли 12 собак

Выставка работает с 12 до 20 часов

Пока ни одну собачку не забрали

Новосибирцы к трем часам дня забрали с выставки пять кошек

На «Дне Хвоста» работает благотворительная ярмарка

На ярмарке можно купить изделия мастеров, косметику ручной работы, игрушки и украшения

Ярмарки регулярно проходят по всему городу

В Новосибирске нашли мейн-куна с шестью пальцами на каждой лапе. Это особенность некоторых представителей породы. Животное было истощено.

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Новосибирск Кошки Собаки Раздача
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Комментарии
17
951
29 минут
Пожелаем качественно и массового перехода здоровья от тех кто выкинул животных, животным и тем кто им помогает
mirror
35 минут
Такие мероприятия надо в городе проводить, а не в маленьком городке. Светленькая собачка чудо! Люди, если вы люди, берите бездомышей, ане покупайте за бешеные тыщи породных.
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