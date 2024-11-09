НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

ю-з.

 755мм 70%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

По улице Есенина потекла горячая вода

День гастрономического единства
Скандал с охраной
Жить, сдавать, зарабатывать
Чем торгуют на Юго-Западном
Зимний дайджест моды
Рейс с контролёрами
Бизнес в Корее
Как проверить квартиру до сделки
Новости в Telegram
Осень Царство льда: на Обском море пляж захватили огромные сосульки — сказочный фоторепортаж

Царство льда: на Обском море пляж захватили огромные сосульки — сказочный фоторепортаж

На днях на пляже были сильные волны, после которых ударил мороз

492
3 комментария

Водохранилище покроется льдом через много недель

Пляж Обского моря превратился в ледяное царство. Там после шторма, ветра и морозов появились огромные сосульки. Заледенели все поверхности, которые только есть: качели, пирс, ветки деревьев, камни. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» и запечатлел, как выглядит зимняя сказка.

Фото сделаны на пляже «Звезда»

Сосульки покрыли камни

Так и хочется потрогать ветки во льду

От кадров так и веет морозом

На пирсе может быть опасно

В ближайшие дни в Новосибирске потепления не будет

Сосульки покрыли все поверхности пляжа

Ледяные ландшафты придают особую атмосферу морю

Сейчас над областью находится циклон, из-за которого погода переменчива

В ближайшие дни в регионе будет сильный ветер

На фотографии лед как будто ожил и стал отдельными растениями

На этой неделе в Новосибирске была метель, после которой на улице лег снег. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков прогулялся по заснеженному городу.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Обское море Сосульки Лед
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
2 минуты
Все на фотосессию
Гость
11 минут
Красотенюшка!!! Волшебство природы!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Портал в прошлое и жизнь без интернета: что сейчас представляет собой Диксон, где раньше жили тысячи людей
Анонимное мнение
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Владимир,44

Lana,48

вмс,51

Лёша,49

Galina,46

Chica,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Соль техническая 50кг для дорог

1 000 ₽

Добавить объявление