Осень Царство льда: на Обском море пляж захватили огромные сосульки — сказочный фоторепортаж
Царство льда: на Обском море пляж захватили огромные сосульки — сказочный фоторепортаж
На днях на пляже были сильные волны, после которых ударил мороз
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Пляж Обского моря превратился в ледяное царство. Там после шторма, ветра и морозов появились огромные сосульки. Заледенели все поверхности, которые только есть: качели, пирс, ветки деревьев, камни. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков побывал на пляже «Звезда» и запечатлел, как выглядит зимняя сказка.
На этой неделе в Новосибирске была метель, после которой на улице лег снег. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков прогулялся по заснеженному городу.
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