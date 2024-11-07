Новые станции метро и открытие елочных базаров — главные события 6 ноября

Новости города и области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются не замеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 6 ноября.

Всё в кучу: в Новосибирске остановил работу крупный сборщик раздельного мусора — от бегства в Израиль до спора с регоператором

Новосибирцы, приучившие себя сортировать бытовые отходы, в замешательстве: зеленые контейнеры, куда жители привыкли сбрасывать подготовленную к переработке использованную тару, исчезают с привычных мест или оказываются перевернутыми. Компания «Тайгер-Сибирь», выстроившая в городе отлаженную систему обращения со вторсырьем, заявила о приостановке деятельности. Мусорный регоператор МУП «Спецавтохозяйство» решил не продлевать договор с организацией, стоявшей у истоков экологичного отношения к отходам в регионе. Корреспондент НГС Павел Тиунов связался с представителями обеих сторон, чтобы узнать, почему здравая инициатива вдруг потерпела крах и есть ли у раздельного сбора отходов в Новосибирске шанс на выживание.

«Финансовое самоубийство»: новосибирцы идут на обман ради ипотеки без первого взноса — есть ли законные способы сэкономить

Всё больше россиян сталкивается с отказами при получении ипотеки, а растущие ставки и высокие первоначальные взносы делают жилье недоступным. Но возможно ли сегодня найти методы, чтобы взять ипотеку без первоначальных вложений и не платить по ней баснословные суммы? Мы обсудили этот вопрос с экспертами, которые помогут разобраться в современных реалиях ипотечного рынка. Подробнее — в материале НГС.

Елочные базары откроют в Новосибирске с 1 декабря — выбирайте на карте, где купить новогоднее дерево

В Новосибирске откроют 35 елочных базаров, сообщает мэрия Новосибирска. Они начнут свою работу уже с 1 декабря. Точки продажи мы нанесли на карту.

«Спустил собак и ударил в живот»: девушка обвинила фитнес-тренера в избиении — он ждет извинений на камеру

19-летняя жительница Новосибирска Анастасия Аксёнова обвинила фитнес-тренера Александра Белькова в том, что он ее избил и спустил на нее бойцовских собак. Конфликт произошел во дворе рядом с домом участников конфликта: они оказались соседями. Александр, в свою очередь, заявил, что девушка выдумала инцидент, и теперь ждет от нее извинений за наговор. Подробности конфликта — по ссылке.

Дорогое удовольствие: продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов рублей