«Спустил собак и ударил в живот»: девушка обвинила фитнес-тренера в избиении — он ждёт извинений на камеру

Сибирячка написала заявление в полицию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











19-летняя жительница Новосибирска Анастасия Аксёнова обвинила фитнес-тренера Александра Белькова в том, что он её избил и спустил на неё бойцовских собак. Конфликт произошел во дворе рядом с домом участников конфликта: они оказались соседями. Александр в свою очередь заявил, что девушка выдумала инцидент и теперь ждет от нее извинений за наговор.

Анастасия в разговоре с НГС рассказала, что инцидент произошел 4 ноября в Калиниском районе. В тот день она гуляла со своей собакой. Как отмечает сама сибирячка, мужчину разозлило то, что она слишком близко прошла рядом с ним и его питомцами бойцовской породы.

— Он стоял с собаками породы бультерьер и стафф, без намордников, у магазина по адресу Кочубея 7/1. Ему не понравилось, что я прошла недалеко от него и его собак — он матом начал кричать на меня. В результате конфликта он спустил на меня своих бойцовских собак, которых он не имел права даже выводить без намордников. Собака породы стафф напала на меня и укусила за ногу, — вспоминает Анастасия.

После этого, по словам девушки, мужчина ушёл, а сама она в состоянии стресса зашла в магазин, чтобы успокоиться. Но на этом конфликт не закончился.

— По дороге домой, он встретил меня у дома Земнухова 5/1 и снова начал конфликт, ударил в живот, нанес удар по спине, схватил за куртку и бросил на землю, после чего пнул ногой по спине, — рассказала НГС девушка.

Часть конфликта попала на видео, но из-за плохого качества съемки, разобрать что именно произошло во дворе затруднительно.

Источник: предоставлено Анастасией

Девушка предоставила редакции справку из больницы. В ней указано, что у Анастасии множественные ушибы мягких тканей грудной клетки и левой нижней конечности. Кроме того, на руках у девушки есть определение о назначении экспертизы, которое ей выдали в МВД. Заявление в полицию она написала. При этом документальных доказательств укуса собаки у девушки, как она заявила, «пока что нет».

Анастасия также отметила, что в ходе конфликта сказала мужчине, что она несовершеннолетняя, в надежде, что это его остановит.

— Он мне потом звонил, представлялся полицией и просил моих родителей к телефону, потому что я ему сказала, что мне 16 лет. Угрожал ПДН. То есть человек до сих пор считает, что избил ребенка и думает, что прав, — утверждает сибирячка.

Корреспонденту НГС удалось связаться с Александром Бельковым, которого Анастасия обвиняет в избиении. С историей конфликта он оказался знаком, но факт избиения отрицает. При этом он действительно считает, что девушка — несовершеннолетняя.

— Ну я думаю, дети сегодня невоспитанные — придумывают, что их избили, изнасиловали и прочие сказки. Это просто невоспитанный ребёнок. У нас есть органы, поэтому я думаю, что они с этим прекрасно разберутся, — заявил Александр Бельков.

Кроме того, сибиряк заявил, что скоро, вероятно, появится видеозапись, где девушка публично извиняется за содеянное. Угроза это или нет — непонятно.

— В ближайшее время, раз такая ситуация идёт, думаю будет видеозапись с этой девочкой, где она публично извиняется за содеянное. Либо видео с её родителями, в силу её несовершеннолетия, — сказал Александр Бельков.

Как удалось узнать НГС, мужчина — уроженец Кемеровской области. В контактах у многих пользователей он указан, как тренер фитнес-клуба.

НГС запросил комментарий по ситуации у ГУ МВД России по Новосибирской области. В ведомстве попросили отправить письменный запрос. Редакция будет следить за этой историей.