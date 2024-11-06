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Дороги и транспорт Дорогое удовольствие: продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов рублей

Дорогое удовольствие: продление новосибирского метро оценили в 100 миллиардов рублей

Действующий план развития подземки могут изменить

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75 комментариев

В мэрии не ответили на вопрос об источниках финансирования

Развитие новосибирского метрополитена до 2030 года оценили в 100 миллиардов рублей. При этом действующие планы, в которые входит строительство пяти новых станций, могут изменить в 2025 году. Об этом НГС сообщили в мэрии города.

Действующий план и возможные изменения

Власти сообщили, что сейчас утверждённая схема развития новосибирского метро рассчитана до 2030 года и включает в себя несколько ключевых проектов. Рассматривается необходимость корректировки генеральной схемы в 2025 году. Какие именно изменения могут внести в проект, власти не сообщили.

Планы до 2030 года

Сейчас план развития Новосибирского метрополитена утверждён до 2030 года и предусматривает продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до новых «Гусинобродской» и «Молодежной», а также строительство метродепо «Волочаевская». Кроме того, предусматривается продление Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до новых станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Также запланировано продление линии от станции «Заельцовская» до станции «Северная».

Сколько это стоит

В мэрии Новосибирска оценивают общую стоимость запланированной схемы развития метрополитена до 2030 года более чем в 100 миллиардов рублей при условии реализации в ценах 2024 года.

Планы по развитию новосибирского рассчитаны до 2050 года и позже

— Общая стоимость запланированной генеральной схемой развития Новосибирского метрополитена до 2030 года, при условии реализации в ценах 2024 года, составит более 100 миллиардов рублей, — заявили власти.

На вопрос об источниках финансирования развития метро в мэрии не ответили.

Ознакомиться с более подробными планами развития новосибирской подземки можно в нашей публикации. До 2050 года в Новосибирске, согласно плану, должны построить 32 новые станции. В мае этого года стало известно, что третью линию метро собираются протянуть до микрорайона Стрижи, хотя ранее планировалось, что она закончится на Родниках.

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Комментарии
79
Зверемана... Животнама
51 минута
ну вы держитесь здесь, всего вам хорошего, доброго!..
Мое личное мнение
53 минуты
не, я не доживу до этого..может дети, или внуки...
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