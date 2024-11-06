Елочные базары откроют в Новосибирске с 1 декабря — выбирайте на карте, где купить новогоднее дерево

В Новосибирске откроют 35 елочных базаров, сообщает мэрия Новосибирска. Они начнут свою работу уже с 1 декабря.
Купить главное украшение Нового года можно будет как на правом, так и на левом берегу. Точки продажи мы нанесли на карту:
Помимо базаров на муниципальной земле, точки продажи могут открываться и на частных территориях.
В Новосибирске в этом году на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели.
Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году.