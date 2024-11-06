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Развлечения Елочные базары откроют в Новосибирске с 1 декабря — выбирайте на карте, где купить новогоднее дерево

Елочные базары откроют в Новосибирске с 1 декабря — выбирайте на карте, где купить новогоднее дерево

На муниципальной земле будет 35 точек продажи

584
29 комментариев

В этом году елки должны подорожать

В Новосибирске откроют 35 елочных базаров, сообщает мэрия Новосибирска. Они начнут свою работу уже с 1 декабря.

Купить главное украшение Нового года можно будет как на правом, так и на левом берегу. Точки продажи мы нанесли на карту:

Помимо базаров на муниципальной земле, точки продажи могут открываться и на частных территориях.

В Новосибирске в этом году на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели.

Ранее в мэрии Новосибирска рассказали, когда на площади Ленина появится главная новогодняя елка в этом году.

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Комментарии
30
Урлулуууу
48 минут
да вы че,я старую еще не выкинул
МАРГО
49 минут
Потом возни с этими ёлками... Утилизировать после НГ нужно по правилам, а не просто выбросить соседу под ноги. Поэтому в данном случае выбираю искусственную, шикарную, полностью литую ель. Она у меня всегда получается сказочной и прекрасной. В этом году будет в золотых и бронзовых переливающихся шишках и луковицах! Вы такой красоты ещё не видели!!!
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