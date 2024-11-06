Елочные базары откроют в Новосибирске с 1 декабря — выбирайте на карте, где купить новогоднее дерево

В этом году елки должны подорожать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске откроют 35 елочных базаров, сообщает мэрия Новосибирска. Они начнут свою работу уже с 1 декабря.

Купить главное украшение Нового года можно будет как на правом, так и на левом берегу. Точки продажи мы нанесли на карту:

Источник: мэрия Новосибирска

Помимо базаров на муниципальной земле, точки продажи могут открываться и на частных территориях.

В Новосибирске в этом году на 10–20% могут вырасти цены на новогодние ели.