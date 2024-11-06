Всё в кучу: в Новосибирске остановил работу крупный сборщик раздельного мусора — от бегства в Израиль до спора с регоператором

Более 600 узнаваемых контейнеров сегодня уже законсервированы Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Новосибирцы, приучившие себя сортировать бытовые отходы, в замешательстве: зелёные контейнеры, куда жители привыкли сбрасывать подготовленную к переработке использованную тару, исчезают с привычных мест или оказываются перевернутыми. Компания «Тайгер-Сибирь», выстроившая в городе отлаженую систему обращения со вторсырьём, заявила о приостановке деятельности. Мусорный регоператор МУП «Спецавтохозяйство» решил не продлевать договор с организацией, стоявшей у истоков экологичного отношения к отходам в регионе. Корреспондент НГС Павел Тиунов связался с представителями обеих сторон, чтобы узнать, почему здравая инициатива вдруг потерпела крах, и есть ли у раздельного сбора отходов в Новосибирске шанс на выживание.

Новосибирск утонет в отходах?

Когда речь заходит о работе компаний, тем более крупных, обходиться шаблонной информацией, опубликованной на официальных сайтах, не хочется. Живой диалог с человеком, проработавшим в организации долгое время и знающим «кухню» изнутри, всегда более предпочтителен, чем данные, стерилизованные маркетологами. В случае с «Тайгер-Сибирь» такого человека мы нашли, и на первых порах он согласился пообщаться на тему раздельного сбора отходов (РСО). До диалога дело не дошло, перспективный собеседник передумал. Сослался на «непростую ситуацию», которая развернулась вокруг компании.

25 октября в сообществе «Тайгер-Сибирь» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что компания приостанавливает раздельный сбор отходов в Новосибирске. Причина проста — региональный оператор по вывозу мусора в регионе не продлил договор с организацией — попросту отказался от услуг частника.

Сообщения до глубины души возмутили приверженцев экологичной утилизации отходов Источник: читатель НГС











— Без соответствующего договора компания не имеет возможности получать компенсацию за свои услуги и, следовательно, содержать автопарк мусоровозов и исполнять обязательства перед работниками, — говорится в сообщении.

Новость о том, что зеленые контейнеры исчезают не просто так и имеют небольшой шанс на возвращение, вызвала не слишком широкий, но заметный отклик у пользователей соцсети. Новосибирцы залайкали комментарии о том, что «Новосибирск утонет в отходах», и просьбы к мэрии, губернатору и Минприроды оказать помощь в решении вопроса. Большинство при этом задалось вопросом — куда теперь сдавать раздельно собранный мусор?

Вторсырьё, как бизнес

Группу компаний «Тайгер-Сибирь» на официальном сайте называют «одним из лидеров в сфере обращения с отходами», который накопил многолетний опыт работы. Организация занимается сбором и переработкой всевозможного вторсырья: стеклянной бутылки, макулатуры, полиэтилена, отходов деревообрабатывающей и алюминиевой промышленности и т. д.

С 2012 года компания реализует полномасштабный проект по раздельному сбору отходов в Новосибирской области, говорится на сайте. С 2013 года в Новосибирске стояли узнаваемые зелёные контейнеры, в которых любой желающий мог оставить отсортированные стеклянные бутылки, алюминиевые банки, ПЭТ-тару.

Не найдя взаимопонимания с источником из числа сотрудников «Тайгер-Сибирь», корреспондент НГС решил попытать счастья по телефону, указанному на сайте. Девушка уловила суть проявленного интереса, записала номер телефона журналиста и пообещала, что ему обязательно перезвонят. Связь пришла, откуда не ждали, — в месенджере, с номера, закрепленного за израильским сотовым оператором.

— Я явлюсь одним из сооснователей группы компаний. Пока попросил бы без имен, — подчеркнул собеседник.

Ведя бизнес в сфере раздельного сбора мусора, компания старалась привить новосибирцам ответственность за состояние окружающей среды Источник: vk.com / «Тайгер-Сибирь. Раздельный сбор. Переработка»

Он написал, что запуск «полномасштабного проекта» группы компаний был основан на идее сформировать полный цикл переработки отходов – от сбора до получения конечного продукта. На протяжении 10 лет схема работала за счёт средств расширенной ответственности производителей (РОП) – механизма, по которому производители обязаны утилизировать выпущенную упаковку, но можно обойтись и уплатой экологического сбора, чем, собственно, пользуется большинство предприятий.

Судя по всему, флагманом ГК «Тайгер-Сибирь» является ООО «Тайгер-Сибирь», основанное в 2010 году. Учредители компании — Владимир Прахт и Кирилл Ритерман. Директор — Яна Прахт. Компания занимается утилизацией вторичных неметаллических ресурсов во вторичное сырьё. По итогам 2023 года, выручка составила 349,8 млн рублей, прибыль — 815 тысяч рублей.

— С принятыми в конце 2023 года изменениями в законодательство, такие компании, как наша, потеряли статус утилизатора и возможность получения средств поддержки. Теперь процесс получения сырья из отходов, соответствующего ГОСТ, не является утилизацией, — пояснил собеседник НГС.

Он отметил, что единственной мерой поддержки сегодня может быть «адекватный тариф» от регионального оператора (МУП «САХ»), который тоже зажат в финансовые рамки. Продлить договор с регоператором на экономически обоснованных условиях не удалось. С июля стороны вели переговоры и вплоть до октября ГК «Тайгер-Сибирь» вывозила раздельно собранные отходы без оплаты услуг со стороны МУП «САХ». В результате у регоператора, по словам нашего собеседника, образовался перед предприятием долг в размере более 2 млн рублей.

Кто экологичнее?

В официальном ответе МУП " Спецавтохозяйство» на запрос НГС за подписью главы регоператора Александра Южакова сказано, что задолженность МУП «САХ» перед ГК «Тайгер-Сибирь» за услуги по вывозу раздельно собранных отходов отсутствует. А вот предприниматели, со своей стороны, задолжали регоператору, как потребители услуг, — 2420 рублей (это не опечатка, сумма действительно выглядит смешной). Южаков подчеркнул, что главной причиной разрыва отношений с предприятием стали жалобы новосибирцев на переполненные зелёные контейнеры-«кубы» и жёлтые контейнеры-«сетки».

— Вывоз их содержимого требует ручного труда и спецтехники, которой нет в автопарке регионального оператора. ГК «Тайгер-Сибирь» оценивает свои услуги в разы выше, чем в среднем по рынку, что не учитывается тарифом, установленным в Новосибирской области, — говорится в ответе.

Задав сооснователю ГК «Тайгер-Сибирь» вопросы на основе полученного от МУПа комментария, корреспондент НГС получил следующие ответы.

Во-первых, задолженность у регоператора, по его словам, сформировалась перед двумя компаниями, входящими в структуру группы компаний — ООО ТБО и ООО СКС.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «ТБО» руководит Владимир Кузненцов, конечные владельцы компании — Наталья Хонина и Елена Ритерман. Организация занимается утилизацией и переработкой отходов. По итогам 2023 года, компания зафиксировала выручку на уровне 43 млн рублей, прибыль — 82 тысячи рублей. ООО «СКС» («Служба коммунального сервиса»), которое занимается сбором неопасных отходов, принадлежит в равных долях Владимиру Матусяку и Яне Прахт. По итогам 2023 года компания выручила 27,5 млн рублей, заработав 1,2 млн рублей.

Во-вторых, себестоимость вывоза раздельно собранных отходов выше, поскольку «Тайгер» не спрессовывает их, пытаясь сохранить как можно больше полезной фракции, используя краны-манипуляторы. При этом баки для РСО вдвое больше баков регоператора, и опустошать их приходится в два раза реже, что напрямую влияет на экономику логистики.

Чтобы максимально сохранить полезную для переработки фракцию, компания использует краны-манипуляторы Источник: vk.com / «Тайгер-Сибирь. Раздельный сбор. Переработка»











Наконец, уверяет собеседник НГС, на прошедших переговорах представители ГК «Тайгер-Сибирь» запросили у регоператора тариф «меньше, чем он собирает с населения».

Если добавить к вышеописанному тот факт, что компания на свои средства приобрела и установила все контейнеры, ремонтирует их, а также оплачивает регоператору захоронение оставшихся после сортировки отходов (хотя процесс включён в тариф, собираемый с населения), то положение МУП «САХ» в этом случае выглядит беспроигрышно, отметил собеседник.

— То есть по факту все работы делает подрядчик, регоператор не несет никаких затрат, кроме как сбор средств с населения. Но отдавать подрядчику даже 75% от тарифа не готов, т. к. в заключении договора на таких условиях отказано, — пояснил он.

«Тайгер-Сибирь» на сегодняшний день законсервировала 600 контейнеров из 1 600. Глава МУП «САХ» в ответе для НГС подчеркнул, что сегодня в городе установлено 4 022 контейнера для раздельного сбора отходов. В частности, в октябре 2024 года регоператор разместил 95 новых синих контейнеров в восьми районах Новосибирска. Будет ли «Спецавтохозяйство» нанимать персонал и закупать специальную технику, чтобы использовать максимум пользы от раздельно собранных отходов, вопрос, похоже риторический.

— Деятельность по раздельному сбору отходов в настоящий момент не является рентабельной. Цель внедрения сортировки отходов — не заработать, а снизить количество отходов, которые накапливают полигоны, и вред окружающей среде, — резюмировал Александр Южаков.

Тернистый путь «Тайгера»

Основателями ГК «Тайгер-Сибирь» считаются два состоятельных новосибирца — Владимир Прахт и Кирилл Ритерман. Первого в августе 2024 года приговорили к 4 годам колонии строго режима за попытку дать взятку (ст. 30 ч.5 ст. 291 УК РФ) руководству алтайского мусорного регоператора — компании «ЭКО-комплекс».

По версии следствия, Владимир Прахт развернул активную деятельность по сбору вторсырья прямо на одном из алтайских мусорных полигонов. Предприниматель заключил с регоператором формальный договор на аренду небольшого участка земли на территории свалки, который тем не менее обосновывал нахождение на полигоне сотрудников новосибирской фирмы, сортировавших и вывозящих вторсырьё, говорится в материалах дела. За продолжение взаимовыгодного сотрудничества Прахт, уверяют следователи, предложил руководству «ЭКО-комплекса» взятку в 37 миллионов рублей, но она до руководства не дошла. Деньги себе присвоил местный «решала» — экс-глава Алтайской федерации бокса Армен Тоноян, который выступил в роли посредника.

В Барнауле тем временем продолжают судить экс-гендиректора «ЭКО-комплекса» Виктора Карла, который сдал Владимиру Прахту участок в аренду на мусорном полигоне. По версии следствия, в результате предприятие, принадлежащее алтайским властям, потеряло на вторсырье, которое вывезли новосибирцы, более 200 миллионов рублей.

Зелёные контейнеры МУП «САХ» не удобны для регионального оператора, в 8 районах уже поставили более удобные синие контейнеры Источник: читатель НГС











Второй сооснователь ГК «Тайгер-Сибирь» Кирилл Ритерман, по словам источника НГС, знакомого с ситуацией, убыл в Израиль после того, как у Владимира Прахта начались проблемы с законом.

Израильский собеседник корреспондента НГС, комментируя разрыв деловых отношений ГК «Тайгер-Сибирь» с МУП «САХ» на прямой вопрос, видит ли он в сложившейся ситуации попытку вытеснить компанию с рынка сбора вторсырья, ответил «да, такая вероятность очень высокая».

Когда статья уже готовилась к публикации, в распоряжении корреспондента НГС появилось официальное обращение замглавы администрации Октябрьского района Жанны Голиковой к руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ТСН, ЖСК и пр. Чиновница выразила обеспокоенность переполненными контейнерами ГК «Тайгер-Сибирь» и попросила коммунальщиков, что называется, «всем миром» помочь МУП «САХ».

— Прошу оказать содействие в побуждении организации ООО «СКС» (входит в структуру ГК «Тайгер-Сибирь» — Прим. ред) демонтировать установленные ёмкости, принадлежащие ей на праве собственности во избежание антисанитарной обстановки в связи с несвоевременным вывозом раздельно накопленных отходов, обратившись в адрес директора ООО «СКС» Прахт Я.В. (далее почтовый адрес — Прим.ред.), — говорится в обращении.