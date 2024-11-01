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Город Светящиеся шары и деревья: как украсят к Новому году улицу Ленина — на оформление потратят более 3 миллионов

Светящиеся шары и деревья: как украсят к Новому году улицу Ленина — на оформление потратят более 3 миллионов

Информация об этом размещена на сайте госзакупок

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Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 миллиона рублей

В Новосибирске объявили закупку для новогоднего оформления улицы Ленина. Начальная цена работ по оказанию услуг превышает 3,2 миллиона рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок накануне, заказчик — МАУ Новосибирска «Городская дирекция творческих программ». Речь идет об участке от площади им. Ленина до улицы Советской.

— Исполнитель обязуется оказать услуги по новогоднему оформлению улицы Ленина (на отрезке от площади им. Ленина до ул. Советская) в рамках мероприятий, посвященных празднованию Нового 2025 года, — сказано в документах.

В техническом задании сказано, что услуги оказываются из изделий, предоставляемых заказчиком. На участке нужно установить световой потолок. Там разместят 20 светящихся шаров, 8 пятиметровых искусственных елей и еще около 20 елок не ниже двух метров.

— Оформить ели шарами не менее 200 шт. на каждую ель, — указано в документах.

На площадке установят семь светящихся деревьев, а также дополнительные объекты декора — их предоставит исполнитель. Они должны быть в общей стилистике.

Начать работы планируется 10 ноября

Начать работы планируется 10 ноября, завершить украшение локации необходимо до 1 декабря. Источник финансирования — средства бюджета Новосибирска на текущий год.

В конце октября стало известно, что мэрия отказалась от закупки новых иллюминаций для города к Новому году. Новосибирск украсят прошлогодним оформлением.

Участок дороги от площади Ленина до Советской станет пешеходным с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года, само новогоднее пространство будет работать до 31 января.

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Новый год Улица Ленина Пешеходная улица Закупка Новосибирск
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