Когда в Новосибирске зажгут новогоднюю иллюминацию: скоро улица Ленина станет пешеходной

Иллюминация будет работать до 31 января Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 1 декабря планируют зажечь новогоднюю иллюминацию на улице Ленина. Участок от площади Ленина до Советской станет пешеходным с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года.

— Монтаж иллюминационного оборудования запланирован с 10 по 30 ноября 2024 года, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.

Новогоднее пространство на улице Ленина будет работать до 31 января 2025 года. Демонтаж иллюминации проведут с 1 по 10 февраля 2025 года.

В прошлом году улицу Ленина на Новый год перекрыли с 17 ноября. Пешеходной она была до 1 февраля.