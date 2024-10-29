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Город Когда в Новосибирске зажгут новогоднюю иллюминацию: скоро улица Ленина станет пешеходной

Когда в Новосибирске зажгут новогоднюю иллюминацию: скоро улица Ленина станет пешеходной

В Новосибирске названы сроки монтажа новогодней иллюминации на улице Ленина

497
5 комментариев

Иллюминация будет работать до 31 января

В Новосибирске 1 декабря планируют зажечь новогоднюю иллюминацию на улице Ленина. Участок от площади Ленина до Советской станет пешеходным с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года.

— Монтаж иллюминационного оборудования запланирован с 10 по 30 ноября 2024 года, — сообщили НГС в мэрии Новосибирска.

Новогоднее пространство на улице Ленина будет работать до 31 января 2025 года. Демонтаж иллюминации проведут с 1 по 10 февраля 2025 года.

В прошлом году улицу Ленина на Новый год перекрыли с 17 ноября. Пешеходной она была до 1 февраля.

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В Новосибирске 1 декабря планируют зажечь новогоднюю иллюминацию на улице Ленина. Участок от площади Ленина до Советской станет пешеходным с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года. Монтаж иллюминации проведут с 10 по 30 ноября. Новогоднее пространство на улице Ленина будет работать до 31 января 2025 года. Демонтаж иллюминации проведут с 1 по 10 февраля 2025 года.

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Пешеходная улица Ленина Новогодняя иллюминация Новосибирск
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Комментарии
5
Noname13
25 минут
Да сделайте уже Красный проспект пешеходным от м. Красный проспект до Маяковского и будет всем место для фотографирования, а иначе для чего это все? Посмотрите в прошлом году на этот кусочек улицы Ленина, там было к в трамвае не протолкнуться.
Мон@шка60+
13 минут
После вчерашней трагедии на плохо освещенном участке и многочисленных откликов горожан о темных улицах, такая новость выглядит глумлением над гражданами. Впрочем, чего ещё ждать от наших чиновников?
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