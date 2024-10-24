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Город Мэрия отказалась покупать новые новогодние украшения для Новосибирска — город оформят старыми иллюминациями

Мэрия отказалась покупать новые новогодние украшения для Новосибирска — город оформят старыми иллюминациями

До 1 декабря планируют установить главную ель перед НОВАТом

499
14 комментариев

На монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей

Мэрия Новосибирска отказалась от закупки новых иллюминаций для города. К Новому году улицы украсят прошлогодним оформлением. Об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.

— Работы по новогоднему оформлению деревьев в Театральном и Первомайском скверах проводятся в период с 10 по 30 октября 2024 года в соответствии с заключенным с подрядчиком договором, — говорится в ответе на запрос.

Как ранее сообщали в мэрии, на монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей. Пока тема новогоднего празднования находится на утверждении.

В мэрии также добавили, что до 1 декабря планируют установить главную городскую ель в Театральном сквере.

Часть улицы Ленина перекроют для машин с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года.

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Комментарии
14
Дормидонт Евлампивич
1 час
Трагедия, трагедия. Как же так? Какой ужас: "Мэрия отказалась покупать новые новогодние украшения для Новосибирска - город оформят старыми иллюминациями" Чё деньги кончились? Больше нечего пилить. Не переживайте, ничего страшного. Зима большая, на уборке снега заработайте.
Гость
56 минут
Ну дык правильно - в городе ничего не меняется, не строится и не запускается...
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