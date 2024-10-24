Мэрия отказалась покупать новые новогодние украшения для Новосибирска — город оформят старыми иллюминациями

На монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска отказалась от закупки новых иллюминаций для города. К Новому году улицы украсят прошлогодним оформлением. Об этом НГС сообщили в пресс-центре муниципалитета.

— Работы по новогоднему оформлению деревьев в Театральном и Первомайском скверах проводятся в период с 10 по 30 октября 2024 года в соответствии с заключенным с подрядчиком договором, — говорится в ответе на запрос.

Как ранее сообщали в мэрии, на монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей. Пока тема новогоднего празднования находится на утверждении.

В мэрии также добавили, что до 1 декабря планируют установить главную городскую ель в Театральном сквере.