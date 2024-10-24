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Город В мэрии Новосибирска сообщили, сколько потратят на монтаж новогодних украшений

В мэрии Новосибирска сообщили, сколько потратят на монтаж новогодних украшений

Работы обойдутся в несколько миллионов

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6 комментариев

Часть гирлянд уже начали монтировать в Первомайском сквере

В Новосибирске на монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. Украшения повесят на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.

Работы по монтажу уже начаты, хотя ранее сообщалось, что они стартуют 10 ноября. Пока тема новогоднего празднования находится на утверждении.

— Опыт предыдущих лет показал, что новогоднее пространство пешеходной части улицы Ленина является точкой притяжения не только горожан, но и туристов, прибывающих в наш город в зимний период, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.

Часть улицы Ленина перекроют для машин с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года.

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Комментарии
6
Светлана В-ва
23 минуты
новогодние украшения над дорогами которые как бомбили. А что красиво)
Гость
27 минут
Вчера ехали по центру, все улице в гирляндах. А у нас, на окраине города, одна лампочка горит на 100м, и та еле-еле 😔
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