В мэрии Новосибирска сообщили, сколько потратят на монтаж новогодних украшений

В Новосибирске на монтаж новогодних украшений потратят 8,3 миллиона рублей. Об этом говорится в ответе мэрии Новосибирска на запрос редакции НГС. Украшения повесят на улице Ленина, в Театральном и Первомайском скверах.
Работы по монтажу уже начаты, хотя ранее сообщалось, что они стартуют 10 ноября. Пока тема новогоднего празднования находится на утверждении.
— Опыт предыдущих лет показал, что новогоднее пространство пешеходной части улицы Ленина является точкой притяжения не только горожан, но и туристов, прибывающих в наш город в зимний период, — подчеркнули в мэрии Новосибирска.
Часть улицы Ленина перекроют для машин с 10 ноября 2024 года по 10 февраля 2025 года.