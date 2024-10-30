В Новосибирске ввели новый налог — платить за все будут гостиницы

Туристический налог начнут взимать со следующего года Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Туристический налог ввели в Новосибирске. Решение приняли депутаты Горсовета во время сессии 30 октября.

Начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков объяснил, что муниципалитет в праве ввести туристический налог с 1 января следующего года. Платить его будут юридические лица и предприниматели, которые предоставляют услуги временного проживания: гостиницы, мотели, санатории и другие.

— Налог будет взиматься от всей суммы за период размещения, — объяснил Александр Веселков.

В 2025 году, согласно документу, владельцы гостиниц будут платить 1% с проживания, в 2026 году — 2% и так далее ставку планируется поднимать до 2029 года. Максимальный процент налога от проживания туристов установили до 2029 года — 5%. При этом есть льготные категории граждан, с проживания которых налог взиматься не будет, в Новосибирске на два года установят льготы для многодетных семей, семей участников СВО и жителей Новосибирской области.

По словам Александра Веселкова, наш город привлекателен для туристов, чуть больше половины занимает деловой туризм, остальную часть оздоровительный, учебные и другие виды. Куда именно пойдут полученные от налога средства пока неизвестно, это решат позже.

Депутат Антон Тыртышный предложил вырученные средства направить на развитие туризма, например, отремонтировать тротуары на пешеходных маршрутах.

— Тогда отельеры не будут говорить, что их ободрали, с них взяли деньги, а туристическая отрасль от этого ничего не получила, — добавил Антон Тыртышный.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поддержал предложение, он отметил, что скорее всего средства пойдут на финансирование туристических маршрутов.

Депутаты Горсовета в двух чтениях приняли решение ввести налог на территории города.