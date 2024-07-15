Куча проверок, дефицит инвестиций, рост цен — чего российские отельеры и турфирмы ждут от нового налога

Загораешь себе на пляже, не знаешь ничего о налогах, просто платишь больше Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











В рамках крупнейшей за последнюю четверть века налоговой реформы Минфин предлагает ввести в России единый туристический налог, который заменит действующий курортный сбор. Нововведение вызвало смешанные реакции среди экспертов и представителей туристической отрасли, которые считают его нелогичным и рискованным.



Главное отличие туристического налога от курортного сбора в том, что он будет уплачиваться не туристами, а отелями и другими коллективными средствами размещения (это санатории, турбазы, хостелы), которые включены в единый реестр Росаккредитации.



Сейчас в «Национальной системе аккредитации» числится 26 тысяч средств размещения.



При этом, например, частные квартиры и апартаменты, не прошедшие аккредитацию, платить туристический налог не обязаны.



Причем если курортный сбор был целевым (то есть его могли тратить только на улучшение курортной инфраструктуры, в том числе благоустройство мест коллективного посещения), то туристический налог целевым не будет. Он будет поступать в бюджет муниципалитета и может быть использован не только на развитие туристической инфраструктуры, но и на любые другие нужды.



Минимальная ставка налога составит 100 рублей в день. Минфин планирует поэтапное повышение ставки с 1% в 2025 году до 5% в 2029 году. Правда, в низкий сезон муниципалитеты могут снижать ставку.



Депутаты Госдумы, естественно, считают, что туристический налог скажется на отрасли только благотворно. Например, Надежда Школкина из комитета по экономической политике уверена: рынок средств размещения станет более прозрачным, а налог проще администрировать, чем курортный сбор.



Не все опрошенные MSK1.RU независимые эксперты разделяют депутатский оптимизм.



Если будут прозрачными

Экономист Дмитрий Семенов говорит, что туристический налог позволит вывести из «серой зоны» небольшие средства за аренду квартир или апартаментов на курортах и показать реальную статистику загрузки в курортных зонах. А собранные туристические налоги пойдут на развитие инфраструктуры курортов. Но при условии, что администрирование и расходование налога будет максимально прозрачным.



— Стоимость проживания для туристов в следующем году вырастет минимум на 1% от суммы проживания в день. Считаем, если семья из троих человек поехала отдыхать на 2 недели и скромно оплатила за проживание 70 тысяч рублей, то дополнительно будет 700 рублей за отдых, — приводит расчеты эксперт по налогам и налоговым проверкам Дмитрий Шумейко из компании «Шумейко и Партнеры».



Большие проблемы испытает сам бизнес, которому, по словам Шумейко, придется теперь перестроить свою работу.



— Начать нужно с того, что отслеживать решения местных властей, чтобы своевременно перенастроить кассовую технику и организовать прием и хранение документов, подтверждающих освобождение от туристического налога (если вы попадаете под такое освобождение), — говорит эксперт.



Из кошельков отдыхающих

— Туристический налог предполагается ввести вместо курортного сбора, который выплачивали сами отдыхающие. Но новый налог также неизбежно будет взиматься в первую очередь из их карманов, только опосредованно, — говорит независимый директор, директор по стратегическому маркетингу Артем Бондаренко. — Любое введение дополнительных налогов всегда ложится на потребителя, так как неизбежно приводит к увеличению цен. Если помните, когда НДС поднялся до 20%, выросли цены. Однако затем производители продуктов, к примеру, придумали другой ход: вместо повышения цен стали снижать объем одной единицы товара — так появилось молоко в бутылках по 0,9 литра.

— Только в туристической отрасли такой даунсайзинг невозможен: нельзя же человека размещать в номере не на сутки, а на 20 или 22 часа?



— Просто сумму налога отельеры будут включать в стоимость номеров. Так что новый налог увеличит нагрузку не только на туристов, но и на бизнес. Кстати, именно по этой причине власти Крыма в свое время дальновидно отказались от участия в эксперименте с курортным сбором.



— Правда ли, что отельный бизнес из-за нового налога станет нерентабельным?

