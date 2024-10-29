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Город Платформа VK Видео обновила систему поиска по контенту

Платформа VK Видео обновила систему поиска по контенту

Для этого подключили искусственный интеллект

263
4 комментария

Теперь в приоритете у выдачи — видео, загруженные самим автором, а затем видео с его участием

VK Видео подключил новые модели искусственного интеллекта к поисковым алгоритмам сервиса. Как сообщили в пресс-службе, это увеличил релевантность поисковой выдачи авторов и контент с их участием.

По данным платформы, если среди каналов VK Видео есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент.

— Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на его страницу. В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже — видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу, — пояснили представители платформы.

Для авторов обновления станут дополнительным инструментом, чтобы привлечь новую аудиторию.

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Комментарии
5
Libertу
52 минуты
ютуб ничем не заменить
Урлулуууу
57 минут
Шляпа рекламная,а не платформа. И трансляции мотать нельзя! Это че норм сервис по вашему?!!!!!!!
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