Уход «Ашана» из России и жители новосибирской высотки, оставшиеся без выезда из двора — главные события 24 октября

Новости города и области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области ежедневно происходят сотни событий. Многие из них особенно вызывают интерес у читателей НГС, а некоторые остаются незамеченными нашей аудиторией. В этом дайджесте мы собрали всё самое интересное и важное, что произошло 24 октября.

«Через 36 лет взяли и выписали»: семью милиционера из Новосибирска выселяют из квартиры — их сын на СВО, другого жилья нет

Семья Горшевых всегда мечтала о собственном благоустроенном жилье. Возможность получить квартиру у них вскоре появилась благодаря тому, что отец растущего семейства Валерий Федорович пошел работать в ПЖРТ (по сути, жилищное управление). Ради этого, правда, пришлось потерять в деньгах, зато семья, в которой вскоре появились четвертый и пятый дети, заселилась в просторную четырехкомнатную квартиру. Затем были 16 лет службы в милиции и пенсия. И вот, больше чем через 30 лет проживания в квартире Горшевых попросили на выход — жилье служебное, а раз 68-летний Валерий Федорович уже почти 20 лет не работает в милиции, то права на жилье у него нет. В деле уже прошли суды и, если чаще всего в подобных случаях правосудие встает на сторону отслуживших пенсионеров, то с Горшевыми поступили иначе. В том, что не так с судебными процессами, и как живет почетная многодетная семья, которая может в любой момент оказаться на улице, разбиралась Ксения Лысенко.

Температура опустится до -8 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах

В Новосибирске в середине следующей недели ожидаются морозы и гололед. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура по ночам может опускаться до -8 градусов.

— Понижение температур мы ждем 30−31 октября. В ночное время температура воздуха опустится до -6… -8 градусов. Из-за того, что перед холодами будут дожди, на дорогах возможен гололед, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

«Это немыслимо». Жители 1300-квартирного дома на Петухова оказались в тупике — как они борются за выезд из двора

Жители одного из домов в «Матрешкином дворе» покупали квартиры с видом на лес, большой парковкой и детской площадкой. А еще с двумя выездами из огромного двора. Но стройка продолжалась, летом сдали очередной дом. И в какой-то момент люди обнаружили, что второго выезда в проекте нет. Это грозит дому на 1300 квартир заторами во дворе и проблемами с доступом скорых и пожарных. О том, как идет борьба за выезд, — в материале НГС.

«Чёрт дёрнул согласиться»: новосибирец закрутил горячую переписку с девушкой и едва не остался без денег — изучаем схему

В 2024 году может сложиться впечатление, что жулики повсюду. Они придумывают ДТП с участием родственников своих жертв, угрожают немедленно разорвать договор с мобильным оператором и постоянно, неустанно пытаются добраться до заветных трех цифр с оборота банковской карты, пароля от Госуслуг и другой важной личной информации. А недавно предприимчивый неизвестный и вовсе решил покуситься на самое дорогое — на любовь. Жертвой хитрого развода едва не стал новосибирец Алик (его полное имя известно редакции). Он познакомился в Telegram с очаровательной девушкой и вступил с ней в нежную переписку. Но затем получил сначала непристойное предложение, а затем и вовсе ультиматум. Своей историей молодой человек поделился с НГС.

«Ашан» готовится уйти из России — об этом заявила французская пресса

Сразу несколько французских изданий написали о том, что владелец сети «Ашан» — французская группа Мюлье — «вышел на финальную стадию переговоров» с покупателем своих российских магазинов.