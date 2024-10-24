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Бизнес «Ашан» готовится уйти из России — об этом заявила французская пресса

«Ашан» готовится уйти из России — об этом заявила французская пресса

Владелец сети — группа Мюлье — «вошла в финальную фазу» переговоров о продаже российских магазинов

3 786
68 комментариев

Первый «Ашан» в Новосибирске открылся в ТЦ МЕГА

Сразу несколько французских изданий написали о том, что владелец сети «Ашан» — французская группа Мюлье — «вышел на финальную стадию переговоров» с покупателем своих российских магазинов.

О готовящейся сделке, например, написало издание La Lettre, некоторые подробности также приводит газета Le Figaro. Последняя, в частности, пишет, что французская группа вела в последнее время переговоры с двумя потенциальными покупателями.

Главной причиной, которую приводит некий источник, «очень хорошо знакомый с ситуацией в компании», называются введенные против России санкции.

Открытие магазина в ТЦ «Голден Парк»

— «Ашан» соблюдает все введенные ограничения. Компания не инвестирует в российский филиал и не получает оттуда ни копейки. Что ставит российские магазины сети  в невыгодное положение по сравнению с другими торговыми сетями, которые контролируют российские олигархические группы, — говорит источник «Фигаро».

У «Ашана» в России 230 магазинов разного формата. В прошлом году выручка ООО «Ашан» составила 226 миллиардов рублей, снизившись на 4% по сравнению с 2022 годом (крупнейшие сети России, наоборот, выросли на 10% и более), а чистая прибыль сжалась до 460 миллионов рублей. Для сравнения, чистая прибыль сети «Мария Ра», чьи магазины работают только в Сибири, в том же году превысила 2 миллиарда рублей.

В российском офисе «Ашана» нашим коллегам из 161.RU не подтвердили данную информацию, назвав ее слухом. Однако решение о продаже и предании гласности такого рода шагов может принять только центральный офис компании.

Ранее группа Мюлье продала российские магазины своей другой крупной сети — Leroy Merlin. Сейчас они уже сменили название на «Лемана ПРО». Новые вывески на новосибирских строительных гипермаркетах этой сети пока не появились, но некоторые изменения уже заметны, выяснил обозреватель НГС.

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Комментарии
72
С левого берега
1 час
Давно не езжу в Ашан. Ассортимент, цены не выше и ниже в сетевых магазинах у дома.
23354234523
1 час
в ашане очень большой плюс: на ценнике указана цена за кг вместе с ценой за упаковку в 129, 130, 657 грамм
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