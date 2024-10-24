«Ашан» готовится уйти из России — об этом заявила французская пресса

Первый «Ашан» в Новосибирске открылся в ТЦ МЕГА Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Сразу несколько французских изданий написали о том, что владелец сети «Ашан» — французская группа Мюлье — «вышел на финальную стадию переговоров» с покупателем своих российских магазинов.

О готовящейся сделке, например, написало издание La Lettre, некоторые подробности также приводит газета Le Figaro. Последняя, в частности, пишет, что французская группа вела в последнее время переговоры с двумя потенциальными покупателями.

Главной причиной, которую приводит некий источник, «очень хорошо знакомый с ситуацией в компании», называются введенные против России санкции.

Открытие магазина в ТЦ «Голден Парк» Источник: Стас Соколов\NGS.RU











— «Ашан» соблюдает все введенные ограничения. Компания не инвестирует в российский филиал и не получает оттуда ни копейки. Что ставит российские магазины сети в невыгодное положение по сравнению с другими торговыми сетями, которые контролируют российские олигархические группы, — говорит источник «Фигаро».

У «Ашана» в России 230 магазинов разного формата. В прошлом году выручка ООО «Ашан» составила 226 миллиардов рублей, снизившись на 4% по сравнению с 2022 годом (крупнейшие сети России, наоборот, выросли на 10% и более), а чистая прибыль сжалась до 460 миллионов рублей. Для сравнения, чистая прибыль сети «Мария Ра», чьи магазины работают только в Сибири, в том же году превысила 2 миллиарда рублей.

В российском офисе «Ашана» нашим коллегам из 161.RU не подтвердили данную информацию, назвав ее слухом. Однако решение о продаже и предании гласности такого рода шагов может принять только центральный офис компании.