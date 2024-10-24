«Это немыслимо». Жители 1300-квартирного дома на Петухова оказались в тупике — как они борются за выезд из двора

Из двора огромной новостройки оставили только один выезд Источник: читатель НГС, Андрей Кутаков / 2ГИС











Жители одного из домов в «Новых матрешках» покупали квартиры с видом на лес, большой парковкой и детской площадкой. А еще с двумя выездами из огромного двора. Но стройка продолжалась, летом сдали очередной дом. И в какой-то момент люди обнаружили, что второго выезда в проекте нет. Это грозит дому на 1300 квартир заторами во дворе и проблемами с доступом скорых и пожарных. О том, как идет борьба за выезд, — в материале НГС.

«Прекрасное место с полями и лесом»

В жилмассиве продолжается стройка Источник: «Яндекс.Карты»











Жительница «Новых матрешек» Татьяна рассказала, что место, в котором она купила квартиру, ей очень нравится. Вообще женщина подходила к покупке очень ответственно. Предварительно зашла на специальный сайт, где размещают все документы, включая планы, проекты и разрешения на строительство. Там всё проверила, в том числе проект благоустройства и проект дома.

— Увидела, что проект уже менялся. Но на тот момент корректировки были размещены, и они меня вполне устроили. Я купила квартиру. Хоть и говорят, что это, простите, «… мира», это не так. Прекрасное место на перекрестке Петухова и Советского шоссе, с полями и лесом, с дендропарком. Также есть детский сад под боком, школа, — отметила Татьяна.

Дом Татьяны сдали этим летом чуть раньше срока. Все документы новоселы получили без проблем и радостно заселились. Соседний дом еще строится. Строится и третья секция дома на Петухова, 162. В какой-то момент жители увидели объявление об общественных слушаниях на внесение изменений в проект. Инициировал мероприятие застройщик «Вира-Строй».

— Нас, естественно, вопрос заинтересовал, мы полезли смотреть, что же такого нам намутили. То есть мы понимаем, что речь идет о сдаче третьего дома. Мы приходим на общественные слушания и выясняем, что «Вира-Строй» уже не первый раз вносит изменения в проект, но нигде их не размещает, — вспоминает сибирячка.

В первоначальном проекте с ЖК на Петухова, 162 было два выезда — прямых и широких. Один идет из двора, а один с парковки. А в измененном проекте один из выездов убрали.

Раньше на плане дома было два выезда Источник: Юрий Орлов











Татьяна прислала и скриншот документа. По ее словам, в августе на сайте еще был старый проект, хотя изменения были внесены год назад.

— Все люди, которые в течение года покупали квартиры в этом доме, были просто обмануты. Потому что они видели совершенно другую картинку. По факту, когда начинали строить второй дом, оказалось, что второй выезд в проекте уже давно отсутствует. Исчезла часть парковок. А это дом на 1300 квартир, — отметила Татьяна.

На общественных слушаниях представители «Вира-Строй» изначально отказали жителям в том, чтобы переделать проект, но потом пообещали его доработать.

— Мы говорим застройщику: «Верните нам, пожалуйста, второй выезд в дом на 1300 квартир». Сейчас у нас только один, да и тот кривой. Там не может развернуться грузовая машина. Она заходит в поворот, доезжает до подъезда, и всё. Дальше ехать не может. У нее радиуса не хватает, — утверждает Татьяна.

Сейчас на плане дома только один выезд Источник: Юрий Орлов











Как объясняет сибирячка, в доме есть магазины, к которым должны подъезжать грузовики. Но сейчас они кое-как проезжают, при этом задевая газон и поребрики. А если на проезде возникнет какая-то поломка у автомобиля, то к дому не сможет проехать ни скорая помощь, ни пожарная машина. Сейчас во дворе с трудом разъезжаются две легковушки.

Жители также обратились в мэрию, так как застройщик сослался на администрацию, когда сказал, что делать второй выезд запретили чиновники.

— Мы обращаемся в несколько инстанций, идем на прием. Через какое-то время «Вира-Строй» нам говорит, что они согласовали выезд, но не прямой. Там остановка общественного транспорта, и нужно выдержать от нее расстояние. Выезд не очень удобный, но хорошо хоть так, — объясняет сибирячка.

Скандальная встреча

Застройщик показал жителям новый план с двумя проездами и приступил к работе. В то же время жители соседнего дома, на Петухова, 164, выступили против этого и обратились за поддержкой к депутату горсовета Сергею Трубникову. Он организовал встречу.

— И на встрече был просто скандал. Сергей Трубников говорит, что права жителей дома № 164 ущемлены и что он на их стороне. После этой встречи нам перестают строить выезд, — объяснила Татьяна.

По второму плану дорогу прокопать должны были рядом с территорией дома на Петухова, 162. Там, по словам жителей, находится зеленая зона. Хотя Татьяна возмущается и говорит, что никакой зеленой зоны нет, а есть просто газон, за которым никто не ухаживает.

— Нам говорят, что мы обойдемся без выезда. Предложили сделать вкруговую, через лес, два отверстия и перекресток. Но мы не хотим, нам из двора нужно выезжать, — отмечает Татьяна.

Жители напуганы предстоящими перспективами. Дорогу им сейчас не сделают, а впереди зима. Уже есть проблемы с выездом, а вместе со снегом это может обернуться коллапсом.

Сейчас предполагаемое место выезда перекрыто Источник: читатель НГС











Другой житель дома на Петухова, 162 Сергей работает таксистом. По его мнению, основная проблема — это остановка. Именно из-за нее не получается сделать выезд из двора новостройки. Там нужен разгон в 50 метров.

— Я, как таксист, могу сказать, что проезжаю по всему городу и вижу, что нормы нигде не выполняются. Их невозможно выполнить в мегаполисе, — отмечает Сергей.

Второй вариант, через Петухова, 164, мог быть удачным. По мнению Сергея, такой проезд никак бы не помешал жителям того дома, ведь дорога была бы не загруженной.

— Наш комплекс еще сдается. Там 13-этажный дом рядом построили. Это будет огромная нагрузка, конечно, — добавил Сергей.

Как объясняет жительница дома на Петухова, 162 Анастасия, проживающим уже показали новый, третий проект. По словам девушки, тяжелая транспортная ситуация сложилась не из-за выезда, а на перекрестке Петухова и Советского шоссе.

— Второй выезд нужен в целях безопасности. Огромный дом, скоро сдадут еще один, и всего один выезд — это немыслимо, — добавила Анастасия.

Будет третий проект

Дом рассчитан на 1500 квартир Источник: Денис Самохин / 2ГИС











В пресс-службе «Вира-Строй» НГС объяснили, что о конфликтной ситуации знают. По словам застройщика, в первом проекте был сделан второй выезд, но из-за инфраструктуры его не смогли реализовать.

— После было принято решение сдвинуть выезд, но тогда пришлось бы сокращать часть внутренней территории. Сейчас разработан третий проект, который находится на этапе согласования, — заявили в «Вира-Строй».

Все проекты застройщик разрабатывал с учетом требований проезда к многоквартирным домам для пожарной техники. По словам застройщика, также в домах соблюдены стандарты по количеству парковочных мест.

— Мы делаем всё возможное, чтобы решить проблему, ведь наш приоритет — комфортная среда для жизни, — добавили в пресс-службе.

Татьяне также пришли ответы из мэрии Новосибирска. Сибирячка предоставила их скриншоты в редакцию НГС. По данным чиновников, два выезда из двора никогда и вовсе не планировались.

— Согласно техническим условиям от 9 июня 2020 года строительства многоквартирного дома с встроенными помещениями жилой застройки по улице Петухова был предусмотрен один выезд. На данном участке строительство второго выезда не планируется, — сообщили Татьяне в мэрии города.

Депутат Сергей Трубников отказался разговаривать с журналистом НГС по телефону и настаивал на личной встрече. Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска. На момент публикации ответ не поступил.

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