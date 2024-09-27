Горячие страсти: жители многоэтажки в Новосибирске поспорили из-за дороги с баней «Емеля» — ее еще нет, но все уже запарились

Пока жители девятиэтажки наблюдают забор под своими окнами. Но скоро тут может появиться баня Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Жители дома №35 по улице Станиславского всегда жили с грустной данностью: собственного дворика, в привычном понимании слова, у них нет. Небольшую аллею со спортивными конструкциями обустроили перед домом, а с внутренней стороны — лишь парковка и частный сектор. Прошлым летом три ближайших к девятиэтажке частных дома снесли, а участок расчистили. Вскоре жильцы дома №35 узнали, что прямо под их окнами появится двухэтажная общественная баня. Дым от печей, свет в окна и шум — это не все неприятности, с которым, как считают жители, им придется столкнуться. Особое опасение вызывают два момента: опорная стена с трещинами и единственная дорога, по которой будут ездить посетители бани. В деталях возможного строительства разбиралась Ксения Лысенко.

Дом без двора и дороги

Татьяна переехала в девятиэтажку на Станиславского, 35 около года назад. Примерно тогда же она выяснила, что дом проблемный, и эта череда сложностей тянется с 90-х годов, когда он и был построен. Дело в том, что у дома нет собственного двора и детской площадки, а подъехать к нему можно лишь с одной стороны (между домами 33 и 35).

Участок для строительства девятиэтажки в этом месте в начале 90-х годов получил «Завод стеновых материалов №7». Фотографии постановлений мэрии из городского архива Татьяна предоставила редакции. К постановлению прилагается схема: 149-квартирная многоэтажка должны была появиться на участках, где стояли четыре частных дома. Все эти жилища мэрия поручила снести, а их жителей переселить в квартиры будущей девятиэтажки. Она действительно была построена (ее достраивали с переменным успехом в 1993–1999 годах), но и три частных дома никуда не делись. Они по-прежнему занимали территорию, которая должна была относиться к новострою. Поскольку придомовая площадка оказалась меньше предусмотренной планом, собственный двор у дома №35 так и не появился.

Внутренний двор девятиэтажки — лиственницы, стихийная парковка и забор, появившийся после сноса домов Источник: Эдуард Тарбеев / 2ГИС











В 2003 году жители даже писали обращения в мэрию, прикрепив к нему свои подписи (фото есть в распоряжении НГС). В нем они перечисляли проблемы новостройки:

— Отсутствует проезд для пожарных машин вдоль фасада здания, не имеющего входов, не обеспечивается возможность подъезда к зданию и доступа пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение, расположенных на 6-9 этажах.

В документе жители также просили обязать застройщика снести дома и обустроить детскую площадку с зоной отдыха.

— А потом мы не знаем, что и как было, можем только предполагать. Но факт такой: участок с этими тремя домами оказался в собственности. То ли его приватизировали, то ли как-то еще. Постояли на нем дома разрушенные, даже горели, а два года назад началась подготовка участка, — рассказывает Татьяна. — Можно было бы у жителей этих частных домов спросить, потому что они все-таки квартиры получили в нашем доме, на каких условиях — не знаю. Две семьи сразу почти уехали, квартиры продали, только один очень пожилой мужчина тут остался. В последнее время я его не вижу.

Место, где стояли дома Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Согласно выписке из ЕГРН, с апреля 2022 года участок с кадастровой стоимостью в почти 8 миллионов рублей действительно оказался в частных руках. По закону, имя владельца в документах ЕГРН засекречивается.

Как говорит Татьяна, активные действия с участком начались около двух лет назад. К тому моменту, как она въехала в девятиэтажку, жители знали, что рядом с ними планируется строительство, но что именно появится тут — было неизвестно. Татьяна воспользовалась кадастровой картой и выяснила, что категория участка изменилась: еще в начале нулевых годов земля предназначалась для завершения строительства многоквартирного дома (подтверждается выпиской из ЕГРН 2003 года), теперь здесь стало возможным строительство объектов для оказания населению или организациям бытовых услуг — общественных бань и прачечных.

Возле дома стали замечать брендированные машины известной в городе сети «Емеля». Так жители поняли, что буквально в 30 метрах от них появится общественная баня.

Уползающая стена

Наталья, соседка Татьяны, прожившая на Станиславского более 12 лет, переживает, что грядущего строительства их дом не выдержит. Все из-за подпорной стены, которая пошла трещинами.

— У дома ползет одна стена, как раз вот с той стороны, где хотят строить баню. Ее нужно укреплять. Дом еще находится в низине такой, получается, все воды к нам стекают. И куда владелец участка хочет делать отвод этих сточных вод — вообще непонятно. Потому что нас здесь везде, со всех сторон замывает, — описывает она ситуацию.

Опорная стенка со стороны дороги, на которую требуют сервитут, нуждается в ремонте Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Сибирячек в целом беспокоит появление банного комплекса в глубине спального района. Вместе с соседями они выяснили, что в городе функционирует пять бань «Емеля», все они круглосуточные. Вероятно, в таком же режиме заведение будет работать и рядом с ними.

— Все будет прям окна в окна. Я считаю, что это не очень хорошее соседство — свет, музыка. Плюс куда они машины хотят ставить? — возмущается Наталья.

Женщина добавляет, что проектом предусмотрена парковка на 12 автомобилей, хотя вместимость бани 40 человек. Она переживает, что машины будут парковаться около их и соседнего дома, хотя места возле девятиэтажки и так почти нет.

Окончательно все стало понятно в начале 2023 года, когда ИП Жабунин Илья Александрович (учредитель ООО «Емеля») подал иск в суд, потребовав установления публичного сервитута. Речь в иске идет о единственной дороге, по которой машины подъезжают к девятиэтажке.

Илья Жабунин является единственным учредителем двух компаний — ООО «Емеля» и ООО «УК Емеля». Первая компания в 2023 году получила выручку в 46 миллионов рублей, чистая прибыль составила 313 тысяч рублей. Доходы второй компании неизвестны, поскольку она была зарегистрирована летом этого года. Компания располагается рядом с шестым банным комплексом «Емеля», который должен скоро открыться на улице Окружной.

Татьяна присутствовала на заседаниях как третье лицо. На них стало известно, что Илья Жабунин пошел в суд после распоряжения мэрии — в нем администрация заявила, что присоединит участок, где планируется баня, к автомобильным дорогам местного значения при условии установления сервитута (документ есть в редакции).

Единственная дорога к дому, по которой ездили КАМАЗы во время подготовки площадки к стройке Источник: читательница НГС Татьяна











Ответчиком по иску выступает УК «Жилком». Ее юрист Антон Кочетков объяснил, что вопросы вызывает содержание дороги, ее очистка, обустройство парковок, ремонт обочины.

— По закону, если устанавливают сервитут, то обязана вноситься справедливая плата за пользование этим сервитутом. Он (Илья Жабунин — Прим.ред.) предложил жителям что-то в районе 16 тысяч рублей в год за его пользование этой дорогой, а при этом сейчас там будут КАМАЗы, максимальная загрузка будет до 40-50 человек (речь идет о вместимости бани — Прим.ред.), а если баня еще круглосуточно станет работать, то жители почувствуют сильный дискомфорт, — добавил он. — Мы не строители, мы не эксперты. Разрешение на строительство выдаёт у нас мэрия. И Жабунин судится с нами, чтобы подать документы на строительство. И, скорее всего, он это разрешение получит. У нас мэрия часто выдаёт разрешение на разные странные постройки. Но наша задача — максимально защитить интересы жителей.

После первых заседаний суда по вопросам сервитута Татьяне удалось получить проектную документацию на баню. Здание будет двухэтажным, с большими окнами на фасаде.

Так в проекте выглядит будущее здание Источник: предоставлено Татьяной











— На 1 этаже при входе в здание расположена вестибюльная группа помещений, в состав которой входит зона администратора, гардеробная и туалет. Затем идут помещения раздевалки, парной, мыльной, туалетов и зала отдыха с зоной бара. На 2 этаже расположены кабинки для отдыха, кухня, массажный кабинет, кабинет бухгалтера и туалеты. Взаимосвязь 1 и 2 этажей осуществляется при помощи лестничной клетки, а также открытой лестницы, которая размещена в зале отдыха. Под зданием расположено техническое подполье, предназначенное только для прокладки инженерных сетей. Выход из технического подполья предусмотрен непосредственно наружу, — говорится в проекте.

У «Емели» своя миссия

Дорога, на которую требуют публичный сервитут Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Учредитель ООО «Емеля» Илья Жабунин согласился ответить на вопросы НГС. Его позицию редакции передала помощница. Он подтвердил, что как индивидуальный предприниматель является владельцем участка у дома №35, а также заверил, что будущий банный комплекс не будет работать круглосуточно.

Участок подыскивался им специально на левом берегу, поскольку, по его словам, тут отсутствуют общественные бани.

— Это ограничивает возможности культурно-оздоровительного отдыха граждан, в частности жителей Станиславского жилмассива. Основная миссия — распространить культуру настоящих русских бань в Новосибирске, сделать качественный и доступный для всех граждан Банный комплекс, — объяснил он.

В суд владелец территории был вынужден обратиться из-за отсутствия решения доступа к его участку. Ранее, как отметил предприниматель, он обращался в УК «Жилком», администрацию Кировского района и мэрию.

— В настоящее время я не имею доступа к земельному участку, принадлежащему мне на праве собственности, кроме как данный проезд. И для того, чтобы правомерно им пользоваться, мне необходим сервитут. Поскольку запрашиваемый нами сервитут предусматривает платную основу, соответственно, его стоимость включает в себя затраты на содержание дорожного проезда, — прокомментировал Илья.

Бизнесмен добавил, что строительство бани в случае получения сервитута и разрешения будет вестись в течение 1,5 лет. Он также подчеркнул, что готов «соблюдать строительные нормы и правила в полном объеме».

НГС также отправил запрос в администрацию города, чтобы получить более развернутый комментарий по ситуации.