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Город проблема Горячие страсти: жители многоэтажки в Новосибирске поспорили из-за дороги с баней «Емеля» — ее еще нет, но все уже запарились

Горячие страсти: жители многоэтажки в Новосибирске поспорили из-за дороги с баней «Емеля» — ее еще нет, но все уже запарились

Стороны конфликта доказывают свою правоту в суде

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25 комментариев

Пока жители девятиэтажки наблюдают забор под своими окнами. Но скоро тут может появиться баня

Жители дома №35 по улице Станиславского всегда жили с грустной данностью: собственного дворика, в привычном понимании слова, у них нет. Небольшую аллею со спортивными конструкциями обустроили перед домом, а с внутренней стороны — лишь парковка и частный сектор. Прошлым летом три ближайших к девятиэтажке частных дома снесли, а участок расчистили. Вскоре жильцы дома №35 узнали, что прямо под их окнами появится двухэтажная общественная баня. Дым от печей, свет в окна и шум — это не все неприятности, с которым, как считают жители, им придется столкнуться. Особое опасение вызывают два момента: опорная стена с трещинами и единственная дорога, по которой будут ездить посетители бани. В деталях возможного строительства разбиралась Ксения Лысенко.

Дом без двора и дороги

Татьяна переехала в девятиэтажку на Станиславского, 35 около года назад. Примерно тогда же она выяснила, что дом проблемный, и эта череда сложностей тянется с 90-х годов, когда он и был построен. Дело в том, что у дома нет собственного двора и детской площадки, а подъехать к нему можно лишь с одной стороны (между домами 33 и 35).

Участок для строительства девятиэтажки в этом месте в начале 90-х годов получил «Завод стеновых материалов №7». Фотографии постановлений мэрии из городского архива Татьяна предоставила редакции. К постановлению прилагается схема: 149-квартирная многоэтажка должны была появиться на участках, где стояли четыре частных дома. Все эти жилища мэрия поручила снести, а их жителей переселить в квартиры будущей девятиэтажки. Она действительно была построена (ее достраивали с переменным успехом в 1993–1999 годах), но и три частных дома никуда не делись. Они по-прежнему занимали территорию, которая должна была относиться к новострою. Поскольку придомовая площадка оказалась меньше предусмотренной планом, собственный двор у дома №35 так и не появился.

Внутренний двор девятиэтажки — лиственницы, стихийная парковка и забор, появившийся после сноса домов

В 2003 году жители даже писали обращения в мэрию, прикрепив к нему свои подписи (фото есть в распоряжении НГС). В нем они перечисляли проблемы новостройки:

— Отсутствует проезд для пожарных машин вдоль фасада здания, не имеющего входов, не обеспечивается возможность подъезда к зданию и доступа пожарных с автолестниц или автоподъёмников в любую квартиру или помещение, расположенных на 6-9 этажах.

В документе жители также просили обязать застройщика снести дома и обустроить детскую площадку с зоной отдыха.

— А потом мы не знаем, что и как было, можем только предполагать. Но факт такой: участок с этими тремя домами оказался в собственности. То ли его приватизировали, то ли как-то еще. Постояли на нем дома разрушенные, даже горели, а два года назад началась подготовка участка, — рассказывает Татьяна. — Можно было бы у жителей этих частных домов спросить, потому что они все-таки квартиры получили в нашем доме, на каких условиях — не знаю. Две семьи сразу почти уехали, квартиры продали, только один очень пожилой мужчина тут остался. В последнее время я его не вижу.

Место, где стояли дома

Согласно выписке из ЕГРН, с апреля 2022 года участок с кадастровой стоимостью в почти 8 миллионов рублей действительно оказался в частных руках. По закону, имя владельца в документах ЕГРН засекречивается.

Как говорит Татьяна, активные действия с участком начались около двух лет назад. К тому моменту, как она въехала в девятиэтажку, жители знали, что рядом с ними планируется строительство, но что именно появится тут — было неизвестно. Татьяна воспользовалась кадастровой картой и выяснила, что категория участка изменилась: еще в начале нулевых годов земля предназначалась для завершения строительства многоквартирного дома (подтверждается выпиской из ЕГРН 2003 года), теперь здесь стало возможным строительство объектов для оказания населению или организациям бытовых услуг — общественных бань и прачечных.

Возле дома стали замечать брендированные машины известной в городе сети «Емеля». Так жители поняли, что буквально в 30 метрах от них появится общественная баня.

Уползающая стена

Наталья, соседка Татьяны, прожившая на Станиславского более 12 лет, переживает, что грядущего строительства их дом не выдержит. Все из-за подпорной стены, которая пошла трещинами.

— У дома ползет одна стена, как раз вот с той стороны, где хотят строить баню. Ее нужно укреплять. Дом еще находится в низине такой, получается, все воды к нам стекают. И куда владелец участка хочет делать отвод этих сточных вод — вообще непонятно. Потому что нас здесь везде, со всех сторон замывает, — описывает она ситуацию.

Опорная стенка со стороны дороги, на которую требуют сервитут, нуждается в ремонте

Сибирячек в целом беспокоит появление банного комплекса в глубине спального района. Вместе с соседями они выяснили, что в городе функционирует пять бань «Емеля», все они круглосуточные. Вероятно, в таком же режиме заведение будет работать и рядом с ними.

— Все будет прям окна в окна. Я считаю, что это не очень хорошее соседство — свет, музыка. Плюс куда они машины хотят ставить? — возмущается Наталья.

Женщина добавляет, что проектом предусмотрена парковка на 12 автомобилей, хотя вместимость бани 40 человек. Она переживает, что машины будут парковаться около их и соседнего дома, хотя места возле девятиэтажки и так почти нет.

Окончательно все стало понятно в начале 2023 года, когда ИП Жабунин Илья Александрович (учредитель ООО «Емеля») подал иск в суд, потребовав установления публичного сервитута. Речь в иске идет о единственной дороге, по которой машины подъезжают к девятиэтажке.

Илья Жабунин является единственным учредителем двух компаний — ООО «Емеля» и ООО «УК Емеля». Первая компания в 2023 году получила выручку в 46 миллионов рублей, чистая прибыль составила 313 тысяч рублей. Доходы второй компании неизвестны, поскольку она была зарегистрирована летом этого года. Компания располагается рядом с шестым банным комплексом «Емеля», который должен скоро открыться на улице Окружной.

Татьяна присутствовала на заседаниях как третье лицо. На них стало известно, что Илья Жабунин пошел в суд после распоряжения мэрии — в нем администрация заявила, что присоединит участок, где планируется баня, к автомобильным дорогам местного значения при условии установления сервитута (документ есть в редакции).

Единственная дорога к дому, по которой ездили КАМАЗы во время подготовки площадки к стройке

Ответчиком по иску выступает УК «Жилком». Ее юрист Антон Кочетков объяснил, что вопросы вызывает содержание дороги, ее очистка, обустройство парковок, ремонт обочины.

— По закону, если устанавливают сервитут, то обязана вноситься справедливая плата за пользование этим сервитутом. Он (Илья Жабунин — Прим.ред.) предложил жителям что-то в районе 16 тысяч рублей в год за его пользование этой дорогой, а при этом сейчас там будут КАМАЗы, максимальная загрузка будет до 40-50 человек (речь идет о вместимости бани — Прим.ред.), а если баня еще круглосуточно станет работать, то жители почувствуют сильный дискомфорт, — добавил он. — Мы не строители, мы не эксперты. Разрешение на строительство выдаёт у нас мэрия. И Жабунин судится с нами, чтобы подать документы на строительство. И, скорее всего, он это разрешение получит. У нас мэрия часто выдаёт разрешение на разные странные постройки. Но наша задача — максимально защитить интересы жителей.

После первых заседаний суда по вопросам сервитута Татьяне удалось получить проектную документацию на баню. Здание будет двухэтажным, с большими окнами на фасаде.

Так в проекте выглядит будущее здание

—  На 1 этаже при входе в здание расположена вестибюльная группа помещений, в состав которой входит зона администратора, гардеробная и туалет. Затем идут помещения раздевалки, парной, мыльной, туалетов и зала отдыха с зоной бара. На 2 этаже расположены кабинки для отдыха, кухня, массажный кабинет, кабинет бухгалтера и туалеты. Взаимосвязь 1 и 2 этажей осуществляется при помощи лестничной клетки, а также открытой лестницы, которая размещена в зале отдыха. Под зданием расположено техническое подполье, предназначенное только для прокладки инженерных сетей. Выход из технического подполья предусмотрен непосредственно наружу, — говорится в проекте.

У «Емели» своя миссия

Дорога, на которую требуют публичный сервитут

Учредитель ООО «Емеля» Илья Жабунин согласился ответить на вопросы НГС. Его позицию редакции передала помощница. Он подтвердил, что как индивидуальный предприниматель является владельцем участка у дома №35, а также заверил, что будущий банный комплекс не будет работать круглосуточно.

Участок подыскивался им специально на левом берегу, поскольку, по его словам, тут отсутствуют общественные бани.

— Это ограничивает возможности культурно-оздоровительного отдыха граждан, в частности жителей Станиславского жилмассива. Основная миссия — распространить культуру настоящих русских бань в Новосибирске, сделать качественный и доступный для всех граждан Банный комплекс, — объяснил он.

В суд владелец территории был вынужден обратиться из-за отсутствия решения доступа к его участку. Ранее, как отметил предприниматель, он обращался в УК «Жилком», администрацию Кировского района и мэрию.

— В настоящее время я не имею доступа к земельному участку, принадлежащему мне на праве собственности, кроме как данный проезд. И для того, чтобы правомерно им пользоваться, мне необходим сервитут. Поскольку запрашиваемый нами сервитут предусматривает платную основу, соответственно, его стоимость включает в себя затраты на содержание дорожного проезда, — прокомментировал Илья.

Бизнесмен добавил, что строительство бани в случае получения сервитута и разрешения будет вестись в течение 1,5 лет. Он также подчеркнул, что готов «соблюдать строительные нормы и правила в полном объеме».

НГС также отправил запрос в администрацию города, чтобы получить более развернутый комментарий по ситуации.

Недалеко от дома на Станиславского №35 разгорается конфликт из-за еще одной стройки под окнами. Жители хрущевок по Немировича-Данченко недовольны тем, что на небольшом зеленом участке появится храм. Особую тревогу вызывает строительство там, где проходят старые трубы.

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Комментарии
25
Аарон Вассертрум
53 минуты
" Основная миссия — распространить культуру настоящих русских бань в Новосибирске" Ну надо жы как ета жаба надуваецо, типа ни капусты срубить а "распространить культуру"
Bream
29 минут
надо в прокуратуру жителям писать, пусть ка проверят законность получения прав собственности на участок
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