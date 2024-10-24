Температура опустится до -8 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах

В Новосибирске в середине следующей недели ожидаются морозы и гололед. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура по ночам может опускаться до -8 градусов.
— Понижение температур мы ждем 30−31 октября. В ночное время температура воздуха опустится до -6… -8 градусов. Из-за того, что перед холодами будут дожди, на дорогах возможен гололед, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
По данным синоптиков, холода надолго не задержатся в регионе, вскоре на смену им придет теплый циклон.
Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.