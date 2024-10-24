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Осень Температура опустится до -8 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах

Температура опустится до -8 градусов: синоптики предупредили новосибирцев о гололеде на дорогах

Холода придут в середине следующей недели

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2 комментария

Перед холодами будут дожди

В Новосибирске в середине следующей недели ожидаются морозы и гололед. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура по ночам может опускаться до -8 градусов.

— Понижение температур мы ждем 30−31 октября. В ночное время температура воздуха опустится до -6… -8 градусов. Из-за того, что перед холодами будут дожди, на дорогах возможен гололед, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

По данным синоптиков, холода надолго не задержатся в регионе, вскоре на смену им придет теплый циклон.

Ранее Гидрометцентр России составил прогноз погоды на зиму для Новосибирска.

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Комментарии
2
Гость
29 минут
Вот и прожили люди ещё год. Подростили детей некоторым помогли купить жильё. Кто не купил в уходящем купит в следующем. Пишите деду морозу
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