«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК

Денис Артемов

Чаще всего от УК отказываются жильцы, которых не устраивает содержание домов Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











Новосибирский юрист Денис Артемов рассказал, как помогает собственникам жилья уходить от своих управляющих компаний, несмотря на сопротивление последних. Один из «инструментов», используемых недобросовестными УК, это рисование «липовых» протоколов. Бороться с подделкой подписей жильцов пока что приходится через суд, но в российском законодательстве забрезжили перемены. Далее — от первого лица.

На мой взгляд, больше стало не подделок, а информации о том, что подделки происходят. Люди начали больше говорить об этих проблемах, поэтому возникает ощущение, что поделок очень-очень много.

Насколько я помню, подделки были всегда. В сфере ЖКХ я с 2014 года. Еще будучи студентом, я помогал собственникам жилья уйти от их управляющих компаний. Первый мой дом — это Лазурная, 14. Там собственники 7 лет не могли вывести дом в ТСЖ, потому что постоянно возникали протоколы, приносимые УК. Дом площадью 28 тысяч квадратных метров, 10-этажка 14 подъездная, и раз в два месяца приходил новый протокол. Потом, когда я взялся за это, мы четыре года отбивали дом. Группа компаний, в которую входила та УК, сейчас уже не действует.

В 2015 году мне приходилось отменять ликвидацию ТСН по поддельному протоколу. Тогда не просто подделали протокол, а еще и занесли его в налоговую для того, чтобы захватить ТСН и его ликвидировать. Это уже рейдерский захват в чистом виде. Сейчас таких суровых методов нет. Сейчас это и невозможно сделать, потому что с сентября 2024 года в законодательные акты были внесены изменения, и без заверения нотариуса ликвидировать ТСН невозможно.

Вообще с 2014 года началось лицензирование управляющих компаний. И тогда же признали, что протокол является официальным документом, подделка которого наказывается по закону. Но при всем при этом, уголовные дела о подделке протоколов не возбуждали. Насколько мне известно, к 2017 году по всей России было всего лишь два таких уголовных дела. Сейчас ситуация несколько другая. Уголовных дел возбуждается очень много, но ни одно не доходит до суда. Потому что за руку человека, который подделывает протоколы, никто поймать не может.

То есть подделка была абсолютно всегда. Подделывались протоколы для того, чтобы дом сохранить в определенной управляющей компании. Например, собственники выбирают уйти в ТСЖ, приносят протокол в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ), а та сразу в силу 938-го постановления направляет запрос в старую управляющую компанию, чтобы те либо подтвердили переход дома в ТСЖ, либо опровергли. И недобросовестная управляющая компания, получив это уведомление, сразу начинает готовить свой протокол. Заниматься так называемым рисованием. И когда срок для вынесения окончательного решения подходит к концу, управляющая компания заносит свой протокол и дом остается у них.

Жители вступают в длительную переписку с различными инстанциями, но она заканчивается ничем Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приходилось обжаловать протокол в суде. Таким образом, управляющая компания на полгода сохраняла дом у себя в управлении. Через полгода собственники снова голосовали, УК снова заносила поддельный протокол, и дома не уходили из-под такого управления годами.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Я сразу, когда начинаю работать с собственниками, объясняю им, что будет карусель протоколов, что на каждый их протокол нарисуют новый.

Первым делом мы сразу собираем группу людей, которые готовы идти в суд и оспаривать поддельные подписи. Кроме того, мы откладываем денежные средства для проведения экспертизы подписей. И наконец, мы сразу готовимся проводить новое голосование. Иначе это абсолютно бесполезно. Только так, действуя на опережение, кое-как получалось забирать дома.

Сейчас я занимаюсь новой практикой. Мы пытаемся через суд — исковое заявление уже подано — обязать ГЖИ на стадии проверки бюллетеней принимать от собственников заявление о подделке их подписи и таким образом исключать подделанные подписи.

В случае успеха не надо будет полгода доказывать в суде, что протоколы поддельные. Надо будет собраться определенным количеством собственников, прийти в ГЖИ и заявить, что подписи в протоколах не принадлежат заявителям. Месяц назад мы попытались так сделать, но у нас не получилось. Поэтому мы подали исковое заявление на той неделе, чтобы суд признал действия ГЖИ незаконными.

Более того, в этом году уже появилась соответствующая практика Верховного суда. В одном из регионов дошли до этой крайней инстанции и доказали, что таким образом можно исключать поддельные бюллетени. Я показал руководству новосибирской ГЖИ эту практику. Мне на это ответили: «Создайте эту практику в нашем субъекте, и мы будем действовать подобным образом».

С учетом того, что собственники жилья теперь сразу проводят несколько голосований, некоторые управляющие компании начинают заносить протоколы чуть ли не каждый день. Самое большое, что я слышал, это 18 протоколов за неделю! Абсолютно очевидно, где-то просто сидели несколько человек от УК и рисовали эти протоколы.

И если раньше одна-две недобросовестные компании применяли такую тактику, то сейчас очень многие УК переняли ее.

О подделке подписей управляющей компанией рассказывала НГС жительница дома на Приморской, 24. В полиции провели проверку, но возбуждать дело не стали.