«Выживают все — кто как может». Два дома отказались от услуг крупной УК и столкнулись со странными проблемами

Что случилось на Часовой

Жильцы нового многоквартирного дома по адресу: улица Часовая, 37/1 (ЖК «Время») с конца 2022 года пытаются добиться от компании «Специализированный застройщик "РНГС — Академинвест"» и управляющей компании «Правый берег — ЖЭУ-1» исправления, как считают жильцы, недоделок и выполнения своих обязательств.



— Въехали в дом в октябре 2022 года и обнаружили, что забор не соответствует обещанному: обещан из толстостенного металла, а поставлен примитивный дешевый сетчатый. Второй момент: было заявлено, что планируется видеонаблюдение. А как оказалось, у них по их техническому плану даже не заложено в проекте, что это видеонаблюдение будет. Когда мы договорились на встречу с застройщиком, туда пришел представитель новой УК, которую нам подсунули, «Правый берег». Далее нам объяснили, что они не знали, какое видеонаблюдение нам надо, поэтому не стали его ставить, — рассказал житель дома на Часовой Михаил Абросимов.

