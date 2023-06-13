«Выживают все — кто как может». Два дома отказались от услуг крупной УК и столкнулись со странными проблемами

Пожалуй, самые продолжительные и массовые городские конфликты — конфликты между жильцами многоквартирных домов и управляющими компаниями, которые хотят поруководить жизнью этих самых жильцов. И даже если первым не нравится, как работают вторые, то это не означает, что ситуацию можно исправить быстро. Хотя вроде соответствующие законы есть. В редакцию обратились жильцы многоэтажки на Часовой, 37/1, которые пытаются избавиться от крупной УК. Коммунальщики сопротивляются, а на активиста дома даже подали в суд. В истории взаимоотношений жильцов и управляющей компании разбирался корреспондент НГС Илья Калинин, который выяснил, что недовольных — не один дом.
Что случилось на Часовой
Жильцы нового многоквартирного дома по адресу: улица Часовая, 37/1 (ЖК «Время») с конца 2022 года пытаются добиться от компании «Специализированный застройщик "РНГС — Академинвест"» и управляющей компании «Правый берег — ЖЭУ-1» исправления, как считают жильцы, недоделок и выполнения своих обязательств.
— Въехали в дом в октябре 2022 года и обнаружили, что забор не соответствует обещанному: обещан из толстостенного металла, а поставлен примитивный дешевый сетчатый. Второй момент: было заявлено, что планируется видеонаблюдение. А как оказалось, у них по их техническому плану даже не заложено в проекте, что это видеонаблюдение будет. Когда мы договорились на встречу с застройщиком, туда пришел представитель новой УК, которую нам подсунули, «Правый берег». Далее нам объяснили, что они не знали, какое видеонаблюдение нам надо, поэтому не стали его ставить, — рассказал житель дома на Часовой Михаил Абросимов.
ООО «Специализированный застройщик "РНГС-Академинвест"» образовано в июле 2019 года. Генеральный директор — Виктор Якунин. Учредители: ООО «РНГС-Академинвест» (51%) и Владимир Фельдбуш (49%). Конечный владелец — Владимир Фельдбуш. Финансы на конец 2022 года: выручка — 41,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 9 миллионов рублей.
Абросимов утверждает, что «Правый берег» жильцам дома фактически навязали во время передачи ключей от квартир. Мужчина говорит, большая часть жильцов не стала подписывать бюллетени, но управляющую компанию всё же как-то выбрали, да еще и с высоким тарифом: 45 рублей за квадратный метр.
— Нас это безумно удивило, так как 45 рублей за квадратный метр берут в более элитных районах города, где большая территория и ландшафтный дизайн, — пояснил Михаил.
По словам жильца, зимой УК не справлялась и со снегом: дворники почти не работали, а снег не вывозили, хотя в тарифе уборка снега, подчеркивает мужчина, заложена. И до сих пор стоят неработающие шлагбаумы.
ООО «УК "Правый берег — ЖЭУ-1"» образовано в декабре 2016 года. Генеральный директор и единственный учредитель — Василий Алешин. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 61,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 9,5 миллиона рублей. По словам Алешина, компания управляет 48 домами в Академгородке, на Шлюзе и Обь ГЭС. Алешин является директором и учредителем (51%) еще одной компании — УК «Правый берег — ЖЭУ-2». Остальные 49% принадлежат Станиславу Малыгину. Ее финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 9,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона рублей.
ГЖИ на многочисленные жалобы жильцов реагировала предупреждениями УК, которая устраняла нарушения в рамках конкретных жалоб.
— Как только ГЖИ получает жалобу, проходит определенный промежуток времени, появляется внезапно дворник и ровно то, что на фотографиях, [отправленных в ГЖИ], ровно это убирается и ничего более. <…> А нам потом приходят ответы от ГЖИ, что всё нормально, всё хорошо. И это продолжается по сей день: дворника нет… Долгое время мы не могли разобраться с проблемой подачи горячей воды. У некоторых не было горячей воды с ноября 2022 года по февраль — март 2023 года. Потом она внезапно появилась. Хотя плату за горячую воду с нас брали регулярно, — рассказал Амбросимов.
Однажды, говорит мужчина, жильцы дома обнаружили, что на некоторых этажах не хватает пожарных шлангов — так называемых рукавов. Была составлена жалоба в МЧС, оно в свою очередь организовало проверку, но сообщило о ней УК. Перед проверкой пожарные рукава появились, а после проверки снова исчезли. Жильцы проследили, что их потом увезли на другой дом по адресу Приморская, 5.
Смена управляющей компании
В конце 2022 года жильцы дома на Часовой решили сменить УК «Правый берег — ЖЭУ-1» на «Жилкомфорт». Михаил Амбросимов замечает: жильцы изучили все условия новой УК и выбрали «Жилкомфорт» в феврале 2023 года для своего дома.
ООО «УК "Жилкомфорт"» образовано в июле 2021 года. Директор — Марина Адольф. Учредители: бывший замдиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов (34%), Татьяна Кирсанова (чуть более 33%) и Сергей Никитин (около 33%). Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 6,4 миллиона рублей, чистый убыток — 95 тысяч рублей. Компания управляет одним домом.
— И тут на нас внезапно подают в суд… Подает в суд на председателя совета дома Дмитрия Писарева аффилированное лицо застройщика (ООО Инвест Сервис». —
ООО «Инвест Сервис» образовано в сентябре 2011 года. Директор — Ольга Измер (Каламейцева). Учредители: Владимир Фельдбуш — 34%, Александр Владимирович Фельдбуш и Антон Владимирович Фельдбуш — по 33%. Бывший депутат горсовета и глава районного совета по транспорту Александр Фельдбуш является общественным помощником уполномоченного по правам человека НСО в Советском районе.
Дмитрий Писарев в разговоре с корреспондентом НГС объясняет, что ему в иске предъявил истец: голосование по выбору новой УК является якобы недействительным по ряду моментов.
— Самое основное: они (истец ООО «Инвест Сервис». — Прим. ред.) считают, что не было кворума. Хотя на общем очном голосовании лично присутствовал директор УК «Правый берег — ЖЭУ-1» и видел, что кворум был. Он (директор УК. — Прим. ред.) сейчас участвует в суде третьим лицом, — пояснил Дмитрий Писарев.
Мужчина уверяет, что на собрании по смене УК присутствовало 67% от всей площади дома, из которых 97% проголосовало за новую УК.
Жильцы дома на Часовой, 37/1 говорят, что похожая история с утверждением УК на новостройку сложилась и в другом месте: в доме по адресу улица Приморская, 24. Там тоже УК «Правый берег — ЖЭУ-1», хотя застройщик был другой.
История дома на Приморской
Жительница дома на Приморской, 24 (ЖК «Тихий берег») Юлия рассказала, что им досталась УК «Правый берег — ЖЭУ-1» в 2018 году вместе со сданной новостройкой.
— Они нам наобещали, что всё будет красиво, что они опытные, что у них много домов. Мы верили им два года. Но ничего не делалось. В ГЖИ обращались — были одни отписки. Спустя четыре года нам всё это надоело, и в 2022 году на собрании мы объявили, что выбирать их не будем, а перейдем в другую управляющую — «Чемал-Агро». Ну и в июле 2022 года проводим собрание, выбираем новую УК. Сдаем документы в ГЖИ [о переизбрании УК] 15 августа, а
ООО «УК "Чемал-Агро"» образовано в августе 2017 года в г. Горно-Алтайске. Генеральный директор — Александр Сурков. Единственный учредитель — Сергей Шалашов. Финансовые показатели на конец 2022 года: выручка — 4,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 334 тысячи рублей. Компания управляет двумя домами.
Жительница пояснила, что в полиции после заявления жильцов о подделке их подписей провели проверку, но возбуждать дело не стали. Как заметила Юлия, из-за недостаточности доказательств.
После этого в октябре жильцы дома на Приморской решили не добиваться правды в суде — это растянулось бы надолго, — а провели в октябре 2022 года новое голосование и снова выбрали УК «Чемал-Агро». В декабре дому удалось перейти в новую УК, но прежняя — «Правый берег — ЖЭУ-1» — выставила собственникам накопившуюся задолженность в размере 570 тысяч рублей. Задолженность, говорят жильцы, была оформлена и за 2016–2017 годы, когда дом еще только строился.
— Но сейчас мы ее уже частично оспорили: сумма стала меньше на 200 тысяч. И мы еще продолжаем разбирательство, — сообщила журналисту Юлия.
Женщина пояснила, что в УК «Правый берег — ЖЭУ-1» сообщили: ежегодно они якобы выполняли работ на суммы большие, чем собирали с жильцов по установленному тарифу. Поэтому за несколько лет случилась большая недоплата.
Одной из жильцов в УК «Правый берег — ЖЭУ-1» якобы начислили долг предыдущего владельца, а потом передали этот случай коллекторам, которые несколько дней донимали звонками новую владелицу квартиры. Звонки прекратились только после заявления в прокуратуру. Сейчас, уточнила женщина, по этому факту идет разбирательство в Роскомнадзоре.
Недовольны местные жильцы и другими моментами управления домом: заменой более дорогих консьержев охранниками, за которых с жильцов собирали как за консьержев, вопросом, связанным с установкой видеокамер, плохой уборкой территории... НГС располагает копиями документов по этой истории и записью разговора с коллекторами.
Позиция другой стороны
Генеральный директор компании «Специализированный застройщик "РНГС-Академинвест"» Виктор Якунин пояснил по поводу отсутствующего видеонаблюдения в новостройке и вопроса с забором:
— Дом построен в соответствии с проектом, никаких там отклонений нет. То, что заграждение какое-то замышлялось, — кто-то что-то это придумывает: построено так, как должно быть. Цена вопроса здесь была 60 тысяч рублей за квадратный метр. Можно ли построить за такие деньги? Сколько стоит — столько и строят… Что касается вопроса видеонаблюдения. Участники долевого строительства, получив квартиры, вселяются и через управляющую компанию определяют: нужно им наружное видеонаблюдение или не нужно? Не нужно — значит, не оплачивают, но они нам его не оплачивали. Мы и не должны делать видеонаблюдение. <…> Это — желание собственников жилых помещений. И шлагбаумы: подниматься они будут, не подниматься или стоять в таком положении, — заявил Виктор Якунин.
Единственный руководитель и владелец УК «Правый берег — ЖЭУ-1» Василий Алешин считает, что инициатором конфликта был один жилец — Дмитрий Писарев. Правда, потом количество зачинщиков конфликта у Алешина увеличилось до двух человек.
— Определенная группа собственников, а их там было два человека, хотели видеть определенную управляющую компанию, которая не представлена на территории Советского района. <…> И началась вот эта конфронтация, — рассказал Алёшин.
Глава УК «Правый берег — ЖЭУ-1» не смог пояснить, почему Писареву нужна была именно УК «Жилкомфорт»: жилец якобы это просто озвучил на встрече с Алешиным.
По поводу уборки возле дома Алешин заметил, что летом они подметают территорию домашним веником. И надзорные органы, мол, проверяют их на этот счет постоянно. Пояснил руководитель УК и вопрос уборки в зимний период.
— Я лично принял такое решение: для того, чтобы снизить стоимость тарифа, не вывозить снег, а складировать его на территории дома, потому что места предостаточно, — объяснил причину отсутствия уборки снега Алешин.
Также глава УК «Правый берег — ЖЭУ-1» объяснил отсутствие горячей воды: в доме с января по февраль 2023 года проводились, мол, пусконаладочные работы сетей и балансировка аппаратуры в связи со сменой поставщика ресурса. А то, что перерасчета не было, так жильцы, говорит Алешин, и не подавали заявлений на перерасчет. Правда, он тут же добавил: по всем правилам УК перерасчет может делать, если во время перебоев жилец соблюдал определенный алгоритм. И сейчас жильцы перерасчет получить уже не смогут.
— Есть несколько шагов, которые собственник для получения перерасчета должен осуществить. Должен быть прописан период [перерасчета], должен быть вызван через диспетчера наш специалист, который проведет совместно с собственником замеры температуры за этот период времени. В данном случае мы видим только сплошные эмоции, — заметил журналисту Алешин.
А что касается прямых договоров с поставщиками ресурсов — УК их не заключила вовремя — так это поставщики виноваты: руководитель УК утверждает, что необходимые документы они подготовили еще в 2022 году. Но поставщики, мол, не спешили заключать прямые договоры с собственниками жилья.
Загадочную историю пожарных рукавов Василий Алешин объяснил так: их действительно сняли с другого дома, потому что неожиданно узнали о проверке МЧС. Но сняли на время проверки. А шланги с дома на Часовой кто-то украл ранее.
— Здесь всё просто и банально. При приемке дома пожарные рукава были. Потом было обнаружено, что их нет. Причем обнаружено это было интересно: параллельно с жалобой одного из инициативных собственников. Была жалоба [в МЧС] и сразу же хищение пожарных рукавов. <…> Мы как юридическое лицо получили информацию о запланированной проверке. Ну и как, наверное, много что в нашей стране делается, конечно, выживают все — кто как может... Мы провели проверку, срочно выехав на дом, состояния системы пожаротушения: выявили, что пожарных рукавов нет. В рамках проверки мы привезли пожарные рукава с одного из домов, чтобы быстро решить проблему, а потом уж разбираться, — рассказал глава УК «Правый берег — ЖЭУ-1».
Василий Алешин заметил, что они даже написали заявление в полицию, но убеждены, что пожарные рукава за пределы дома не выносились. Это консьержная служба не зафиксировала. Украдено было, по утверждению руководителя УК, 162 пожарных рукава, стоимость которых с алюминиевыми наконечниками в пределах 1500 рублей за штуку. И приобретать их придется, по мнению коммунальщика, за счет собственников.
Что касается ситуации с перерасчетами на Приморской, 24, то в УК «Правый берег — ЖЭУ-1» говорят, что здесь тоже всё просто: управляющая компания с 2018 года, когда был построен дом, ежегодно тратила на обслуживание новостройки больше, чем было заложено в тарифы. Поэтому теперь — после смены УК — они, мол, предъявили жильцам к оплате накопившиеся долги. А то, что часть долга выставили за 2016–2017 годы, так это Алешин назвал ошибкой, которая появилась из-за сбоя в приложениях, а не по вине УК.
Корреспондент НГС также обратился к директору ООО «Инвест Сервис» Ольге Каламейцевой, которая выступила истцом в суде о незаконности собрания жильцов дома на Часовой, где была переизбрана компания «Правый берег ЖЭУ-1» на новую УК. Женщина не захотела уточнить журналисту по телефону суть своего иска, а попросила прислать вопросы вместе с фрагментом статьи по электронной почте. Выполнить эту просьбу было невозможно хотя бы в силу отсутствия текста статьи: обычно материал пишется после сбора информации по теме, а не до.
Совладелец «Инвест Сервиса», общественный помощник уполномоченного по правам человека НСО в Советском районе Александр Фельдбуш тоже не смог прокомментировать судебный иск. Он пояснил, что не в курсе конфликта.
Журналист также направил запрос в полицию с просьбой пояснить, на какой стадии рассмотрения находится заявление о хищении пожарных рукавов. На момент публикации материала ответ из полиции еще не поступил.
В апреле 2023 года НГС рассказал, как жильцы дома на Фабричной, 22 прогоняли свою управляющую компанию, а она раз за разом снова возвращалась к ним.