Кто спасет разрушающийся ТЦ на Маркса: торги на «Подсолнух» в Новосибирске до сих пор не объявлены

Долгострой имеет заброшенный вид Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Власти Новосибирска все еще не объявили торги по продаже ТЦ «Подсолнух» на пересечении улиц Ватутина и Новогодней. Здание является долгостроем.

В середине года суд принял решение об изъятии у собственников недостроенного торгово-офисного комплекса на площади Маркса и последующей продажи. Но на этой неделе НГС получил ответ от мэрии Новосибирска, из которого стало известно, что торги до сих пор не объявлены.

— В настоящее время проведение публичных торгов по продаже указанного объекта незавершенного строительства не объявлено, — сообщили в мэрии Новосибирска на запрос НГС. — После проведения публичных торгов земельный участок, на котором расположен объект незавершенного строительства, в соответствии с действующим законодательством предоставляется новому собственнику объекта в аренду для завершения строительства.

Вместе с тем здание начали громить мародеры, после того, как в июне стало известно, что мэрия хочет через суд изъять земельный участок, на котором построено здание.

Сейчас отвечать за сохранность зданий все еще должны собственники, которых порядка 170 — здание пока не изъято из их собственности. Но вероятно, им сложно консолидироваться, чтобы обеспечить его сохранность.

— В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором, — подчеркивают в ответе мэрии.

В мэрии при этом не дали прямого ответа, как будет обеспечена безопасность горожан, которым угрожают разбитые стекла.

— В настоящее время мэрией принимаются меры, направленные на решение вопроса о дальнейших действиях по завершению строительства, — подчеркнули в ответе городской администрации.

Ранее НГС писал о том, что здание построило ООО ПК «Подсолнух», но на этапе строительства помещения продали почти 170 инвесторам. Кто-то ограничился офисом площадью 50 квадратных метров, у кого-то хватило средств на покупку целого этажа. Единого владельца у здания нет. Компания «Подсолнух» и сама столкнулась с трудностями, например, в марте 2012 года было введено управление и конкурсное производство. Тогда фирма задолжала 140 миллионов рублей.