«Бесят — ни пройти, ни проехать»: что делать, если грузовики разгружаются ночами и на тротуарах — эффективная инструкция

Редкий магазин, да и дом имеет широкую площадку для подъезда и стоянки Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











В Новосибирске становится всё больше магазинов и всё меньше места для парковки машин. Грузовикам приходится идти на самые разные хитрости, чтобы довезти товар — привозить ночью, заезжать на тротуары и газоны, а также останавливаться, просто блокируя полосу. Такая ситуация всё больше раздражает новосибирцев. Разбираемся, что делать, если громкие маты грузчиков и рев двигателя мешают спать, а днем по тротуару просто не пройти.

«Спать ночью не давали»

С шумом по ночам чаще всего сталкиваются жители домов, где в самом строении есть небольшие магазинчики и супермаркеты или под них сделали отдельное небольшое здание.

— У нас на Есенина по ночам фура приезжала к магазину и очень мешала. Водители обычно двигатель не выключают. А при разгрузке всякое бывает — много мата слышно в ночной тиши, — отметила читательница НГС Александра.

Жители дома проблему решили, обратившись к старшей по дому. Она написала несколько жалоб руководству магазина, а также участковому, и товар стали привозить по выходным или днем. Только, как отмечает сибирячка, появился дефицит по целому ряду позиций. Но связано ли это именно с логистикой, девушка не знает.

«Пусть ищут другое место — не на тротуаре»

Если нет знака о запрете остановки, то стоять грузовик может Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Грузовик на тротуаре — известная многим новосибирцам картина. Так, читательница НГС Марина регулярно сталкивается с ними на улице Урицкого.

— Очень бесят! Ни пройти ни проехать. Приходится прыгать по бордюрам или по грязи шлепать. Почему нельзя встать в другом месте! — возмущена сибирячка.

И иногда грузовики встают на другом месте. На дороге. Но и там тоже мешают, только уже другим водителям. В начале октября в Новосибирске на фото попало, как вереница грузовиков перекрыла часть дороги у ТРЦ «Галерея» во время разгрузки товара.

Грузовики мешают не только пешеходам Источник: читательница НГС











Читатель НГС утверждает, что такая картина происходит каждое утро. В итоге на дороге образуется пробка, а водителям приходится рисковать — выезжать на встречку, чтобы объехать вереницу.

Что делать, если мешает разгрузка товаров

Правила дорожного движения разрешают грузовикам двигаться по тротуару, подъезжать к месту разгрузки, даже если это было не предусмотрено изначально проектом. Но, как всегда, есть свои но.

— Всё это они могут делать при условии, что не мешают другим участникам движения. В случае с ночной разгрузкой нарушается закон о тишине. Факт нужно зафиксировать, вызывать полицию, написать заявление, — отметил Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР).

Напомним, по закону в Новосибирской области шуметь нельзя в будние дни с 22:00 до 7:00, в выходные с 22:00 до 9:00. Если машина приедет в субботу в 9:05 на разгрузку товара, то ничего с ней не сделаешь.

Сохраните себе эту полезную картинку Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов

Еще один вариант — обратиться к владельцу магазина или к управляющему. Лучше всего составлять все претензии письменно. На этом этапе конфликт также может разрешиться.

— Магазинам тоже не особо выгодно в ночную смену людей выводить. Это же доплаты. Могут и изменить график, — отметил эксперт.

Если переговоры не помогли, то мировой судья может поставить точку в споре, и тишина вновь вернется ночью во двор.

Что делать, если грузовик перегородил дорогу или проезд

С грузовиками, которые занимают полосу на дороге или перегораживают тротуар, намного сложнее. В этом случае нужно обратить внимание на знаки: если есть запрет на остановку, то тогда вызывать полицию.

— Но даже если экипаж приедет, что маловероятно, им нужно будет увезти машину на штрафстоянку. А я не помню, чтобы у нас в городе были подобные эвакуаторы. В любом случае штраф точно выпишут, — подчеркнул Вячеслав Ашурков.

А если знака о запрете остановки нет, тогда нарушения не будет, даже если вся крайняя полоса будет занята грузовиками и другими машинами.

— В Новосибирске на многих магистралях таким образом водители просто забирают крайние полосы под парковку. Далеко ходить не нужно — на Вокзальной магистрали с одной стороны автобусная полоса, а с другой стороны ее нет, и весь крайний правый ряд заставлен машинами, — объяснил Вячеслав Ашурков.

Эксперт подчеркнул, что Новосибирск до сих пор остается в аутсайдерах по эффективной организации дорожного движения.

Важное о правах

Объясняем, могут ли врачи отказаться прийти на вызов и что делать, если вас не прикрепляют к поликлинике, которую хотите посещать.

Мы разобрались с медицинским юристом, когда скорая должна приезжать за 20 минут и что делать, если есть угроза жизни, а медики не едут.