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Город мнение Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска

Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска

Главный редактор НГС Марина Малкова считает, что сплошной вырубки деревьев на Урицкого можно было избежать

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37 комментариев

Теперь вместо аллей на улице Урицкого пни и пустота

Тихий центр Новосибирска попал под «зеленую революцию», если так можно назвать сплошную вырубку деревьев вдоль дорог на Урицкого и Горького. При наступлении подрядчиков с пилами и экскаваторами сложили стволы несколько сотен яблонь, черемух, рябин, даже ясени. И что, все из них были аварийными? Или проще снести всё, чем проводить экспертизы по уму? Главный редактор НГС Марина Малкова живет как раз в зоне опустошения. Почитайте, что она думает о работе городских властей по благоустройству.

Новосибирск для меня — чужой и своим не станет. Я приняла это за два года жизни здесь. Но это не значит, что я не люблю город или равнодушна к его болям. И поэтому подходы мэрии к благоустройству вызывают иногда вопросы, иногда негодование: зачем вы это делаете, почему нельзя сразу сделать нормально?

Будь то реконструкция Первомайского сквера, которую начали со сноса символичной скульптуры-сердца, или бесконечные ремонты мостов, похожие на перекладывание асфальта из одной ямы в другую. Даже странные временные перекрытия улицы Ленина — третий город России, и не может придумать, где и как сделать одну единственную пешеходную улицу. То ли силы не хватает, то ли воли, то ли ума.

Из последнего — избавление тихого центра от деревьев. Я живу как раз в зоне опустошения, переехала из бездушной «ямы» на Шевченко ради зелени, уюта и отсутствия ощущения серого и пыльного города без лица. И мне тут нравилось. Я продала машину и по сути провожу в окрестностях Урицкого, Ленина, Щетинкина, Горького и Революции 90% своего времени. И я видела эти аллеи. Они радовали каждое утро и вечер, скрывали тротуары от шума машин, цвели и пахли весной и шуршали листьями осенью.

Такой аллея на Урицкого была еще в конце сентября

А вот во что она превратилась

Да, там были старые деревья, где-то сухие, но не все. Другое дело, что им не хватало ухода, грамотной обрезки, регулярной уборки прилегающего грунта. Это как с урнами по всему центру: поставить поставили, а обслуживать вовремя и соответственно потоку людей — уже не смогли. И если урны с улиц убрать нельзя (в глазах властей, видимо, лучше пусть стоят, полные мусора), то деревья можно просто выкорчевать. Под ноль.

Интересно, что никто публично не озвучивал результаты экспертизы, где сказано, что вырубить нужно все разом. Еще один вопрос: проверял ли кто-то, есть ли там редкие или охраняемые деревья? Явно подрядчикам на экскаваторе и с пилами до этого не было никакого дела, да и не их это забота. Сказано пилить — спилят все. Удивительно, что фонарные столбы не спилили.

Теперь в тихом центре нет опасных деревьев, падающих на машины, потому что вообще нет деревьев. Говорят, что высадят много всего нового, даже крупномеры. Дай бог, приживется процентов 40. На большее в условиях Сибири надеяться не приходится.

Улица Максима Горького тоже пошла под снос

Я проходила через «зеленую революцию» в Челябинске 4–5 лет назад. Только там не рубили старое, а массово, на сотни миллионов рублей, высаживали новое, создавая живые изгороди вместо разделителей полос на широких дорогах или просто новые пешеходные зоны и велодорожки вдоль улиц. Так на Южном Урале пытаются ликвидировать последствия революции дорожной, когда в угоду расширению дорог вырубили всю зелень. И знаете, приживаются крупные деревья очень и очень плохо. А значит, ждать новых аллей жителям и гостям центра Новосибирска пока не приходится.

Это окраина Челябинска. Вот что зачастую происходит с высаженными деревьями

Вообще, по-человечески очень хочется, чтобы Новосибирск становился живым, уютным и комфортным. Знаете, когда приезжаешь на время, а остаешься насовсем. И для этого не нужны революции.

Согласны с автором?
Да, весь город вырубили, одни дома остались
Нет, деревья тут были старые и опасные, лучше подождем, пока высадят новые
Оставлю мнение в комментариях

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Комментарии
38
Объективный наблюдатель
50 минут
У нас будут привлекать к ответственности за этот беспредел или нет? Ну сколько можно издеваться над городом и его жителями? Там в мэрии давно пора кадровую чистку делать и конторы этих пильщиков проверить заодно , кто такие и как подряды получают!!!Притом по жесткой схеме чиновников проверять и выносить решения , не из одного кресла государственного в другое, а на улицу с трудовой в кармане с пожизненным запретом работы на госслужбе !!!! Достали!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Поддерживаю
18 минут
Молодец главред, не в бровь, а в глаз ! От нового мэра ждали хоть каких-то подвижек и улучшения ситуации в городе, а что по факту - пшик сплошной, мосты все лето делали, теперь еще 2 года будут переделывать, город так и будет стоять в пробках, деревья ради ларьков или стоянок пилили при Локте и сейчас все тоже самое. Дороги как делали на отвались так и делают, ул Мира тому подтверждение, трамвай обещали к 1 сентября пустить, а там еще конь не валялся. Отопление мне только вчера дали и уверен через неделю опять отключат ибо все улицы в округе перекопаны и видимо потом будут асфальт в снег класть. И так по каждому пункту что у мэра что у губернатора, все через одно место.
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