«Застройка не раньше, чем через год»: как сносят бывшую новосибирскую «Телестанцию „Мир“» и что будет на ее месте

Снесена половина административного здания телестанции Источник: Роман Рубан











В Новосибирске на территории бывшей «Телестанции „Мир“» развернули снос здания, сейчас уже сломана половина строения. Работы по демонтажу идут уже две недели. Планируется, что они завершатся к концу октября.

Работы ведет ГК «Дом-Строй», застройщик купил территорию здания зимой 2023 года. Летом этого года на территории демонтировали телевизионную вышку.

— Следующим этапом работ на этой площадке станет разработка эскиза и концепции будущего проекта. Потом согласование с мэрией. Застройка на территории начнется не раньше чем через год. Нам необходимо учесть всю структуру микрорайона и предложить проект с учетом благоустройства территории, а, возможно и с освоением территории частного сектора, который расположен рядом и входит в программу КРТ. К конце этого или в начале следующего года состоятся торги на освоение этой территории, в них мы также планируем участвовать, — рассказал заместитель директора по развитию ГК «Дом-Строй» Евгений Шибков.

В главном корпусе телестанции располагались редакция, съемочный павильон и технические помещения, обеспечивавшие подготовку выпуском информационных программ «Вместе».

Кроме основного здания уже разобран гаражный комплекс, который находился на территории. От конструкции осталась только одна стена, которая пока будет выполнять функцию ограждения.

В этом здании проводились съемки программ Источник: Роман Рубан Здесь же находились аппаратные комнаты и кабинеты руководства Источник: Роман Рубан

«Телевизионная станция „Мир“», также известная новосибирскому зрителю как «10 канал», была одной из первых независимых телекомпаний города. Информационные и развлекательные выпуски программы «Вместе» выходили в эфир несколько раз в день. Телекомпания проработала в Новосибирске более 30 лет.