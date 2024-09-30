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Город «Это постановочное шоу, да?»: новосибирцы переругались из-за толпы покупателей на белорусской ярмарке — мнения

«Это постановочное шоу, да?»: новосибирцы переругались из-за толпы покупателей на белорусской ярмарке — мнения

Часть горожан не может понять, почему ярмарка так популярна

4 839
56 комментариев

Новосибирцы готовы стоять в огромных очередях

Новосибирцы поспорили из-за толп покупателей на белорусской ярмарке. Часть горожан раскритиковала подобный интерес, а другие новосибирцы объяснили, почему не стоит набрасываться с замечаниями на гостей ярмарки.

Белорусская ярмарка развернулась в самом центре города на прошлой неделе. Ради нее перекрыли часть парковки, огородили территорию, установили туалеты и организовали место для сбора мусора. Торговля будет идти ежедневно с 10:00 до 19:00 до 6 октября. В первый же день на ярмарке собрались огромные очереди, некоторые люди стояли к еще закрытым палаткам.

— С голодного мыса? — недоумевает пользователь Антонин Новый.

— Получается, местные производители продуктов питания не конкурентноспособные по качеству с белорусскими? Которые еще надо несколько тысяч километров сюда везти? В принципе, это приговор местным производителям, — уверен читатель НГС.

— Это постановочное шоу, да? Откуда эти люди? Они магазинов ни разу не видели? — не может поверить глазам пользователь под ником Голая правда.

— Вот вам и секрет телевизора. Всё это показатель внушаемости людей. Современное производство везде одинаково. К тому же везти товар в другую часть света и чтобы было недорого — не может быть. А сухое молоко — оно и омского производства сухое молоко, уверена, что нисколько не хуже, — уверена Зося Синицкая.

— Возле цирка ее нужно проводить, — предложил один из читателей НГС.

Часть горожан вступилась за ярмарку.

— Не понимаю, о каком позоре вы говорите? Ну ярмарка — и что? Что в этом плохого? В Европе вашей «свободной» тоже приезжают фермеры на площади городов и торгуют и мясом, и колбасами, и очереди также, и грязи полно, и никому там не «стыдно»! А тут давай кричать и про «совков» сразу и т. д.! Да лучше б жили как в СССР, чем как сейчас — без стабильного завтра и с ценами космическими на всё, — уверена Sibiryachka.

— Только в России такое неуважение к старикам. Всячески обозвали старичков только за то, что те пришли за продуктами! Как так можно?! Злое у нас население, особенно молодое. Думают, что их молодость вечна, — возмущается читатель НГС.

— Посылаю нытиков со своими комментариями в пешее путешествие. Вам только повод дай, любой. Везде есть ярмарки, в той же Европе, которую вы благословляете. Хозяйства привозят свою продукцию. Но вот если сварили на кухне пиво или сыр да еще и назвали всё это модным словом «крафтовым» — то это да, качество по-вашему, — отметил пользователь С левого берега.

Мы побывали на ярмарке и посмотрели, что там продают и за сколько.

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Комментарии
56
Антонин Новый
1 час
Недоумеваю....
За державу обидно!
52 минуты
Постановочное шоу было тогда,когда наш губер на выставке ВДНХ представлял свои несуществующие успехи и как достижение угощал всех желающих копчёным муксуном,который у нас в НСО не водится. А беларусы класно посмеялись над нашими деятелями,которые не устают расказывать нам о своих "успехах" ,устроив ярмарку своих реальный достижений ,на которой толпы народа с самого утра опустошали прилавки по настоящему КАЧЕСТВЕННОЙ продукции. Наших чинуш во главе с Травниковым неплохо бы было отправить на стажировку в Беларусь,чтобы они поучились там всему.Ведь бездарь же на бездаре ,ничегошеньки не могут.Один Димитровский мост чего стоит.........
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