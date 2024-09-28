«Я уже 8 тысяч потратил»: толпы новосибирцев закупаются на белорусской ярмарке — чем там торгуют и почем

Зачем еще ходить на ярмарку? Не только же за продуктами! Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Белорусская ярмарка развернулась в самом центре города. Ради нее перекрыли часть парковки, огородили территорию, установили туалеты и организовали место для сбора мусора. Оказалось, что все приготовления были не напрасны. В день открытия, спустя пять минут после начала торговли, на ярмарке уже были толпы посетителей, а у палаток собрались впечатляющие очереди.

Пенсионеры основательно подготовились

Белорусская ярмарка — уже традиционное ежегодное мероприятие для новосибирцев. Под нее отдали часть парковки в самом сердце города, огородили лентой, поставили туалеты и отдельную палатку для сбора мусора и картона. Огромные фуры выглядят, конечно, немного пугающе, но какой-то грязи или хаоса в организации мы не заметили. Чисто и за пределами ярмарки, и внутри.

Торговля началась в 10:00 утра, а к этому времени уже собрались толпы покупателей у палаток. Часть производителей не успела вовремя начать торговлю. Например, продавцов кондитерской фабрики «Спартак» покупателям пришлось даже подгонять. Возмущенный шепоток пронесся по длинной очереди. Продавцы судорожно пытались в это время справиться с тентом.

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Если говорить о посетителях, то это возраст 45+. Молодежь больше заходит из любопытства, посмотреть, пофотографировать и дальше пойти. А вот более старшее поколение подошло к делу с умом: оделись тепло, взяли крепкие сумки, тележки, зонтики. В общем, были во всеоружии и готовые к тому, что в очереди придется стоять долго.

Они не прогадали. К каждой палатке не было возможности просто подойти. А к некоторым выстроилась настолько длинная очередь, что было понятно: придется постоять с часок.

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Если вы тоже хотите посетить ярмарку, то берите пример с пенсионеров и их основательному подходу к делу в плане подготовки. Те, кто плохо переносит толпу или долгое стояние на ногах, такое событие точно не для вас.

Что и за сколько продают

Ярмарку можно разделить на несколько частей. Направо пойдешь — шубу найдешь. Налево свернешь — желудок набьешь.

— Мы привезли норковые шубы, шапки, жилеты. Цены разные в зависимости от модели, длины, качества меха. От 66 тысяч до 500 тысяч рублей, — объяснила корреспонденту НГС Жанна Курко, первый заместитель председателя по торговле Кличевского райпо. — Это норка наша, белорусская, выращенная в Калинковичах и сшитая в Минске.

Цены на тушенку очень разные, зависят от мяса и объема. Можно найти даже предложение по 300 рублей за полукилограммовую банку говядины. Колбасы самые разные — есть и по 160 рублей за палочку, есть и по 400 рублей за килограмм. Цены на сгущенку тоже разные, зависят от производителя и вкуса. Можно найти баночки от 100 рублей и выше. Сыры по 100–150 рублей за упаковку в 150 грамм и на развес, сырки по 30 рублей. Привезли и немного экзотики — оригинальную кока-колу, разлитую в Белоруссии. По 200 рублей за 2 литра.

Большая часть продавцов торгует за наличку, но часть из них заверила, что пытаются сейчас решить вопрос с безналом.

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Несмотря на ажиотаж, каких-то столкновений и скандалов в очередях не было. Дождь пытался разогнать покупателей, но те были готовы к испытаниям погоды — просто раскрыли зонтики, превратив очереди в пестрые грибочки.

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Многие покупатели, отвечая на вопрос, почему они так устремились утром в первый день на ярмарку, сначала смотрели на нас с непониманием. Потом, видимо, делали скидку на наш еще юный возраст и восклицали:

— В первый день всегда дешевле! Потом всё раскупят, ничего не останется!

«Учитесь, молодежь, закупаться»

Александр купил всего понемногу Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Всё бурлит на площади, покупатели ходят из одной очереди в другую, продавцы уже в мыле. Нам удалось поговорить с несколькими гостями ярмарки. Пытались разузнать у них: почему они утром в такую погоду устремились за колбасой да сгущенкой.

— Да захотелось мне! Купил сыра, сметанки… А почему нет? Качество — во! — показывает большой палец Александр. — Я и завтра приду. Просто хочется новое что-то попробовать.

Елену Николаевну очень интересуют сыр и косметика Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Елена Николаевна на ярмарку пришла из любопытства. Хотела посмотреть косметику, но к палатке очень трудно подойти.

— Косметика мне нужна, но приду в другой день. Народу очень много, сегодня же открытие. Меня интересует сыр, очень люблю его. Конечно, хочется всё посмотреть. Я стараюсь не пропускать белорусскую ярмарку. Не думаю, что здесь очень дешево. Тут в основном пенсионеры. Им интересно и, наверное, хочется семью удивить чем-нибудь вкусненьким, — улыбается Елена Николаевна.

Елена закупилась сухим молоком на целый год. Потратила 10 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Еще одна Елена приехала на белорусскую ярмарку целенаправленно за сухим молоком. Она отдала за 12 банок 10 тысяч рублей. Призналась, что пришлось копить, прежде чем так потратиться.

— Пользоваться им очень удобно. Брали уже такое сухое молоко на прошлой ярмарке, и оно показало себя очень хорошо, — объяснила Елена. — Пеночку дает, когда разводишь кипятком. Удобно очень, не нужно бегать в магазин каждый день. Я закупаюсь на год. Еще раз приеду. Почему столько народу на ярмарке? Мы вообще любим белорусов, и нам приятно, думаю, деньги отдавать производителю, а не перекупщикам. И учитесь, молодежь, закупаться впрок.

Галина Степановна не теряет оптимизма в длинной очереди к Брестскому мясокомбинату Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Галина Степановна с подругой упорно стоит в самой длинной очереди ярмарки — к Брестскому мясокомбинату.

— У них довольно вкусные продукты по сравнению с нашими, а по ценам примерно то же самое. Традиционная белорусская ярмарка — и мы традиционно на ней, — смеется Галина Степановна.

Михаил пришел на ярмарку с сыном Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Михаил планирует посетить ярмарку в течение нескольких дней.

— Да за всем пришел. Я постоянно хожу, когда ярмарка открывается. В магазинах не такие цены, здесь пониже, а качество хорошее. Конфетки постоянно покупаю, — улыбается Михаил. — Тысяч восемь я уже потратил и планирую потратить еще столько же.