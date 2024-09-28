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Город «Я уже 8 тысяч потратил»: толпы новосибирцев закупаются на белорусской ярмарке — чем там торгуют и почем

«Я уже 8 тысяч потратил»: толпы новосибирцев закупаются на белорусской ярмарке — чем там торгуют и почем

Огромные очереди к палаткам собрались уже спустя пять минут после открытия

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2 комментария

Зачем еще ходить на ярмарку? Не только же за продуктами!

Белорусская ярмарка развернулась в самом центре города. Ради нее перекрыли часть парковки, огородили территорию, установили туалеты и организовали место для сбора мусора. Оказалось, что все приготовления были не напрасны. В день открытия, спустя пять минут после начала торговли, на ярмарке уже были толпы посетителей, а у палаток собрались впечатляющие очереди.

Пенсионеры основательно подготовились

Белорусская ярмарка — уже традиционное ежегодное мероприятие для новосибирцев. Под нее отдали часть парковки в самом сердце города, огородили лентой, поставили туалеты и отдельную палатку для сбора мусора и картона. Огромные фуры выглядят, конечно, немного пугающе, но какой-то грязи или хаоса в организации мы не заметили. Чисто и за пределами ярмарки, и внутри.

Торговля началась в 10:00 утра, а к этому времени уже собрались толпы покупателей у палаток. Часть производителей не успела вовремя начать торговлю. Например, продавцов кондитерской фабрики «Спартак» покупателям пришлось даже подгонять. Возмущенный шепоток пронесся по длинной очереди. Продавцы судорожно пытались в это время справиться с тентом.

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Если говорить о посетителях, то это возраст 45+. Молодежь больше заходит из любопытства, посмотреть, пофотографировать и дальше пойти. А вот более старшее поколение подошло к делу с умом: оделись тепло, взяли крепкие сумки, тележки, зонтики. В общем, были во всеоружии и готовые к тому, что в очереди придется стоять долго.

Они не прогадали. К каждой палатке не было возможности просто подойти. А к некоторым выстроилась настолько длинная очередь, что было понятно: придется постоять с часок.

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Если вы тоже хотите посетить ярмарку, то берите пример с пенсионеров и их основательному подходу к делу в плане подготовки. Те, кто плохо переносит толпу или долгое стояние на ногах, такое событие точно не для вас.

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Что и за сколько продают

Ярмарку можно разделить на несколько частей. Направо пойдешь — шубу найдешь. Налево свернешь — желудок набьешь.

—  Мы привезли норковые шубы, шапки, жилеты. Цены разные в зависимости от модели, длины, качества меха. От 66 тысяч до 500 тысяч рублей, — объяснила корреспонденту НГС Жанна Курко, первый заместитель председателя по торговле Кличевского райпо. —  Это норка наша, белорусская, выращенная в Калинковичах и сшитая в Минске.

Цены на тушенку очень разные, зависят от мяса и объема. Можно найти даже предложение по 300 рублей за полукилограммовую банку говядины. Колбасы самые разные — есть и по 160 рублей за палочку, есть и по 400 рублей за килограмм. Цены на сгущенку тоже разные, зависят от производителя и вкуса. Можно найти баночки от 100 рублей и выше. Сыры по 100–150 рублей за упаковку в 150 грамм и на развес, сырки по 30 рублей. Привезли и немного экзотики — оригинальную кока-колу, разлитую в Белоруссии. По 200 рублей за 2 литра.

Большая часть продавцов торгует за наличку, но часть из них заверила, что пытаются сейчас решить вопрос с безналом.

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Несмотря на ажиотаж, каких-то столкновений и скандалов в очередях не было. Дождь пытался разогнать покупателей, но те были готовы к испытаниям погоды — просто раскрыли зонтики, превратив очереди в пестрые грибочки.

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Многие покупатели, отвечая на вопрос, почему они так устремились утром в первый день на ярмарку, сначала смотрели на нас с непониманием. Потом, видимо, делали скидку на наш еще юный возраст и восклицали:

— В первый день всегда дешевле! Потом всё раскупят, ничего не останется!

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«Учитесь, молодежь, закупаться»

Александр купил всего понемногу

Всё бурлит на площади, покупатели ходят из одной очереди в другую, продавцы уже в мыле. Нам удалось поговорить с несколькими гостями ярмарки. Пытались разузнать у них: почему они утром в такую погоду устремились за колбасой да сгущенкой.

— Да захотелось мне! Купил сыра, сметанки… А почему нет? Качество — во! — показывает большой палец Александр. — Я и завтра приду. Просто хочется новое что-то попробовать.

Елену Николаевну очень интересуют сыр и косметика

Елена Николаевна на ярмарку пришла из любопытства. Хотела посмотреть косметику, но к палатке очень трудно подойти.

— Косметика мне нужна, но приду в другой день. Народу очень много, сегодня же открытие. Меня интересует сыр, очень люблю его. Конечно, хочется всё посмотреть. Я стараюсь не пропускать белорусскую ярмарку. Не думаю, что здесь очень дешево. Тут в основном пенсионеры. Им интересно и, наверное, хочется семью удивить чем-нибудь вкусненьким, — улыбается Елена Николаевна.

Елена закупилась сухим молоком на целый год. Потратила 10 тысяч рублей

Еще одна Елена приехала на белорусскую ярмарку целенаправленно за сухим молоком. Она отдала за 12 банок 10 тысяч рублей. Призналась, что пришлось копить, прежде чем так потратиться.

— Пользоваться им очень удобно. Брали уже такое сухое молоко на прошлой ярмарке, и оно показало себя очень хорошо, — объяснила Елена. — Пеночку дает, когда разводишь кипятком. Удобно очень, не нужно бегать в магазин каждый день. Я закупаюсь на год. Еще раз приеду. Почему столько народу на ярмарке? Мы вообще любим белорусов, и нам приятно, думаю, деньги отдавать производителю, а не перекупщикам. И учитесь, молодежь, закупаться впрок.

Галина Степановна не теряет оптимизма в длинной очереди к Брестскому мясокомбинату

Галина Степановна с подругой упорно стоит в самой длинной очереди ярмарки — к Брестскому мясокомбинату.

— У них довольно вкусные продукты по сравнению с нашими, а по ценам примерно то же самое. Традиционная белорусская ярмарка — и мы традиционно на ней, — смеется Галина Степановна.

Михаил пришел на ярмарку с сыном

Михаил планирует посетить ярмарку в течение нескольких дней.

— Да за всем пришел. Я постоянно хожу, когда ярмарка открывается. В магазинах не такие цены, здесь пониже, а качество хорошее. Конфетки постоянно покупаю, — улыбается Михаил. — Тысяч восемь я уже потратил и планирую потратить еще столько же.

Для наших читателей мы напоминаем, что ярмарка будет работать до 6 октября ежедневно с 10:00 до 19:00 часов.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
2
Mr. President
4 минуты
гг, ну и цирк
Гость
7 минут
цены выше чем в магазинах,качество такое же или хуже, так как нет контроля. В чём прикол? Постоять в очередях если только, аттракцион для бабулек и скудных умом)
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