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Город Парк на крыше и много стекла: двухэтажный речной вокзал хотят построить на набережной за 200 млн — проект

Парк на крыше и много стекла: двухэтажный речной вокзал хотят построить на набережной за 200 млн — проект

«Речфлот» предложил проект властям Новосибирска

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4 комментария

Вокзал планируется построить на Михайловской набережной

В Новосибирске хотят построить двухэтажный речной вокзал на Михайловской набережной. Такое желание выразили в компании «Речфлот», ее представители подготовили проект и представили мэрии.

Как объяснил редакции НГС исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров, город много лет назад утратил инфраструктуру речного вокзала. Но водный транспорт развивается. «Речфлот» начал работать с 2016 года и спустя восемь лет количество пассажиров сильно увеличилось.

— В начале нашей деятельности мы обслуживали порядка 50 тысяч пассажиров, и был один рейс до острова Кораблик. Сейчас же у нас шесть единиц флота, у нас уже 15 экскурсий различных, и с музеем города Новосибирска, и с областным кукольным театром, и с домом джаза. На сегодняшний день мы привлекаем уже до 300 тысяч пассажиров в сезон, — отмечает исполнительный директор.

Новый речной вокзал предлагают разместить на Михайловской набережной. Объект примерно в тысячу квадратных метров. В нем должны быть кассы, небольшой зал ожидания, туалеты, сервисная служба. Обойдется строительство такого вокзала примерно в 200 миллионов. «Речфлот» предлагает властям сотрудничать по поводу оплаты.

— Мы рассчитываем, что мы найдем в этом понимание стороны города и региональных властей. На сегодняшний день то, что присутствует на набережной, на наш взгляд, кажется недостойным города, который претендует на звание столичного. Мы готовы в это вкладывать свои средства, но территория городская, — объясняет Антон Бочаров.

Людям будет удобнее ждать экскурсий

Проект вокзала сделан с учетом особенностей Михайловской набережной. В том числе уклона ландшафта. Один из основных вопросов в земле. «Речфлот» сейчас находится на участке, где капитальное строительство запрещено, так как это водоохранная зона. А вот на набережной это возможно, но её нужно правильно оформить.

На Михайловской набережной часто проходят мероприятия. В середине сентября там выступала группа «Комната культуры». Туда пришли сотни человек.

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Комментарии
4
Гость
16 минут
" а вы знаете ?! какой ковьёр !!!! какой ковьёр !!!! ......она ХОТЕЛА купить. А где взять деньги ??" так и тут , вкус вроде есть, а все остальное просто слова !!! притянутый за уши позитив . только сегодня тут на НГС - хотим пстроить аэроэкспресс - хотим пустить трамвай - хотим речной вокзал в стекле !!! а имеем что ??? - нет водителей на автобусы.
Гость
12 минут
только сегодня за один день : - мы хотим пустить трамвай ! - мы хотим построить аэроэкспресс ! - мы хотим речной вокзал из хрусталя ! а на деле = нет водителей на автобусы. различаются тут слова и дела.
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