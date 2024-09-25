Парк на крыше и много стекла: двухэтажный речной вокзал хотят построить на набережной за 200 млн — проект

Вокзал планируется построить на Михайловской набережной Источник: «Речфлот»











В Новосибирске хотят построить двухэтажный речной вокзал на Михайловской набережной. Такое желание выразили в компании «Речфлот», ее представители подготовили проект и представили мэрии.

Как объяснил редакции НГС исполнительный директор «Речфлота» Антон Бочаров, город много лет назад утратил инфраструктуру речного вокзала. Но водный транспорт развивается. «Речфлот» начал работать с 2016 года и спустя восемь лет количество пассажиров сильно увеличилось.

— В начале нашей деятельности мы обслуживали порядка 50 тысяч пассажиров, и был один рейс до острова Кораблик. Сейчас же у нас шесть единиц флота, у нас уже 15 экскурсий различных, и с музеем города Новосибирска, и с областным кукольным театром, и с домом джаза. На сегодняшний день мы привлекаем уже до 300 тысяч пассажиров в сезон, — отмечает исполнительный директор.

Новый речной вокзал предлагают разместить на Михайловской набережной. Объект примерно в тысячу квадратных метров. В нем должны быть кассы, небольшой зал ожидания, туалеты, сервисная служба. Обойдется строительство такого вокзала примерно в 200 миллионов. «Речфлот» предлагает властям сотрудничать по поводу оплаты.

— Мы рассчитываем, что мы найдем в этом понимание стороны города и региональных властей. На сегодняшний день то, что присутствует на набережной, на наш взгляд, кажется недостойным города, который претендует на звание столичного. Мы готовы в это вкладывать свои средства, но территория городская, — объясняет Антон Бочаров.

Людям будет удобнее ждать экскурсий Источник: «Речфлот»











Проект вокзала сделан с учетом особенностей Михайловской набережной. В том числе уклона ландшафта. Один из основных вопросов в земле. «Речфлот» сейчас находится на участке, где капитальное строительство запрещено, так как это водоохранная зона. А вот на набережной это возможно, но её нужно правильно оформить.