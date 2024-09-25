Пошла за грибами — нашла кладбище: на территории старой войсковой части под Новосибирском появились странные могильные кресты

Со стороны это место похоже на самое настоящее старое кладбище Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Жительница Новосибирска Маргарита поехала за грибами и обнаружила в лесу на территории расформированной войсковой части странную и пугающую находку. В нескольких метрах от бывшего КПП, у обочины, она увидела нечто, подозрительно напоминающее кладбище: деревянные таблички с именами, датами рождения и смерти, многие — на польском языке. Координатами пугающей находки девушка поделилась с журналистами НГС, которые, вооружившись фотоаппаратом, отправились искать ответы на вопросы читательницы.

«Думала, кладбище домашних животных»

В последние теплые выходные сентября сибирячка Маргарита решила провести на природе. Девушка выехала за Пашино в сторону Кубовой, но возле территории, которую раньше занимала техническая база военного городка №162, неожиданно обнаружила нечто странное и, без шуток, способное напугать.

— Мы ходили за грибами, пошли по разбитой бетонке в сторону заброшенной военной части и на следующем перекрестке после КПП прямо у дороги увидели ряды могил и нарисованный на дереве черный крест, его заметно с дороги, — рассказала Маргарита. — Удивились, конечно. Вообще сначала я подумала, что это кладбище животных, но когда подошла ближе — обалдела: там надписи на польском и разные годы [захоронений].

Первое, что смущает — несоответствие старого, обшарпанного вида табличек и годов смерти Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В существование таинственного кладбища в паре километров от жилых окраин Пашино поверить непросто: рядом расположено обширное Северное кладбище, хоронить на котором гораздо удобнее, да и о компактном проживании поляков в этих местах журналисты прежде не слышали.

Но в подтверждение своих слов сибирячка прислала фотографии.

Если присмотреться, то в имени «любимого мужа» Алоиза Собчака «вдова» не заметила отсутствие буквы «L». Пытаться найти профиль человека в соцсети, естественно, бесполезно (мы пытались) Источник: читательница НГС Маргарита











Путь к загадочному погосту Маргарита описала максимально точно. Когда от неплохо заасфальтированной дороги в сторону Кубовой неожиданно отделяется старая, но все еще прочная бетонка, мы сворачиваем на нее. Места выглядят максимально постапокалиптично: разбитые плиты под ногами, заросшие пути, брошенные постройки с пустыми окнами, кое-где — груды разбитого кирпича и бетона, оставшиеся на месте былых построек. Настроиться на мрачный лад не дает яркое солнце и откровенная нереальность происходящего.

То, что Маргарита приняла за кладбище домашних животных, действительно, расположено у самой обочины на перекрестке: старые, будто простоявшие на этом месте лет 80, деревянные таблички с аккуратными польскими буквами над провалившимися или разрытыми ямами.

На березке над импровизированным «погостом» изображен крест. Не нарисован, а вырезан на коре (лесника на неведомого декоратора не хватает).

Местные жители уверяют, что «кладбище» — прикрытие для секретного кабеля прямой связи с Москвой. Мы искренне надеемся, что это шутка, а не реальная конспирологическая теория Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Но есть и кое-что, не дающее до конца удариться в мистику. Тут и слишком маленький размер «могил», и откровенная дешевизна «надгробий», и пропущенные буквы на табличках.

Знак биологической опасности, честно говоря, вообще, перебор.

— Видели там таблички? Не знаете, давно они стоят? Может, молодежь здесь какая-то кучковалась? — интересуемся мы у двух колоритных аборигенов на мотоблоке, которые, похоже, выискивают на бывшей хозяйственной базе чудом не найденный до сих пор металлолом.

— Это их давно поставили, — с пугающей уверенностью отвечает сидящий за рулем. — В мае уже точно стояли. Это поставили, чтоб не копали: там идет секретный правительственный кабель для связи с Москвой. Я знаю, я здесь служил.

Большая часть табличек лежит на земле. Похоже, под ними что-то искали Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Пашино — действительно район с богатейшей оборонной историей. Основали его в 1941 году вокруг патронного завода. Потом здесь появились многочисленные военные части, сейчас по большей части расформированные и заброшенные.

Но в секретный правительственный кабель, спрятанный под фанерными табличками с надписями на плохом польском, почему-то верится даже меньше, чем в польское кладбище зараженных.

— В первый раз эту ерунду вижу, — говорит еще один грибник, Иннокентий, который таблички рассматривает с искренним интересом. — У нас есть несколько городских легенд: про Мертвое озеро, даже про закопанную в Пашино подводную лодку. Но вот эта ерунда — это пошутил кто-то.

Вокруг странной инсталляции — развалины бывшей хозбазы Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Согласно Пашинскому фольклору, где-то в военной части под землю закопана подводная лодка для тренировки матросов из флотских частей. Вероятнее всего, при рождении эта легенда была шутливым объяснением самого факта нахождения флотской части в Западной Сибири.

Шутки или игры

Больше желающих поделиться мнением по поводу странной инсталляции не находится, и это не удивительно: места за Пашино безлюдные, особенно по будням. Но все же кое-какие подозрения у журналистов уже появляются: больше всего «кладбище» напоминает разовый реквизит для квеста в реальности.

Квесты в реальности — командные игры на местности, бывшие популярными в конце нулевых — начале 10-х годов. Игроки разгадывали загадки, перемещались между точками в городе и его ближайших окрестностях и выполняли задания на локациях. На некоторых уровнях организаторы игр подготавливали различный реквизит по теме игры.

В течение многих лет в Новосибирске играли в два ночных автоквеста — ENcounter (сайт игры заброшен уже несколько лет) и Dozor night game. По словам организатора Ильи Мазалова, игры, на которой понадобился бы подобный реквизит, игроки «Дозора» точно не проводили.

Леса в районе Пашино были бы симпатичными, если бы не свалка, оставшаяся на месте бывших хозяйственных корпусов Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











Несколько лет назад локация вблизи бывшей хозбазы все-таки использовалась на одной из игр проекта, фотографии со знакомыми пейзажами можно найти в альбоме в сообществе «Дозора» в «ВКонтакте», а на развалинах неподалеку от «кладбища» можно увидеть игровые метки. Но тематической та игра точно не была.

Впрочем, в Новосибирске есть и компании, которые устраивают квесты в реальности на заказ, для конкретных людей и на выбранную заказчиком тему — хоть про пиратов, хоть про эпидемию в одной из сопредельных стран.

— Квесты как досуг в Новосибирске в популярности несколько упали, — говорит организатор игр Павел. — Сходу я не могу сказать, кто что-то подобное, да еще на таком удалении от центра Новосибирска, где игры обычно проводят, мог устроить. Предполагаю, что это что-то индивидуальное, сделанное либо на заказ, либо просто для друзей. Обратите внимание, что реквизит бросили на месте: второй раз в эту игру играть не собирались. Ну или действительно — шутка ради шутки.