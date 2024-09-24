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Город На Хилке перекрыли дорогу для фур — дорожный знак водители игнорировали

На Хилке перекрыли дорогу для фур — дорожный знак водители игнорировали

По словам местных жителей, ограничитель установили здесь 23 сентября

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8 комментариев

Теперь грузовики не могут здесь проехать

На Хилокском жилмассиве рядом с въездом на территорию бывшего дисциплинарного батальона установили ограничители для фур. Об этом сообщает паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте».

— На Малыгина установили ограничитель для фур. Потому, что знак «фурам въезд запрещён» дружно игнорировали. Игнорировать ограничитель не получилось, — говорится в посте.

По словам местных жителей, бывшие казармы здесь ранее превратились во фруктовые и овощные склады. Кроме того, на этом месте были организованы хостелы, бани, заведения общественного питания, а также появилась собственная бензоколонка. В 2GIS эти помещения помечены как «склады» или «сооружения».

В какой-то момент улица Малыгина оказалась перегружена большегрузными автомобилями, так как водители игнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

По информации паблика, 23 сентября на улице Малыгина установили барьер для фур. Это, по словам местных жителей, создало трудности для водителей и торговцев фруктами, добирающимся к складам.

НГС запросил комментарий по этой ситуации в городской Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.

Ранее НГС писал о том, как возле Хилокского рынка настроили дешевых общежитий-бараков.

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Комментарии
8
134282988
32 минуты
наконец-то начали регулировать движение фур в городе, им же на все знаки плевать, только против лома нет приема, надеюсь, на других проблемных участках также предпримут меры
С левого берега
25 минут
А где не игнорируют? Через площадь Маркса едут тонары даже. А там кузов почти как ж/д вагон... Никогда не видел чтобы рейд какой нибудь был. А потом возмущаемся что колодцы продавлены, дороги разрушены, колея...
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