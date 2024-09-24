На Хилке перекрыли дорогу для фур — дорожный знак водители игнорировали

Теперь грузовики не могут здесь проехать Источник: «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» / «ВКонтакте»











На Хилокском жилмассиве рядом с въездом на территорию бывшего дисциплинарного батальона установили ограничители для фур. Об этом сообщает паблик «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в соцсети «ВКонтакте».

— На Малыгина установили ограничитель для фур. Потому, что знак «фурам въезд запрещён» дружно игнорировали. Игнорировать ограничитель не получилось, — говорится в посте.

По словам местных жителей, бывшие казармы здесь ранее превратились во фруктовые и овощные склады. Кроме того, на этом месте были организованы хостелы, бани, заведения общественного питания, а также появилась собственная бензоколонка. В 2GIS эти помещения помечены как «склады» или «сооружения».

В какой-то момент улица Малыгина оказалась перегружена большегрузными автомобилями, так как водители игнорировали знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».

По информации паблика, 23 сентября на улице Малыгина установили барьер для фур. Это, по словам местных жителей, создало трудности для водителей и торговцев фруктами, добирающимся к складам.

НГС запросил комментарий по этой ситуации в городской Госавтоинспекции. На момент написания материала ответа не поступило.