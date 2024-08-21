«Фу, воняет»: возле Хилокского рынка настроили дешевых общежитий-бараков — как живут их соседи у ручьев с нечистотами

У реки непонятные зловонные болота Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жители частного сектора в районе Хилокского жилмассива Новосибирска обвинили своих соседей в загрязнении реки Тулы. По словам женщин из инициативной группы, владельцы гостиниц, чтобы сэкономить на услугах ассенизации, соорудили от построек трубы и арыки и сливают нечистоты в реку. Сибирячки согласились провести корреспондентов НГС по «злачным» местам с неприятным запахом и жуткими видами. Подробности — в нашем материале.

Болото из нечистот

Ирина живет в районе улицы Тульской и давно привыкла, что вокруг ее дома проживает много иностранных граждан. По словам Ирины, они селятся в общежитиях, которые наспех сколачивают на многих соседних участках — как правило, это обычные частные дома с пристройками. Стоит такое жилье не дорого, а вмещает в себя много иногородних.

Дома, владельцев которых обвиняют общественницы, расположены рядом. Между ними — заброшенный дом Источник: скриншот 2ГИС











По подсчетам женщины, только в их округе таких общежитий порядка 20 штук.

— Сейчас институт уличных комитетов в частном секторе упразднили, а проблемы остались, и они только нарастают. Вот мы и занимаемся, — рассказывает по пути на место Ирина. — Гостиницы тут, в основном, держат незаконно. Проблемы разные были, а недавно пошли слухи, что из этих гостиниц сливают канализацию в реку. Мы пошли проверять, нас провели другие соседи, и мы это все увидели.

Активистки проводили корреспондентов НГС к месту загрязнения реки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мы подходим к улице Тульской, которая непосредственно граничит с рекой. С одной стороны — дом №483, где, как отметила собеседница, расположена гостиница. Прямоугольное одноэтажное здание барачного типа не то из бетона, не то из шлакоблоков, с маленькими окнами. Рядом — хозблок, какие-то постройки и уличный клозет. Чуть подальше — теплица с покосившейся крышей и явно поехавшими куда-то не туда стенами. Если внимательно рассмотреть окна, видно, что внутри — обычный старый деревянный дом. Это значит, что здание активно строится: метод, когда новый дом строят вокруг старого, а затем уже сносят внутреннюю постройку, здесь довольно распространен.

Рядом стоит, кажется, заброшенная хибара с покосившейся крышей и заросшим густым бурьяном двором. Вторая наша собеседница, Наталья, подтверждает: дом нежилой давно, и таких тут, как и гостиниц для иностранцев, тоже много.

Так выглядит дом №485А со стороны реки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Около заброшенного дома мы вместе с местными перемахиваем через забор и пробираемся по чаще. Подходим к соседнему дому, №485А, но уже со стороны дворов. Там видим трубу — она отведена от дома и вкопана в землю.

— После того, как мы раструбили о проблеме везде, сюда специалисты приезжали. Вот владельцы, видимо, все спрятали, подкопали, — объясняет Наталья.

Рядом с домом мы обнаружили странное помещение Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Рядом — помещение наподобие сарая для хранения угля. Внутри — небольшая яма, в которой заметна темная, жутко пахнущая жижа. Сверху ее покрывают шапка какого-то средства белого цвета, напоминающего снег или пену — видимо, септик для устранения неприятного запаха, который, к слову, мало помогает. Туда подведена труба, из которой постоянно льется зловонная жидкость.

– Видимо, у них там что-то накапливается, и они просто это скидывают, и все вниз сливается. Все в дерьме, – отмечает Наталья.

Около сарая валяется длинный толстый шланг. Женщины предположили, что с его помощью из ямы сливают в реку канализационные отходы.

Возле реки видим кости животных Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Спускаемся вниз, к реке. Кое-где замечаем кости животных.

— Тут козочки у них гуляют, бараны. Но это еще ничего — на соседней улице такие же владельцы гостиницы вырыли колодец и прямо в него сбрасывают кишки, кости, другие отходы от убоя животных. Все это воняет, там опарыши, мухи, — рассказывают наши провожатые.

Внизу у реки таких болотец несколько Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Внизу у реки сначала кажется, что все в порядке: плавают утки, русло относительно чистое. Но тут же, на берегу, видим мусор и смердящие болотца, в которые сверху, от домов, стекаются ручьи.

— Вот видите, вот они, ручьи. Фу, воняет, — морщится Ирина, указывая на следы от сливов. — Это рукотворное наляпано что-то. Сейчас откачка почти две тысячи стоит шестикубовой ямы. А представляете, если там столько народу живет, сколько там скапливается?

Находим еще одну трубу в районе дома №483. Ее тоже кто-то прикрыл мешком и ветошью Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Проходим по руслу реки в направлении дома №483, где снова замечаем характерные болотца с душком и арыки, ведущие откуда-то сверху. А еще трубу, снова прикопанную землей и закрытую какими-то мешками и ветошью.

Рядом с трубой видим насос или что-то похожее на него Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Женщины писали коллективные обращения в разные инстанции, но везде им приходили отписки. По словам Ирины, приезжал даже инспектор из Управления ветеринарии Новосибирской области.

— Мы с ним тут пролазили все. Он сказал, что нарушения есть, но у них нет полномочий, чтобы даже штрафы им выписать. Участкового вызывали, он тоже тут был — сказал, что ничего сделать не сможет и отправит жалобу в Роспотребнадзор. Из Роспотребнадзора пришел ответ (копия есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), что это не их полномочия и что запрос перенаправлен в Управление ветеринарии. И вот так шлют по кругу, — вздыхает Ирина.

«Я знаю, что им сказать»

Имам отрицает, что причастен к загрязнению реки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Выбираемся на поверхность и свежий воздух. Возле дома №485А с высоким забором стоит смуглый мужчина и пристально рассматривает нас. Он представился владельцем дома Имамом и заявил, что не держит в своем жилище никаких квартирантов.

— Тут я живу и мои родственники, нет никакого общежития. Вот мой братишка, тоже тут со мной живет, — указал Имам на молодого человека.

Мужчина отметил, что именно под этой плитой у него расположена канализация Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На вопрос о загрязнении Тулы мужчина недоуменно поднял брови и начал все отрицать.

— Вы думаете, это что за плита? — указал он. —Это там у меня канализация. А это все женщины наговаривают, я не знаю, зачем. Я ни с кем не ссорился, у меня вон соседи, со всеми нормально общаемся. Заходите, спросите, ссорился я с кем-нибудь из них или нет, а эти далеко живут, а тут жалуются. Зачем они там вообще у меня ходят? Там вода, утки, ничего не воняет. Дождь пройдет — туда вода стекает. В следующий раз, если их там поймаю, я знаю, что им сказать.

Проводить нас из своего двора туда, где мы бродили с активистками, Имам отказался Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Впрочем, проводить нас во двор и показать, что никаких труб с канализацией в реку от его дома не ведут, мужчина отказался.

— Там крапива, там нет хода, я там сам не могу пройти, — объяснил мужчина.

«Соседи бы меня заклевали»

На своем участке Виталий и правда организовал общежитие Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Во дворе дома №483 никого нет. Проходим в открытое помещение с деревянным домом внутри, напоминающее общежитие: узкий коридор, комнаты по бокам, в коридоре стоит холодильник, работает стиральная машина. Где-то слышны звуки работающего строительного инструмента. Рандомно стучим в двери, пока из одной из них не выходит крепкий мужчина в шапке. Он представился собственником дома Виталием.

Виталий не стал отрицать: он действительно организовал общежитие, но не засоряет природу.

— У меня документы, налоги я плачу. Вон туалет, там есть кольца, приезжает машина, откачивает. А то, что эти соседки приходили, у них, получается, тоже общежития. Поэтому это все заказуха. Конкуренция либо заказ, — убежден он.

Наталья и Ирина заявление Виталия о том, что они его конкуренты и тоже владеют общежитиями в районе, отрицают.

Сибиряк уверен: его неравнодушные соседки взъелись на него из-за конкуренции Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина отметил, что жители ближайших домов никогда на него не жаловались, а это, считает он, о многом говорит.

— Проверяйте, вызывайте прокуратуру, кого хотите — я не против. Если бы я понимал, что я косячу — другое дело. Я понимаю, если бы тот же иностранец Имам пожаловался, или другие ближайшие соседи, — сетует мужчина.

На прямой вопрос о том, чьи внизу трубы и сливы с фекалиями, Виталий заверил, что не его.

— Это я какого кругаля должен дать, чтобы это к моему дому относилось? Если бы я что-то делал неправильно, соседи бы меня заклевали, — убеждает владелец участка и дома.

Вниз к реке Виталий нас не провел — по его словам, там все поросло крапивой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мужчина тоже отказался пройти от своего дома к реке — и тоже сослался на заросли крапивы, которую он в этом году не косил.

НГС направил запросы в мэрию Новосибирска, в Управление ветеринарии Новосибирской области и в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать загрязнение реки отходами жизнедеятельности. Ответы будут опубликованы, когда поступят.

Ранее НГС писал о том, что спасатели вытащили из русла Тулы старый телевизор, хлам и даже контейнер от холодильника. Река забилась различным мусором, и это грозило разливом воды. А летом 2021 года журналисты НГС прошли по всему руслу реки и обнаружили на ее берегах не только мусор.