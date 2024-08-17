НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

ю-з.

 743мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Собираем подростка в школу
Подслушано в чатах родителей
Новосибирск 50 лет назад
Что не забыть перед 1 сентября
Дорогая аренда жилья
Жизнь как в кино
Орёт реклама под окнами
Прогулка по кладбищу
Массово уволились из Толмачёво
НГС в Telegram
Экология подробности «Как в Таиланде»: жители частника обнаружили слив отходов в Тулу — трубы могут принадлежать гостинцам

«Как в Таиланде»: жители частника обнаружили слив отходов в Тулу — трубы могут принадлежать гостинцам

По словам авторов ролика, запах от воды исходит жуткий

1 221
15 комментариев
По трубам с нечистоты сливаются в реку

В Ленинском районе Новосибирска на улице Тульской в районе Хилокского жилмассива местные жители заметили трубы, которые идут от двух зданий и сливают нечистоты в реку Тулу. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВК».

На видеозаписи видны непонятные жилые строения из разномастных досок. От зданий к воде ведут трубы и желоба из шифера, по которым стекают в воду нечистоты.

Так, предположительно, владельцы домов экономят на откачке канализации

— Тульская, 485. Вода бежит, септик, все открыто. Кругом хлам, вторая труба, там животные пасутся. Тут болото стоит, все сливается и в реку уходит. А дальше из дома №483 бежит сюда же. Как в Таиланде, первая линия у реки. Вот такие фавелы — гостиницы. Коридорного типа, видимо. Вот трубешка. Все бежит, — комментирует происходящее на видео женщина.

По данным 2ГИС, в указанном месте находятся частные дома

Неравнодушные жители утверждают, что в домах обустроены гостиницы для иностранных граждан. По данным 2ГИС, дома №485 и №483 по улице Тульской — частные, расположенные рядом с друг другом вдоль реки Тулы. Никаких данных о том, что это гостиницы, в справочнике нет.

Корреспонденты НГС направили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, что за постройки там находятся и проверяли ли их надзорные органы на предмет природоохраны. Ответ мы опубликуем ниже.

Ранее НГС писал о том, что мэрия приезжала к сибирячке, которая разводит собак. Ее соседи страдают от вони и бесконечного лая.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Тула Загрязнение реки Экология Канализация Нечистоты Мигранты
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
282558467
17 августа 2024, 15:59
Тут нужны вежливые люди в балаклавах , интересующиеся пропиской и прочими документами а также проверяющие на причастность к разного рода криминалу.
Гость
17 августа 2024, 16:05
"трубы могут принадлежать гостинцам" У гостинцев, подарков могут быть трубы?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Чистое море и пустой пляж. Туристка — об отдыхе с палатками под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Полмиллиона на семью. Россиянка рассказала об отпуске в Турции и шокирующих ценах на отдых
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Знакомства

ЛИНА,34

Большой,45

Северянка,43

Yurkova.a96,28

Она,42

Tatuyna,60

Начать знакомиться
Объявления

Наушники AirPods Pro 2

2 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление