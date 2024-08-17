«Как в Таиланде»: жители частника обнаружили слив отходов в Тулу — трубы могут принадлежать гостинцам

По трубам с нечистоты сливаются в реку Источник: vk.com/act54











В Ленинском районе Новосибирска на улице Тульской в районе Хилокского жилмассива местные жители заметили трубы, которые идут от двух зданий и сливают нечистоты в реку Тулу. Об этом они рассказали в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВК».



На видеозаписи видны непонятные жилые строения из разномастных досок. От зданий к воде ведут трубы и желоба из шифера, по которым стекают в воду нечистоты.



Так, предположительно, владельцы домов экономят на откачке канализации Источник: vk.com/act54

— Тульская, 485. Вода бежит, септик, все открыто. Кругом хлам, вторая труба, там животные пасутся. Тут болото стоит, все сливается и в реку уходит. А дальше из дома №483 бежит сюда же. Как в Таиланде, первая линия у реки. Вот такие фавелы — гостиницы. Коридорного типа, видимо. Вот трубешка. Все бежит, — комментирует происходящее на видео женщина.



По данным 2ГИС, в указанном месте находятся частные дома Источник: 2ГИС











Неравнодушные жители утверждают, что в домах обустроены гостиницы для иностранных граждан. По данным 2ГИС, дома №485 и №483 по улице Тульской — частные, расположенные рядом с друг другом вдоль реки Тулы. Никаких данных о том, что это гостиницы, в справочнике нет.



Корреспонденты НГС направили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать, что за постройки там находятся и проверяли ли их надзорные органы на предмет природоохраны. Ответ мы опубликуем ниже.



Ранее НГС писал о том, что мэрия приезжала к сибирячке, которая разводит собак. Ее соседи страдают от вони и бесконечного лая.

