Остановка на Маковского погрязла в грязи: пассажиры ждут трамвая среди болота — денег на нее нет

Понять, что здесь трамвайная остановка, можно только по табличке Источник: Павел Картавов











В Новосибирске трамвайная остановка Маковского после аномальных осенних дождей превратилась в топкое грязное болото. Пассажирам приходится не только дожидаться транспорта в грязи, но и переходить через пути, рискуя оставить обувь в размякшей земле. На состояние остановочного пункта пожаловался новосибирец Павел Картавов.

— 99% всех пассажиров, кто вышел, переходят трамвайные пути. Переходят по лужам и грязи. Трафик очень большой, рядом много новых домов, — рассказал сибиряк.

По словам мужчины, местные жители неоднократно просили обеспечить хотя бы настил там, где люди переходят пути. Люди обращались через сервис Госуслуги, но результата так и не увидели.

НГС обратился в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, устраивает ли муниципалитет состояние остановки, и если нет, планируют ли чиновники как-то облагородить это место.

По данным мэрии, остановка действительно находится в «ненормативном состоянии»: посадочные площадки не имеют нужных геометрических форм и «возвышаются над проезжей частью менее чем на 20 см» (это дословная цитата), асфальтобетонное покрытие — в неудовлетворительном состоянии. Не говоря уже о том, что остановочный павильон на Маковского попросту отсутствует.

Однако несмотря на это приводить в порядок остановку Маковского будут по остаточному принципу: сначала остановки ремонтируют, если этого потребовал суд, прокуратура или другие контрольно-надзорные органы, а также если это проходит в рамках выполнения депутатского наказа, который уже рассмотрели и одобрили на коллегии.

— Выполнение работ по устранению замечаний, указанных в обращении граждан и организаций, не относящихся к категории судебных решений становится возможным только лишь в случае наличия остатка (экономии) денежных средств, сформированного по итогам размещения в очередном финансовом году муниципального заказа на выполнение дорожно-строительных работ по решению первоочередных вышеуказанных задач, — сообщили в мэрии. — Вопрос по обустройству остановки общественного транспорта «Маковского» возможно рассмотреть в 2025 году при наличии остатка денежных средств от лимита на очередной финансовый год.