«Работы по обустройству не предусмотрены»: мэрия — об остановке «Ледовая арена», установленной в грязь

В муниципалитете рассказали, что установка павильонов делается по требованиями ГОСТ, и в стандартах не перечислено, должна ли быть заасфальтирована земля на остановке. При этом, по данным мэрии, установка возле дома №9 по улице Тюленина остановки была инициативой самих местных жителей. Павильон воздвигли в 2022 году, через год после того, как прежний глава города Анатолий Локоть запретил ставить «жестяные коробочки».