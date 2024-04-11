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Город «Работы по обустройству не предусмотрены»: мэрия — об остановке «Ледовая арена», установленной в грязь

«Работы по обустройству не предусмотрены»: мэрия — об остановке «Ледовая арена», установленной в грязь

По данным муниципалитета, проблемный павильон поставили по многочисленным просьбам жителей

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Землю под павильоном отсыпали асфальто-бетонными гранулами. На этом благоустройство остановки и закончилось

Остановочный павильон «Ледовая арена» на улице Тюленина в Калининском районе Новосибирска не станут менять и обустраивать. Об этом специалисты мэрии рассказали журналистам НГС.

В муниципалитете рассказали, что установка павильонов делается по требованиями ГОСТ, и в стандартах не перечислено, должна ли быть заасфальтирована земля на остановке. При этом, по данным мэрии, установка возле дома №9 по улице Тюленина остановки была инициативой самих местных жителей. Павильон воздвигли в 2022 году, через год после того, как прежний глава города Анатолий Локоть запретил ставить «жестяные коробочки».

— Установка указанного павильона выполнена по предложению администрации Калининского района взамен демонтированного по решению комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска коммерческого торгового киоска, совмещенного с остановочным навесом и в связи с многочисленными обращениями граждан об отсутствии павильона и невозможности скрыться от неблагоприятных погодных условий, — сообщили в мэрии. — Работы по обустройству остановки общественного транспорта «Ледовая арена» планами не предусмотрены.

Также в муниципалитете отметили, что несмотря на отсутствие планов, 3 апреля 2024 года, сразу после публикации НГС, площадку под остановочным павильоном отсыпали асфальтобетонным гранулятом.

На вопрос о том, сколько павильонов в Новосибирске установлены с аналогичными нарушениями, в пресс-центре муниципалитета ответить не смогли, сославшись на то, что обустраивать остановки может не только город, но и различные коммерческие и некоммерческие организации.

В мэрии также рассказали, что в первую очередь перестраивать будут те остановки, нарушения на которых заметили не горожане, а представители надзорных органов:

— Приоритетным направлением расходования средств дорожного фонда города Новосибирска, является финансирование мероприятий по исполнению решений суда, предписаний контрольно-надзорных органов, — уточнили в муниципалитете. — В настоящее время, исходя из имеющихся лимитов финансирования, сформирован план обустройства первоочередных остановочных пунктов общественного транспорта, обязательный к исполнению в 2024–2026 годах.

Ранее фотожурналист НГС проехался по левому берегу, чтобы посмотреть, как выглядят остановки общественного транспорта там. Осторожно, от этих фотографий можно надолго впасть в депрессию.

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Остановка Остановки общественного транспорта Мэрия Новосибирска
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