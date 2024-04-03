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Весна Мэрия Новосибирска отсыпала остановку «Ледовая арена» после статьи НГС

Мэрия Новосибирска отсыпала остановку «Ледовая арена» после статьи НГС

Вокруг остановочного павильона ранее возникло грязевое озеро

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Остановку отсыпали 3 апреля

В Новосибирске отсыпали остановку «Ледовая арена» на улице Тюленина после материала НГС. Вокруг павильона было озеро грязи.

— МКУ ДЭУ-6 отсыпет посадочную площадку а/б гранулятом до момента обустройства этого ООТ согласно требований действующих отраслевых нормативов, — сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Также в редакцию НГС пришли фотографии с итогами проведенных работ. На них видно, что грязь внутри и вокруг металлического павильона остановки присыпана плотным гранулированным веществом.

На минувших выходных фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по левому берегу Новосибирска и посмотрел, как выглядят остановки общественного транспорта. Смотрите депрессивный фоторепортаж.

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