Мэрия Новосибирска отсыпала остановку «Ледовая арена» после статьи НГС

В Новосибирске отсыпали остановку «Ледовая арена» на улице Тюленина после материала НГС. Вокруг павильона было озеро грязи.
— МКУ ДЭУ-6 отсыпет посадочную площадку а/б гранулятом до момента обустройства этого ООТ согласно требований действующих отраслевых нормативов, — сообщили в пресс-центре муниципалитета.
Также в редакцию НГС пришли фотографии с итогами проведенных работ. На них видно, что грязь внутри и вокруг металлического павильона остановки присыпана плотным гранулированным веществом.
На минувших выходных фотожурналист НГС Александр Ощепков прогулялся по левому берегу Новосибирска и посмотрел, как выглядят остановки общественного транспорта. Смотрите депрессивный фоторепортаж.