«Работа сама себя не сделает»: в Госдуме предложили дополнительные дни отпуска для нервных профессий — что об этом думают новосибирцы

В список «нервых» профессий вошли в том числе пожарные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Госдуме РФ предложили предоставить дополнительные дни отпуска людям, чья работа связана с повышенным уровнем стресса. Читатели НГС оставили десятки комментариев под новостью. О том, как новосибирцы отнеслись к инициативе депутатов — читайте ниже.

В перечень профессий, где есть высокий стресс, попали учителя, медики пожарные и другие. Некоторые из читателей НГС считают, что нервная работа не всегда связана с профессией.

— Любая работа стрессовая. Весь вопрос, как к ней относиться. Я обычно спокоен, как удав. А некоторые психуют, — написал пользователь «Гость».

— У меня две работы, и обе без стрессов. Все от начальника зависит. Раньше на одной работе был начальник, который все делал для того, чтоб люди были в постоянном стрессе, — объяснил другой читатель НГС. — Сейчас начальник поменялся, так выдохнули все и стали работать спокойно. На второй работе тоже все хорошо.

— Стресс он у всех сейчас. Главное — спокойствие в жизни, а это уже идет от нас самих. Если будешь психовать и дома и на работе, то заработаешь инсульт или инфаркт. На себе испытал и уже давно понял, что стресс укорачивает жизнь, — считает еще один пользователь.

Еще одна читательница НГС Наталья считает, что любая работа, связанная с людьми, может приносить стресс. Другая сибирячка под ником «Лора» отметила, что нервной может стать и работа в бухгалтерии.

— А сотрудники склада, бухгалтерии? Не нервная? То программа зависнет, то ошибку какую-нибудь даст, то принтер глючит. Тоже нервная, — написала девушка.

Другая читательница НГС заявила, что «работа сама себя не сделает».

— Чем длиннее отпуск, тем меньше возможности его полностью отгулять. Работа сама себя не сделает, — написала сибирячка. — У меня отпуск 8 недель, обычно беру 2. В этом году целых 5 недель отгуляла, это — редкий случай.

Еще один читатель НГС заявил, что вместе с дополнительными днями отпусков нужно давать надбавки к зарплате.

— Прежде чем удлинять, пусть денег добавят. Что делать без денег с длинным отпуском? Стрессовать только, — считает пользователь «Гость».