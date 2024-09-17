НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

1 м/c,

сев.

 763мм 51%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28

Новосибирские ученые придумали, как сохранять сердце 10 часов

Что интересного в стране
Дело «картонного короля»
Обзор хороших детсадов
Эксперты об уходе Кондратьева
Главные тренды сезона
Город «Работа сама себя не сделает»: в Госдуме предложили дополнительные дни отпуска для нервных профессий — что об этом думают новосибирцы

«Работа сама себя не сделает»: в Госдуме предложили дополнительные дни отпуска для нервных профессий — что об этом думают новосибирцы

Многие считают, что стресс не связан с работой

1 308
18 комментариев

В список «нервых» профессий вошли в том числе пожарные

В Госдуме РФ предложили предоставить дополнительные дни отпуска людям, чья работа связана с повышенным уровнем стресса. Читатели НГС оставили десятки комментариев под новостью. О том, как новосибирцы отнеслись к инициативе депутатов — читайте ниже.

В перечень профессий, где есть высокий стресс, попали учителя, медики пожарные и другие. Некоторые из читателей НГС считают, что нервная работа не всегда связана с профессией.

— Любая работа стрессовая. Весь вопрос, как к ней относиться. Я обычно спокоен, как удав. А некоторые психуют, — написал пользователь «Гость».

— У меня две работы, и обе без стрессов. Все от начальника зависит. Раньше на одной работе был начальник, который все делал для того, чтоб люди были в постоянном стрессе, — объяснил другой читатель НГС. — Сейчас начальник поменялся, так выдохнули все и стали работать спокойно. На второй работе тоже все хорошо.

— Стресс он у всех сейчас. Главное — спокойствие в жизни, а это уже идет от нас самих. Если будешь психовать и дома и на работе, то заработаешь инсульт или инфаркт. На себе испытал и уже давно понял, что стресс укорачивает жизнь, — считает еще один пользователь.

Еще одна читательница НГС Наталья считает, что любая работа, связанная с людьми, может приносить стресс. Другая сибирячка под ником «Лора» отметила, что нервной может стать и работа в бухгалтерии.

— А сотрудники склада, бухгалтерии? Не нервная? То программа зависнет, то ошибку какую-нибудь даст, то принтер глючит. Тоже нервная, — написала девушка.

Другая читательница НГС заявила, что «работа сама себя не сделает».

— Чем длиннее отпуск, тем меньше возможности его полностью отгулять. Работа сама себя не сделает, — написала сибирячка. — У меня отпуск 8 недель, обычно беру 2. В этом году целых 5 недель отгуляла, это — редкий случай.

Еще один читатель НГС заявил, что вместе с дополнительными днями отпусков нужно давать надбавки к зарплате.

— Прежде чем удлинять, пусть денег добавят. Что делать без денег с длинным отпуском? Стрессовать только, — считает пользователь «Гость».

Недавно первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложила сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной. Она призвала принимать решения по этому вопросу «на каждом шагу», чтобы люди охотнее вступали в брак. НГС выяснил, как жители Новосибирска относятся к такой инициативе.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Опрос Работа Стресс Госдума Новосибирск
Лайк
LIKE7
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
18
ральф
17 сентября 2024, 19:07
Госдуму разогнать - стрессов в половину уменьшится!
Гость
17 сентября 2024, 19:16
Любая работа с людьми должна приравниваться к такой! Т.к. население нещадно деградирует а запросы и потребности возрастают у этого населения!? Я так мыслю!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Знала бы, где аэропорт, развелась бы и уехала»: жительница Краснодара переехала в Сибирь и ужаснулась жизни в новом городе
Анонимное мнение
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день — объясняет нумеролог
Алина Шадрина
Мнение
«Политика ещё хоть где-то жива»: журналистка НГС — о том, как в Академгородке провели настоящие дебаты
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Гарик,34

Андрей,31

Kati,49

Артём,35

Оля,38

Наталья,52

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление