«Новосибирск — это серое пятно»: в промзоне разрастается арт-пространство имени Виктора Цоя — кто его делает и зачем

Василий рисует на влагостойкой фанере и покрывает работы тремя слоями лака. Одна из них пережила уже две зимы, ничуть не пострадав Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В 2023 году посреди промзоны в Кировском районе Новосибирска развернулся сквер, посвященный Виктору Цою. Работу годом раньше начали уличные художники из бюро Taknado и их приглашенный коллега из Иркутска Василий Каптырев. Они сделали несколько муралов с изображениями музыканта и статую. Сейчас иркутянин продолжает работать над необычным арт-пространством, устроенным на частной территории. НГС поговорил с художником о том, зачем устраивать точки притяжения новосибирцев и гостей города на окраине, отношении к уличному искусству и о том, что хорошего в «лебедях» из покрышек.

Цой жив

До начала сентября уличные работы приходится заканчивать: и краски требуют определенных температур, и художник замерзает Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Безымянное пространство, расписанное изображениями Виктора Цоя, строго говоря, и сквером назвать сложно. Оно расположено на улице Сибиряков-Гвардейцев, в глубине промзоны Кировского района. Площадка частная и изначально была только и исключительно магазином-складом по продаже фанеры. Но если указать адрес на картах сервисов 2GIS.ru или Яндекс, среди отзывов покупателей можно прочитать и впечатления тех, кто поехал исключительно посмотреть на муралы с изображением Виктора Цоя и иллюстраций к его песням. Значительную их часть написал иркутский художник Василий Каптырев.

— Эта история тянется вообще с 2022 года. Мне тогда осенью написали ребята из «Такнадо» — это местные новосибирские ребята, которые работают с разными художниками. В зависимости от задач, которые к ним поступают, они зовут художников. И вот они мне написали, что заказчик, Николай, ­— большой поклонник Виктора Цоя и хочет стену оформить в стиле группы «Кино». Я согласился, приехал, сделал первую стенку черно-белую. Всем понравилось, — говорит Василий. — Я забыл про эту историю, но где-то через месяц мне написал сам Николай.

Новые работы Василия — это визуализация песен Виктора Цоя. Это, например, «Кукушка» — как ее видит художник Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Оказалось, что арт-пространство привлекло внимание журналистов, и поклонники группы «Кино» специально потянулись в Кировский район, чтобы посмотреть на мурал. Василий вернулся к работе в Новосибирске в 2023 году, а потом в 2024-м. Просто он и сам — большой поклонник группы «Кино».

— В этом году я, так сказать, визуально интерпретировал две песни: «Спокойную ночь» и «Кукушку». В следующем мы хотим сделать коридор между двумя ангарами, но сначала его нужно зашить фанерой, а это довольно объемная работа, и просто нет людей, чтобы этим заниматься, — говорит Василий Каптырев.

Он хочет продолжать изображать песни так, как их видит. Но это уже в будущем году: уличная живопись, хоть на фанере, хоть на бетоне, — процесс сезонный. Рисовать можно в мае, летом, да, пожалуй, еще в сентябре. Дальше, говорит художник, и водоэмульсионная краска, и баллончики меняют свои свойства, и рисовать становится невозможным. Да и просто холодно.

Эта стена появилась первой, в 2022-м. Точность изображения почти фотографическая Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











На вопрос, почему сквер Цоя появился в таком странном месте, есть стопроцентно понятный и логичный ответ: потому что заказчик решил украсить место, где бывает каждый день. Но увидеть преимущества у странного расположения арт-пространства все же можно.

— Мы когда разговаривали с разными людьми, и с архитекторами, и с художниками — все подмечали, что очень странно выбрано место. Мало кто о нем знает, туда еще добраться нужно, это же совсем не центр города, — признает Василий Каптырев. — Но есть плюс: это частная территория, и согласовывать [работу] нужно с заказчиком, что гораздо проще и быстрее. И, конечно, это такой хороший пример: если у вас нет места, где вы бы хотели себя проявить, то ничего не мешает это место создать самому.

Публичное искусство

Часть работ в «сквере Цоя» — не просто рисунки, а целые инсталляции Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











«Сквер Цоя» — не единственная новосибирская работа Василия Каптырева, но остальным повезло куда меньше. Если промзона на Сибиряков-Гвардейцев — частное пространство, где соблюдается одна концепция, в городе уличное искусство не застраховано вообще ни от чего.

— Если вы рисуете на улице, всегда нужно быть готовым к тому, что есть огромное количество людей, которые делают то же самое, — объясняет художник. — И речь не о том, что я рисую легально, а кто-то другой — нет. Есть хулиганы, которые идут мимо, видят, что что-то нарисовано, и сразу думают: «О, мне тоже можно». А бывает, в рамках фестиваля делаешь какую-то хорошую, классную работу, а потом выясняется, что в следующем году фасад попадает под благоустройство, и его замазывают.

Черно-белый портрет девушки на трансформаторной будке не сохранился: сначала его испортили вандалы, а потом закрасили в один тон коммунальщики Источник: предоставлено Василием Каптыревым











Именно так произошло с черно-белым портретом девушки, который Василий написал на трансформаторной будке во дворе на Советской: сначала прямо поперек лица появилась надпись, а потом испорченную работу закрасили во время ремонта. Особенно расстроило художника то, что жители двора приложили усилия, чтобы найти его и попросить приехать и восстановить картину, но сначала у него не было свободного времени, а потом работу полностью ликвидировали.

Но самое обидное — когда уже настроившийся на работу художник вдруг понимает, что его позвали, чтобы замаскировать красивой картиной полное отсутствие благоустройства.

— Роспись фасада — это же гораздо дешевле, чем, например, этот фасад оштукатурить. И вместо того, чтобы решать бытовые проблемы, коммунальщики пытаются или выслужиться перед властями городскими, или жильцам замылить глаза. Со временем такие вещи сразу вычислять начинаешь. Смотришь: двор в ямах, помойка не вывезена, а художнику заказывают картинку красивую, — говорит Василий. — А ведь деньги за эту картинку можно было на настоящее благоустройство пустить.

Несмотря на недолговечность уличных картин, отказываться от муралов Василий не собирается. Он считает, что уличная живопись — это еще один возможный способ реализации для художника.

В графити больше стилизации и обязательно присутствуют шрифты и стилизованные элементы. В этом стиле была первая работа Василия Каптырева Источник: Василием Каптыревым











Первую работу (вернее, часть работы) он нарисовал еще в 2008 году вместе со знакомыми графити-художниками. Сначала пастелью размечал контуры на стене, а потом попробовал раскрасить их баллончиками. Несмотря на то, что Василий — профессиональный художник (он закончил Иркутское художественное училище), целенаправленно разрисовывать уличные фасады его, разумеется, не учили.

«Центр Новосибирска однообразный»

В целом он сходится во мнении с большинством новосибирцев: городу не хватает чего-то красивого. Картин, мозаик, фресок, но главное — желания как-то обустроить окружающее пространство.

— Я прожил здесь полтора года, и мне кажется, что центр Новосибирска такой… немножечко однообразный. Если говорить прямо, то визуально Новосибирск — это серое пятно. Конечно, есть старые достопримечательности, в последние годы появилось несколько новых интересных локаций. Но в целом то, как он выглядит, я бы изменил, — говорит Василий Каптырев. — И речь даже не о рисовании на фасадах, а о том, чтобы разбивать парки, скверы, строить какие-то интересные дома.

Но вот к условному «ЖКХ-арту» художник относится неоднозначно. Люди таким образом реализуют свою творческую энергию — почему бы и нет. В любом случае чистый и ухоженный двор с лебедями из покрышек лучше, чем грязный, замусоренный, но без лебедей, отмечает он. Правда, по-настоящему интересные работы во дворах встречаются редко.

А это уже настоящие картины, пусть и изображенные на стенах Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Работы «на злобу дня» Василия Каптырев тоже не считает таким уж значительным украшением города.

— Сначала была история с коронавирусом, и все рисовали медиков, которые жизни спасают, теперь — ветеранов СВО. Ситуации в мире меняются, и как правило, очень быстро. Что же потом, закрашивать фасад? Лучше ограничиться баннером, — уверен он.

Летом 2025-го Василий Каптырев собирается вернуться в Кировский район Новосибирска и оставить посреди промзоны новые уличные картины, посвященные Виктору Цою и его творчеству. Одна из любимых у художника песен — «Нам с тобой»: не самая популярная, но как считает Василий, как никогда актуальная.