«Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: в Тихом центре отремонтировали одну из улиц, но отказались от ливневок

Лужи стали больше после ремонта Источник: читатель НГС











В Новосибирске нет ливневой канализации на улице Урицкого. Об этом сообщили в мэрии города после жалоб жителей на появляющиеся лужи. В начале сентября после дождя жители заметили, что воды остается больше чем раньше

Этим летом на улице Урицкого делали реконструкцию и отремонтировали дорогу и тротуар. Но, по постановлению мэрии от 2017 года, строительство ливневой канализации на этом участке не предусмотрено.

Как написал читатель НГС Александр, сейчас на отремонтированной улице после дождя не уходит вода.

— Раньше лужу на этом месте можно было перепрыгнуть, — добавил новосибирец.