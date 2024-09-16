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Город «Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: в Тихом центре отремонтировали одну из улиц, но отказались от ливневок

«Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: в Тихом центре отремонтировали одну из улиц, но отказались от ливневок

Улицу Урицкого отремонтировали летом

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3 комментария

Лужи стали больше после ремонта

В Новосибирске нет ливневой канализации на улице Урицкого. Об этом сообщили в мэрии города после жалоб жителей на появляющиеся лужи. В начале сентября после дождя жители заметили, что воды остается больше чем раньше

Этим летом на улице Урицкого делали реконструкцию и отремонтировали дорогу и тротуар. Но, по постановлению мэрии от 2017 года, строительство ливневой канализации на этом участке не предусмотрено.

Как написал читатель НГС Александр, сейчас на отремонтированной улице после дождя не уходит вода.

— Раньше лужу на этом месте можно было перепрыгнуть, — добавил новосибирец.

В Ленинском районе в начале сентября с территории строящегося жилого квартала «19|56 Кварталы телецентра» сливается на проезжую часть вода.

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Новосибирск Лужа Ливневки Урицкого
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Комментарии
8
Гость
16 сентября 2024, 13:12
зимой асфальт там снова полопается , трещины появятся и будет вода снова уходить как и ранее , не переживайте.
Гость
16 сентября 2024, 13:12
Это для стимулирования занятий спортом!
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