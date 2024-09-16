«Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: в Тихом центре отремонтировали одну из улиц, но отказались от ливневок

В Новосибирске нет ливневой канализации на улице Урицкого. Об этом сообщили в мэрии города после жалоб жителей на появляющиеся лужи. В начале сентября после дождя жители заметили, что воды остается больше чем раньше
Этим летом на улице Урицкого делали реконструкцию и отремонтировали дорогу и тротуар. Но, по постановлению мэрии от 2017 года, строительство ливневой канализации на этом участке не предусмотрено.
Как написал читатель НГС Александр, сейчас на отремонтированной улице после дождя не уходит вода.
— Раньше лужу на этом месте можно было перепрыгнуть, — добавил новосибирец.
В Ленинском районе в начале сентября с территории строящегося жилого квартала «19|56 Кварталы телецентра» сливается на проезжую часть вода.