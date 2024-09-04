«Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: отремонтированные улицы в Новосибирске не справились с дождем

Дождь шел в ночь на 4 сентября Источник: Читатель НГС











В Новосибирске ночью с 3 на 4 сентября в городе прошел дождь, из-за которого на многих улицах города появились огромные лужи. Некоторые из затопленных улиц отремонтировали этим летом, но их ливневки не справились с осадками.

По словам читателя, лужи стали больше Источник: Читатель НГС











Как написал читатель НГС Александр этим летом отремонтировали улицу Урицкого и сейчас там не уходит вода.

— Раньше лужу на этом месте можно было перепрыгнуть, — добавил новосибирец.

На Пархоменко летом сделали ремонт Источник: Читательница НГС

На Западном жилмассиве на улице Пархоменко, как рассказала читательница Светлана, у жителей был утренний заплыв. У Троицкого сквера появилась огромная лужа.

— Дети в школу не могут дорогу перейти. Вот никогда такого не было и вот опять. Летом 2024 года уложили новый асфальт, спасибо, теперь без ям, но вот море разливается теперь ещё дальше чем было раньше! — написала Светлана.

Грязная вода течет по обочине Источник: Читатель НГС











Житель Новосибирска Алексей сказал, что в Академгородке сегодня огромные лужи и ручьи. По его словам ливневку пытались чинить этим летом, но что-то пошло не так.

— Фото сделаны на перекрестке около НГУ, где вода течет мимо ливневки по новой дороге. А на стройке на улице Терешковой спускают грязь на улицу, — описал Алексей.

Дети не могут пройти в школу Источник: Читательница НГС

В лицее №200 летом наконец-то сделали благоустройство. Правда, в первые дни учебного года дети увидеть его не смогли из-за луж.

— Вот еще как «качественно» обустроили школьную территорию, что дети не могут попасть в школу! — написала читательница НГС Марина.

По словам женщины, родители массово пишут на сайт «Госуслуги. Решаем вместе», но ответы будут только в октябре.

В некоторых местах проблема не решает давно Источник: Читатель НГС

Также сообщается о проблемах там, где ремонта не было. В редакцию пожаловались жители ЖК «Лето» в Ленинском районе.

— У нас по-прежнему стоит вода на дороге, скоро будет впадать в озеро. Не проехать и не пройти. Администрация отписывается, что вода уходит за 30 мин, это неправда, — рассказала жительница Елизавета.

На прошлой неделе ЖК уже топило. Тогда в мэрии заявили, что дорожное учреждение очистило решётки на дождеприемных колодцах.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.