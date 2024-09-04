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Осень «Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: отремонтированные улицы в Новосибирске не справились с дождем

«Раньше лужу можно было перепрыгнуть»: отремонтированные улицы в Новосибирске не справились с дождем

В одной из школ после ремонта затопило двор

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2 комментария

Дождь шел в ночь на 4 сентября

В Новосибирске ночью с 3 на 4 сентября в городе прошел дождь, из-за которого на многих улицах города появились огромные лужи. Некоторые из затопленных улиц отремонтировали этим летом, но их ливневки не справились с осадками.

По словам читателя, лужи стали больше

Как написал читатель НГС Александр этим летом отремонтировали улицу Урицкого и сейчас там не уходит вода.

— Раньше лужу на этом месте можно было перепрыгнуть, — добавил новосибирец.

На Пархоменко летом сделали ремонт

На Западном жилмассиве на улице Пархоменко, как рассказала читательница Светлана, у жителей был утренний заплыв. У Троицкого сквера появилась огромная лужа.

— Дети в школу не могут дорогу перейти. Вот никогда такого не было и вот опять. Летом 2024 года уложили новый асфальт, спасибо, теперь без ям, но вот море разливается теперь ещё дальше чем было раньше! — написала Светлана.

Грязная вода течет по обочине

Житель Новосибирска Алексей сказал, что в Академгородке сегодня огромные лужи и ручьи. По его словам ливневку пытались чинить этим летом, но что-то пошло не так.

— Фото сделаны на перекрестке около НГУ, где вода течет мимо ливневки по новой дороге. А на стройке на улице Терешковой спускают грязь на улицу, — описал Алексей.

Дети не могут пройти в школу

В лицее №200 летом наконец-то сделали благоустройство. Правда, в первые дни учебного года дети увидеть его не смогли из-за луж.

— Вот еще как «качественно» обустроили школьную территорию, что дети не могут попасть в школу! — написала читательница НГС Марина.

По словам женщины, родители массово пишут на сайт «Госуслуги. Решаем вместе», но ответы будут только в октябре.

В некоторых местах проблема не решает давно

Также сообщается о проблемах там, где ремонта не было. В редакцию пожаловались жители ЖК «Лето» в Ленинском районе.

— У нас по-прежнему стоит вода на дороге, скоро будет впадать в озеро. Не проехать и не пройти. Администрация отписывается, что вода уходит за 30 мин, это неправда, — рассказала жительница Елизавета.

На прошлой неделе ЖК уже топило. Тогда в мэрии заявили, что дорожное учреждение очистило решётки на дождеприемных колодцах.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию Новосибирска.

Квартиры на верхних этажах общежития на улице Богдана Хмельницкого, 11 вторые сутки заливает дождевой водой. У людей промокли обои и местами отходит потолок.

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Дождь Новосибирск Ливневки Ремонт
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Комментарии
3
Lisenok911
4 сентября 2024, 15:07
Пользуясь случаем, хочу тоже пожаловаться!!! ул. Дюканова, 137 - огромные глубокие лужи на дороге по пути на остановку.
Гость
4 сентября 2024, 15:03
Не стоит волноваться, это просто вода, а не кислота. Влажный воздух благоприятен для астматиков и лунатиков.
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