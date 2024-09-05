Застройщик выкупит квартиры в восьми домах в Академгородке — на участке появится ЖК от компании депутата

Торги на участок застройки прошли в начале марта Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Застройщик ООО «Грандпарк» выкупит квартиры в восьми домах на территории Академгородка. Постановление об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.

Как следует из текста опубликованного документа, жилые помещения будут изъяты в домах по адресам: улица Героев Труда, 26, 28, улица Российская, 35, 39, 41, 43, улица Рубиновая, 9 и 11.

Жилые помещения изымаются для муниципальных нужд «путем предоставления возмещения в целях комплексного развития территории».

Застройщику необходимо провести оценку земельного участка и жилых помещений, выкупить жилые помещения или же передать собственникам новые в границах Академгородка или города Новосибирска. Постановление действует в течение трех лет.

Территория застройки разделена на два участка в границах улиц Российской, Героев Труда, Рубиновой и Иванова, общая площадь — более 4 га. Стоимость на право реализации КРТ на торгах подняли в 7 раз: со 104 миллионов рублей до 704 миллионов. На аукцион подали заявки несколько застройщиков, победителем стала компания депутата заксобрания Никиты Галитарова «Грандпарк».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Грандпарк» образовано в 2019 году, генеральным директором указан депутат заксобрания Никита Галитаров, конечными владельцами — Никита (99,90%) и Вера (0,10%) Галитаровы. На конец 2022 года чистая прибыль организации составила 116,2 миллиона рублей. Застройщик входит в группу «СК-Инвест», которая также возводит жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра» на улице Вертковской и уже построила несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210.

По условиям договора, до июля 2027 года компании необходимо подготовить территорию для КРТ, приобрести и передать в муниципальную собственность жилье для тех, кого выселят из аварийных бараков, и снести дома. Кроме того, на первых этажах новых домов застройщик должен выделить не более 20% для нежилых помещений, а стены новостроек должны быть кирпичными, кирпично-монолитными, монолитными либо монолитно-кирпичными.