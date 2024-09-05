«В прошлый раз было недопонимание»: коммунальщики отрепетировали работу на крупной аварии

Сейчас коммунальщики проверяют оборудование тепловых сетей, котельных, насосных станций перед отопительным сезоном Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В Ленинском районе Новосибирска прошли учения аварийных бригад перед началом нового отопительного сезона. Целью учений стала проверка готовности управляющих компаний, энергетиков и аварийных служб при ликвидации крупной коммунальной аварии.

Учения прошли 5 сентября у перекачивающей насосной станции №2, расположенной на улице Ударной. По «легенде» учений, рядом с насосной станцией произошло повреждение трубопровода, который находится в зоне ТЭЦ-3, а также выход горячей воды на поверхность. Были воссозданы примерно те же условия, которые произошли во время масштабной коммунальной аварии в январе 2024 года.

Место также выбрано не случайно — станция регулирует подачу тепла в зону Кировского района и находится в зоне действия одновременно ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.

Дата старта отопительного сезона пока не назначена Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В учениях приняли участие представители «Новосибирской теплосетевой компании» («НТСК»), служба эксплуатации насосных станций, персонал ТЭЦ-3, персонал управляющих компаний, муниципальная аварийно-спасательная служба.

— В прошлом году, когда мы устраняли коммунальную аварию, столкнулись с тем, что возникает недопонимание. Нужно отработать, чтобы было взаимопонимание между теплоснабжающей организацией, управляющими компаниями, старшими по домам и так далее. Чтобы не было суеты, никакой паники, а все знали, как нужно действовать, что отключать, что включать. То есть где-то вода вытекает, «НТСК» или СГК обнаруживает утечку воды, понимает, какая зона попадает под аварийную ситуацию, а затем дает команды управляющим компаниям, — рассказал вице-губернатор Сергей Семка.

В настоящее время энергетики ведут подготовку к отопительному сезону — проверяют оборудование тепловых сетей, котельных, насосных станций.

Мэр Новосибирска оценивает готовность города к отопительному сезону в 85% Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











— Степень готовности мы оцениваем более чем 85% на сегодняшний день. Безусловно, погода вносит определенные коррективы, но мы пытаемся к 15 сентября, как и ежегодно, быть готовыми к запуску первоочередных социальных объектов по отоплению, — заявил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Градоначальник пояснил, что также создан график подключения домов в Новосибирске к отоплению, но дата старта отопительного сезона пока не определена. Когда потребители будут готовы — энергетики подадут тепло по заявке от управляющих компаний, ТСЖ или ЖСК.

Первые социальные объекты планируют массово подключить к отоплению с 15 сентября Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











По итогам прошедших тренировок власти дадут рекомендации по повышению оперативности устранения чрезвычайных ситуаций с отоплением.

11 января в Новосибирске произошла коммунальная авария. Вечером 17 января на улице Плахотного проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельствам очевидцев, поднимался до 7-го этажа, а ближайшие дороги моментально залило водой. Из-за повторяющихся аварий без тепла остались сотни жителей, 19 января в городе ввели режим ЧС в Ленинском и Кировском районах и создали региональный штаб. С 19 по 21 января перезапустили системы теплоснабжения в 105 домах. Как сообщали ранее в минздраве, всего ожоги из-за январского прорыва трубы получили 13 человек.