Город ушел под воду после ночного дождя — главное в Новосибирске за 4 сентября

Дождь шел в ночь на 4 сентября Источник: читатель НГС











Каждый день в Новосибирской области происходят десятки событий, которые оказывают влияние на жизнь простых людей. Многие из них вызывают большой общественный резонанс, а другие — остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 4 сентября.

Отремонтированные улицы не справились с дождем

Грязная вода течет по обочине Источник: читатель НГС











В Новосибирске ночью с 3 на 4 сентября в городе прошел дождь, из-за которого на многих улицах города появились огромные лужи. Некоторые из затопленных улиц отремонтировали этим летом, но их ливневки не справились с осадками.

Редакция НГС получила десятки сообщений о затопленных улицах в течение дня из разных уголков Новосибирска. Как топит отремонтированные улицы — смотрите по ссылке.

Планы на ремонт Димитровского моста

Ремонт Димитровского моста стартовал весной 2024 года Источник: Андрей Бортко/NGS.RU











Ремонт Димитровского моста начнут заново. В мэрии Новосибирска рассказали, что до 10 декабря компании СК «Дороги Сибири» необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега.

Остальные работы будут выполнены в 2025 году. В списке — замена ограждений, устройство нового асфальта, обустройство тротуаров и другие. Почему не удалось завершить работы вовремя — читайте в материале.

Пятый эпизод взятки в деле депутата из Оби

О задержании Ольги Киселевой стало известно 22 августа Источник: Артем Дергунов / 116.RU, dshi-ob.nsk.muzkult.ru











Новое уголовное дело о взятке возбудили в отношении Ольги Киселёвой, депутата горсовета Оби и директора местной школы искусств. Ранее Киселева попалась силовикам по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников детской школы искусств.

Сейчас она находится под домашним арестом, но из-за новых эпизодов дело о взяточничестве может получить неожиданный оборот.

Бывший вице-губернатор стал ректором НГПУ

Завтра Сергея Нелюбова представят педагогическому коллективу Источник: правительство Новосибирской области











Сергей Нелюбов оставил должность вице-губернатора и стал исполняющим обязанности ректора Новосибирского государственного педагогического университета.

Коллективу вуза его представят 5 сентября. Почему Сергей Нелюбов перешел на новую работу — в нашем материале.

Лось прогулялся по Новосибирску

Лось вел себя дружелюбно и относительно спокойно Источник: читатель НГС Николай











В Ленинском районе с утра прогулялся взрослый лось. Крупного сохатого видели на улице Блюхера, успел он пробежаться и по Горскому жилмассиву.