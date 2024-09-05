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Город Город ушел под воду после ночного дождя — главное в Новосибирске за 4 сентября

Город ушел под воду после ночного дождя — главное в Новосибирске за 4 сентября

5 событий, которые больше всего заинтересовали читателей НГС

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Дождь шел в ночь на 4 сентября

Каждый день в Новосибирской области происходят десятки событий, которые оказывают влияние на жизнь простых людей. Многие из них вызывают большой общественный резонанс, а другие — остаются незамеченными нашими читателями. В этом дайджесте мы собрали самые интересные и важные события, которые произошли 4 сентября.

Отремонтированные улицы не справились с дождем

Грязная вода течет по обочине

В Новосибирске ночью с 3 на 4 сентября в городе прошел дождь, из-за которого на многих улицах города появились огромные лужи. Некоторые из затопленных улиц отремонтировали этим летом, но их ливневки не справились с осадками.

Редакция НГС получила десятки сообщений о затопленных улицах в течение дня из разных уголков Новосибирска. Как топит отремонтированные улицы — смотрите по ссылке.

Планы на ремонт Димитровского моста

Ремонт Димитровского моста стартовал весной 2024 года

Ремонт Димитровского моста начнут заново. В мэрии Новосибирска рассказали, что до 10 декабря компании СК «Дороги Сибири» необходимо отремонтировать среднюю полосу в сторону правого берега.

Остальные работы будут выполнены в 2025 году. В списке — замена ограждений, устройство нового асфальта, обустройство тротуаров и другие. Почему не удалось завершить работы вовремя — читайте в материале.

Пятый эпизод взятки в деле депутата из Оби

О задержании Ольги Киселевой стало известно 22 августа

Новое уголовное дело о взятке возбудили в отношении Ольги Киселёвой, депутата горсовета Оби и директора местной школы искусств. Ранее Киселева попалась силовикам по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников детской школы искусств.

Сейчас она находится под домашним арестом, но из-за новых эпизодов дело о взяточничестве может получить неожиданный оборот.

Бывший вице-губернатор стал ректором НГПУ

Завтра Сергея Нелюбова представят педагогическому коллективу

Сергей Нелюбов оставил должность вице-губернатора и стал исполняющим обязанности ректора Новосибирского государственного педагогического университета.

Коллективу вуза его представят 5 сентября. Почему Сергей Нелюбов перешел на новую работу — в нашем материале.

Лось прогулялся по Новосибирску

Лось вел себя дружелюбно и относительно спокойно

В Ленинском районе с утра прогулялся взрослый лось. Крупного сохатого видели на улице Блюхера, успел он пробежаться и по Горскому жилмассиву.

Очевидцы пришествия лося отметили, он был дружелюбным и даже позволил покормить себя печеньками.

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