В районе «Европейского берега» построят новый пешеходный мост через Большевистскую

Пешеходный мост сегодня связывает «Европейский берег» и остановку транспорта в сторону центра Новосибирска. В перспективе он может быть продлён до станции «Инструментальная Источник: yandex.ru/maps











Компания «Брусника» начала проектировать новый надземный переход через улицу Большевистскую в районе микрорайона «Европейский Берег» — об этом корреспонденту НГС рассказали в компании.

Переход заменит существующий в районе перекрёстка с улицей Ульяновской и пройдёт над проезжей частью на высоте 6 м. Как уточнили в «Бруснике», на новый пешеходный мост смогут подниматься и маломобильные новосибирцы.

Кроме того, в компании рассказали, что рассматривают возможность продлить переход до платформы станции электрички «Инструментальная».

— Он обеспечит доступ к городской электричке, а значит, жители района станут чаще пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до центра Новосибирска, — объяснили в пресс-службе «Брусники».

Реализовать проект целиком рассчитывают до 2029 года в два этапа. Сумму вложений в новый надземный переход в компании не называют.

Проблема транспортной доступности микрорайона сегодня стоит остро: Большевистская — одна из самых загруженных городских магистралей, пробки на ней могут растягиваться на километры и даже становятся одной из характерных черт Новосибирска. Городскую электричку давно предлагают в качестве альтернативы, но сегодня дорога к станции из микрорайона не комфортная, особенно в межсезонье.

Если проект моста будет реализован, он станет вторым частным надземным переходом через Большевистскую — первый, от «Инских холмов» до Михайловской набережной, открыли в 2022 году.

К середине осени также должны отремонтировать надземный переход в районе остановки «Завод торговой оборудования».