НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +16

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
6 Пробки
USD 90,69
EUR 100,20

Новосибирцы вываливаются из автобусов в час пик

Невозможно попасть в автобус
Избил девушку и выпал с её балкона
Сибиряки готовят детей к школе
У сибиряков забирают Алтай
Жизнь как в кино
Жизнь рядом с общагами у Хилка
Мы в Telegram
Город В районе «Европейского берега» построят новый пешеходный мост через Большевистскую

В районе «Европейского берега» построят новый пешеходный мост через Большевистскую

В перспективе его могут продлить до станции «Инструментальная»

2 820
11 комментариев

Пешеходный мост сегодня связывает «Европейский берег» и остановку транспорта в сторону центра Новосибирска. В перспективе он может быть продлён до станции «Инструментальная

Компания «Брусника» начала проектировать новый надземный переход через улицу Большевистскую в районе микрорайона «Европейский Берег» — об этом корреспонденту НГС рассказали в компании.

Переход заменит существующий в районе перекрёстка с улицей Ульяновской и пройдёт над проезжей частью на высоте 6 м. Как уточнили в «Бруснике», на новый пешеходный мост смогут подниматься и маломобильные новосибирцы.

Кроме того, в компании рассказали, что рассматривают возможность продлить переход до платформы станции электрички «Инструментальная».

— Он обеспечит доступ к городской электричке, а значит, жители района станут чаще пользоваться общественным транспортом, чтобы доехать до центра Новосибирска, — объяснили в пресс-службе «Брусники».

Реализовать проект целиком рассчитывают до 2029 года в два этапа. Сумму вложений в новый надземный переход в компании не называют.

Проблема транспортной доступности микрорайона сегодня стоит остро: Большевистская — одна из самых загруженных городских магистралей, пробки на ней могут растягиваться на километры и даже становятся одной из характерных черт Новосибирска. Городскую электричку давно предлагают в качестве альтернативы, но сегодня дорога к станции из микрорайона не комфортная, особенно в межсезонье.

Если проект моста будет реализован, он станет вторым частным надземным переходом через Большевистскую — первый, от «Инских холмов» до Михайловской набережной, открыли в 2022 году.

К середине осени также должны отремонтировать надземный переход в районе остановки «Завод торговой оборудования».

Главные новости Новосибирска и страны — в Телеграм-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Улица Большевистская Микрорайон Европейский берег Компания Брусника Надземный переход Городская электричка
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Smykson
21 августа 2024, 11:51
".Сумму вложений в новый надземный переход в компании не называют..." - выговорить не могут? В первом приближении - дешевле "нового моста"?
Гость
21 августа 2024, 11:37
Молодцы. Красивый микрорайон
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Моя обида не только моя»: журналистка НГС — о том, как Горный Алтай становится недоступным для сибиряков
Анонимное мнение
Мнение
«Проще закопать деньги на поле чудес». Журналист — о том, почему китайцы не придут в Россию с заводами
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Полнолуние в Водолее в августе 2024 года: советы астролога на Голубую Луну
Елена Коржаневская
Мнение
По стрелкам из мозаики: колумнистка НГС обнаружила неожиданный прогулочный маршрут — там, где никто не гуляет
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,45

Максим,38

Alex1980,43

Lana,39

Мария,41

Vladimir,40

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление